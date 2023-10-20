США провели на ядерном полигоне подземный химический взрыв

США провели на полигоне в штате Невада подземный химический взрыв, чтобы «улучшить возможности Соединённых Штатов по обнаружению ядерных взрывов малой мощности по всему миру». Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

Для проведения эксперимента использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.

«Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия. Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний», – заявила представитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Кори Хиндерштейн.

Эксперимент с подземным химическим взрывом проводился в штате Невада 18 октября. В этот день Госдума России во втором и третьем окончательном чтениях приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

По словам источника «Коммерсанта», близкого к Госдепартаменту США, это конкретное испытание было запланировано давно, «задолго до того, как стало известно, что Россия может отозвать ратификацию договора».

Подобные испытания называются субкритическими (или подкритическими), они не запрещены по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, их периодически проводят и Россия, и Китай, пишет «Коммерсантъ».

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала документ, а США и Китай – нет.

В современной России ядерных испытаний, связанных со взрывом реального ядерного заряда, не проводилось. В СССР последнее испытание было проведено в 1990 году.