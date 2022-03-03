США расширяют санкции против РФ и Беларуси, в том числе в сфере обороны

Финансово-экономический блок российского правительства и руководство многих крупных госкомпаний не были готовы к введенным против страны санкциям в связи с вооружённым вторжением в Украину. В правительстве готовились к ограниченным санкциям на случай признания независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", но не к крупномасштабной войне. Это утверждает издание "Агентство" со ссылкой на источники в правительстве.

Из слов одного из высокопоставленных чиновников следует, что он "не знал" о том, что это будет полномасштабное вторжение. Часть его коллег новость о вторжении, начавшемся 24 февраля, повергла "в шок". Часть комментаторов, слова которых приводит "Агентство", ограничилась для описания нынешней ситуации ненормативной лексикой.

Всё последнее время российским чиновникам самой страшной мерой казалось отключение от SWIFT, сказал собеседник "Агентства" в руководстве одной из госкомпаний. К такому сценарию в правительстве готовились, проводя стресс-тесты, о чём сообщало, в частности, издание The Bell. Однако страны Запада пошли на более жёсткие санкции, среди которых фактически заморозка валютных активов Центробанка. Также с российского рынка начали уходить западные компании. Эффект таких санкций никто не просчитывал - говорят источники издания.

Утверждается также, что в марте 2014 года, во времена так называемой русской весны, когда был аннексирован Крым, правительство просчитывало риски присоединения Донецкой, Луганской и Харьковской областей Украины к России, и тогда на этот шаг не пошли в том числе потому, что российская экономика, согласно расчётам, не была к этому готова, - говорит один из собеседников "Агентства", бывший высокопоставленный чиновник. Несмотря на состояние стресса, чиновники Кремля и правительства пока не думают об увольнении, считая, что это будет расценено как предательство.

Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на свои источники в Кремле, правительстве и Госдуме также пишет, что практически никто за пределами самого узкого круга приближённых Путина не знал о решении начать вторжение в Украину. Даже на заседании Совбеза 21 февраля, на котором обсуждался вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР", Путин "практически никому из участников" не сказал о том, что будет дальше. Один из собеседников Рустамовой, "хороший знакомый Путина", считает, что российский президент искренне убеждён, что Запад разрушил "правила игры" с Россией. "Это паранойя, дошедшая до абсурда", – говорит он. "И Путин сейчас всерьез верит тому, что (министр обороны Сергей) Шойгу с (начальником Генштаба Валерием) Герасимовым ему говорят про то, что они быстро возьмут Киев".

После российского вторжения в Украину и западных санкций в ответ на него российские власти приняли ряд мер прежде всего для поддержания курса рубля, в том числе обязали экспортёров продавать на бирже 80 процентов валютной выручки, запретили резидентам переводить валюту на счета в зарубежных банках, запретили выплату дивидендов за рубеж, Центробанк поднял ставку до 20 процентов. Российские власти утверждают, что готовятся и другие меры в ответ на санкции. Наиболее заметным эффектом санкций пока стало падение курса рубля - доллар стоит более 100 рублей, евро более 120 рублей.