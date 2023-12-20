США ужесточили меры по соблюдению потолка цен на российскую нефть

Соединённые штаты Америки 20 декабря внесли изменения в правила импорта российской нефти и нефтепродуктов. Так называемый ценовой потолок будет соблюдаться строже. Наожены дополнительные санкции на компании из Гонконга и Объединённых Арабских Эмиратов, которые, по мнению США, помогают торговать российской нефтью на мировом рынке.

По новым правилам, страны, подписавшие соглашение о потолке цен - это все страны "группы семи", Евросоюз, а также Австралия, - будут обязаны отчитываться о каждой коммерческой операции с сырой нефтью и нефтепродуктами российского происхождения. Отчётность для них становится заметно строже. Компании из этих стран должны предоставлять данные о каждой погрузке или разгрузке нефти, имеющей российское происхождение, а также о всех затратах, связанных с такими действиями.

Министерство финансов США внесло в санкционный список четыре компании, работающие с российскими энергоносителями. Это Bellatrix Energy и Covart Energy из Гонконга и Voliton DMCC и SUN Ship Management, зарегистрированные в ОАЭ. По утверждению американского Минфина, они не соблюдали ценовой потолок или увеличили долю российского сырья в своих поставках после его введения.