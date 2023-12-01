США ввели новые санкции, связанные с потолком цен на российскую нефть

Соединенные Штаты объявили в пятницу о дополнительных санкциях, связанных с ограничением цены на российскую нефть из-за широкомасштабного вторжения армии России в Украину. Новые меры вводятся в отношении трех компаний и трех нефтяных танкеров.

Санкционный список пополнили две компании из Объединенных Арабских Эмиратов и одна из Либерии, а также принадлежащие им танкеры. Их обвиняют в перевозке российской нефти выше «ценового потолка».

«Вводя меры в отношении этих компаний и их судов, мы по-прежнему придерживаемся двойной цели ценового ограничения – ограничить нефтяные доходы России, одновременно содействуя стабильности на мировых энергетических рынка», – говорится в заявлении Минфина США.

Ранее США ввели аналогичные ограничения против пяти юридических лиц, зарегистрированных в ОАЭ, а также в Турции.