США ввели новые санкции и признали «ЧВК Вагнера» преступной организацией

США объявили «ЧВК Вагнера» транснациональной преступной организацией и ввели новые санкции в отношении представителей России. Об этом сообщает американский Минфин.

В ограничительный список попали вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, бизнесмен Сергей Адоньев.

Новые санкции также затронули шесть физических лиц и 12 компаний, которых Вашингтон считает связанными с «ЧВК Вагнера» и ее основателем и спонсором Евгением Пригожиным. В список, в частности, попали концерн «Алмаз-Антей», разработчик и производитель систем ПВО, и компания Sewa Security Services, которая, по данным СМИ, представляет интересы «ЧВК Вагнера» в Центральной Африке.

Кроме того, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон введет визовые ограничения для 531 российского военного, причастного к нападению на Украину. Американское внешнеполитическое ведомство также введет ограничения против троих руководителей Федеральной службы исполнения наказаний, которая помогала «ЧВК Вагнера» с вербовкой заключенных на войну с Украиной.

О том, что США признают ЧВК международной преступной организацией и введут против нее дополнительные санкции, несколько дней назад сообщил представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.

ЧВК и Евгений Пригожин уже внесены в санкционные списки США и Евросоюза.

Комментируя решение США признать «ЧВК Вагнера» международной преступной организацией, Пригожин отметил, что «теперь ЧВК «Вагнер» и американцы – коллеги». «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», сообщила тогда пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».