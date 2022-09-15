США ввели санкции против Рамзана Кадырова из-за войны в Украине

В правящей партии «Гражданский договор» опровергли сообщения о наличии некоего документа, который Армения собирается подписать с Азербайджаном на фоне последней эскалации на армяно-азербайджанской границе.

После заявлений премьер-министра Никола Пашиняна, у здания парламента Армении вечером 14 сентября собрались граждане, требуя его отставки.

В ходе «правительственного часа» в парламенте Никол Пашинян, в частности, сказал: «Я взял на себя ответственность принимать трудные решения во имя мира, но трудное решение не означает решения против государственных интересов Армении. Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров».

Позже в посте у себя на странице в Facebook, а также в прямом эфире Пашинян заверил, что такого документа нет:

«Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны».

В свою очередь, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил: «Речь премьера была о том, что никто ничего не отдает. 29,8 тыс. это вся территория Армении. Никто не говорил о сдаче чего-либо. Речи не было ни об Арцахе [Нагорном Карабахе], ни о Республике Армения. Территория Армении для нас является красной чертой, мы должны бороться за эту территорию, мы не участвуем в разговорах о коридоре, нет такого понятия как коридор».

«В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года написано о коридоре, но это Лачинский коридор, другого коридора нет», – подчеркнул спикер НС.

«Никакого документа нет, мы бы очень хотели иметь документ, которым бы мы укрепили безопасность и мир на 29,8 тыс. кв. километрах Республики Армения», – заявил Ален Симонян в прямом эфире в Facebook.