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США ввели санкции против Сбербанка, Медведева и дочерей Путина
Соединённые Штаты вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка - в связи с российской агрессией в Украине.
Новый пакет ограничительных мер предполагает полную блокировку активов и транзакций Сбербанка и Альфа-банка, за исключением транзакций, имеющих отношение к энергетике.
По сообщению высокопоставленного представителя Белого дома, санкции также вводятся против дочерей президента России Владимира Путина, жены и дочери главы МИД Сергея Лаврова, а также главы правительства Михаила Мишустина и заместителя Путина по Совету безопасности Дмитрия Медведева.
Также США запретят любые новые американские инвестиции в России.
Санкционный список, как ожидается, будет опубликован в среду позднее. В нём также будут другие российские государственные предприятия и физические лица.
В сообщении "Сбера" говорится, что "санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям".
США ужесточили санкции после того, как стало известно о массовых убийствах жителей украинского города Буча. По многочисленным свидетельствам, ответственность за убийства несут российские военные; Россия это отрицает.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может включить в санкционные списки главу "Сбера" Германа Грефа, Олега Дерипаску, Бориса Ротенберга и ещё нескольких близких к Кремлю бизнесменов, а также дочерей Владимира Путина Катерину Тихонову и Марию Воронцову. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Владимир Путин прямо не признает, что Тихонова и Воронцова являются его дочерьми.
Другие новости дня
Журналиста Дмитрия Гордона внесли в российский список экстремистов
Украинские журналисты Дмитрий Гордон и Фахрудин Шарафмал внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Их банковские счета в России, если они имеются, будут заморожены. Оба журналиста уже являются обвиняемыми по уголовным делам.
Ранее Следственный комитет России возбудил против Гордона уголовное дело сразу по трём статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских вооруженных сил. По версии следствия, Гордон распространял заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
Шарафмала обвиняют в возбуждении ненависти и реабилитации нацизма после публичного призыва к массовым убийствам россиян. Соответствующее заявление журналист сделал в эфире украинского телеканала "24" 15 марта. В сообщении Следственного комитета отмечается, что "он обосновал свои призывы идеологией нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, изображение которого продемонстрировал в эфире". Позднее журналист принес извинения за свои слова.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс России. Согласно поправкам, за "распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России" могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Депутаты в Чехии приняли резолюцию в память о Голодоморе
Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию (текст имеется в распоряжении Радио Свобода) в память о Голодоморе – голоде на территории Украины в начале 30-х годов XX века. Тогда погибли, по разным оценкам, от двух до семи миллионов человек, то есть до четверти населения республики.
Депутаты пишут, что Голодомор происходил на фоне насильственной коллективизации в СССР. В 1932 году советская власть заставляла украинских крестьян платить необоснованно высокие хлебные пошлины. Эта мера сопровождалась другими формами репрессий и весной 1932 года привела к массовому голоду. При этом Советский Союз продолжал экспортировать зерно, говорится в резолюции.
Депутаты отмечают, что голод был намеренно организован сталинским руководством в Москве. "Сегодняшняя резолюция отдает еще один исторический долг. Особенно в связи с продолжающейся жестокой российской агрессией на территории Украины", — говорится в документе.
Отдельно депутаты приняли резолюцию, осуждающую действия российской армии в городе Буча, в пригороде Киева. В начале апреля оттуда поступили сообщения о массовых расстрелах мирных жителей. Украина и страны Запада обвинили Россию в военных преступлениях. Москва все обвинения категорически отвергает.
- Украина в 2006 году официально признала Голодомор актом геноцида украинского народа.
- В 2018 году Сенат США поддержал резолюцию, в которой говорилось, что многомиллионные жертвы стали результатом целенаправленных действий фактического руководителя СССР Иосифа Сталина и его окружения, устроивших геноцид, чтобы сломить сопротивление народа коллективизации и коммунистическому режиму.
- Согласно официальной российской позиции, Голодомор нельзя рассматривать отдельно от голода в других областях СССР в то время, а массовая гибель людей стала “крупнейшей гуманитарной катастрофы” и “общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других советских народов”.
Госдума одобрила закон об аресте за сравнение СССР и нацистской Германии
Государственная дума России в третьем чтении одобрила законопроект о наказании за "публичное отождествление" СССР и нацистской Германии. За публикацию в СМИ или в сети на эту тему физическим лицам грозит арест до 15 суток, должностным лицам – штраф в четыре тысячи рублей, юридическим лицам – штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.
В законопроекте говорится, что под отождествлением имеется в виду упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии. Кроме того, закон запрещает отрицать "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
При повторном нарушении нового закона штраф для граждан предлагается увеличить до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, а также ввести дисквалификацию от шести месяцев до года. Штраф для юрлиц при повторном нарушении – от 50 до 100 тысяч рублей или остановка работы на 3 месяца.
Даур Кове назначен главой абхазского Минкульта
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Даура Кове министром культуры.
Кове возглавлял абхазское министерство иностранных дел Абхазии с 4 октября 2016-го по 18 ноября 2021 года. После того, как главой МИД стал Инал Ардзинба, Кове был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности.
Должность главы Минкульта была вакантной с 11 февраля текущего года, когда Гудиса Агрба был освобожден от должности министра.
Лидеры «Альянса патриотов Грузии» проводят переговоры в Москве
Лидеры прокремлевской партии «Альянс патриотов Грузии» проводят переговоры в Москве.
Как сообщается на сайте Совета Федерации России, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров провел встречу с делегацией.
В пресс-релизе указано, что делегацию возглавляет «руководитель парламентской фракции Давид Тархан-Моурави». При этом «Альянс патриотов» отказался от депутатских мандатов и не представлен в парламенте страны. В состав делегации входит и генеральный секретарь партии Ирма Инашвили.
Как сообщается на сайте Совета Федерации, собеседники обсудили вопросы развития российско-грузинских отношений.
«Наши страны связывают столетия дружбы, и я уверен, что в Грузии очень много людей, которые выступают за расширение контактов с Россией», – сказал Владимир Джабаров.
Давид Тархан-Моурави проинформировал российских политиков о деятельности «Альянса патриотов Грузии», отметив, что партия является приверженцем нейтралитета страны на международной арене. Он также высказался за дальнейшее поддержание и развитие взаимовыгодных связей между Грузией и Россией.
По итогам встречи принято решение продолжить диалог, говорится в сообщении.
- На парламентских выборах 2020 года «Альянс патриотов» набрал 3.14% и получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Следующие за ними Автандил Энукидзе, Гела Микадзе, Фридон Инджия, Давид Зилпимиани создали новую партию и фракцию в парламенте – «Европейские социалисты».
Алиев и Пашинян проведут встречу в Брюсселе с участием главы Евросовета
Встреча председателя Евросовета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном пройдет сегодня в Брюсселе. Ильхам Алиев уже прибыл в Бельгию.
Как ожидается, на переговорах Мишель обсудит с собеседниками «дальнейшие пути для построения безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа в угоду всем людям, живущим в регионе».
Глава Евросовета уже выступал посредником на переговорах между Алиевым и Пашиняном. В декабре прошлого года они также встречались в Брюсселе. До этого лидеры проводили переговоры 26 ноября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина.
Говоря в конце марта о предстоящих переговорах, Алиев выразил надежду на то, что они пройдут плодотворно.
«Уже было несколько таких встреч. Мы должны продвигаться к миру между Азербайджаном и Арменией, как можно скорее подписать мирное соглашение», – подчеркнул он.
С аналогичным настроем в Брюссель отправится и Пашинян, пишет российское агентство ТАСС.
«Я надеюсь, что в ходе этой встречи все вопросы, связанные с началом мирных переговоров, будут обсуждены и согласованы с президентом Азербайджана», – указал он.
В Горийском муниципалитете у разделительной линии задержан гражданин Грузии
Гражданин Грузии Георгий Куджошвили задержан у разделительной линии в Горийском муниципалитете. По информации грузинской службы Радио Свобода, инцидент произошел накануне в селе Адзви.
Как заявили в Службе государственной безопасности Грузии, жителя села Ахалубани задержали представители оккупационного режима. Информацию ведомство получило по «горячей линии».
Куджошвили, предположительно, обвиняют в незаконном пересечении де-факто границы. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия о задержании гражданина Грузии пока не сообщают.
Отметим, что очередное заседание в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) пройдет в селе Эргнети 12 апреля. Тбилиси потребует от югоосетинских властей освободить граждан Грузии, находящихся в заключении в Цхинвали.
Кулеба: «Ждем доказательств того, что Грузия не помогает России обходить санкции»
Киев ждет от Тбилиси доказательств того, что Грузия не помогает России обходить западные санкции. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
«Если бы мы не оказали влияния на Грузию, на другие страны, через которые россияне пытаются организовать обход санкций, то они бы уже давно это сделали и влияние санкций на Россию было бы минимизировано. Это наша ежедневная задача. Мы работаем с партнерами. Если мы не имеем влияние на страну, мы находим страну, которая имеет влияние на нее и работаем таким образом, чтобы они не помогали РФ обходить санкции. Что касается Грузии. Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов от Грузии, что они этого не делают. Затем будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы не будут достаточно убедительными», – отметил Кулеба.
Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал «постыдными» слова Дмитрия Кулебы, передает СОВА.
«Это было постыдное заявление, как и многие другие постыдные заявления, которые мы слышали. И мы ожидаем, что, поскольку постыдные обвинения были озвучены украинской стороной, то они проявят любезность и предоставят какие-либо доказательства», – сказал Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, действия Киева в последние дни «категорически неприемлемы».
«Я все понимаю – страна находится в состоянии войны. Я всячески воздерживаюсь от каких-либо комментариев. Мы делаем все, чтобы поддержать Украину и украинский народ, и на наших международных площадках был ряд важных решений, и наши стратегические партнеры открыто об этом заявляют. Но эти постыдные заявления, которые звучат в последние дни, категорически неприемлемы», – добавил политик.
- В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины утверждают, что россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. В грузинском Минфине заявили, что обвинение Киева – «беспочвенное и абсурдное».
Би-би-си: 20% погибших в Украине российских военных – офицеры
В российских официальных источниках по состоянию на 5 апреля опубликованы имена как минимум 1083 погибших в Украине российских военнослужащих. 217 из них – офицеры от младшего лейтенанта до генерала, а это – больше 20 процентов, отмечает Русская служба Би-би-си.
При этом следует учитывать, что данные о потерях далеко не полные. Последний раз Минобороны России отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Вооруженные силы Украины называют куда большую цифру убитых российских военных – 18 300. Независимо подтвердить данные о потерях в условиях идущих военных действий крайне затруднительно.
Сейчас в списках потерь российского военного ведомства 10 полковников, 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицеров. Киев также утверждает, что погибли уже семь российских генералов, но Москва подтвердила только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.
По мнению экспертов, высокая доля "видимых" потерь среди офицеров не означает, что каждый пятый погибший на поле боя россиянин был офицером. Это может объясняться тем, что тела погибших командиров в российской армии стараются отправить домой в приоритетном порядке и об их смерти чаще объявляют публично.
Кроме того, в российской армии офицеры вынуждены брать на себя больше функций по руководству боем на передовой, что является причиной высоких потерь среди командного состава, считает Самуэль Кренни-Эванс из британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности.
При изучении списка подтвержденных в России потерь просматривается ещё одна тенденция: около 15 процентов всех установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках. Также в списке потерь указаны 15 спецназовцев ГРУ, включая пятерых офицеров и 10 представителей спецназа Росгвардии.
Среди погибших по меньшей мере три обладателя "краповых беретов" (Руслан Галямов и Олег Кириллов из Татарстана, Вячеслав Актяшев из Пермского края) – это элита спецназа России. Экзамен на право ношения крапового берета считается одним из сложнейших военных тестов в мире, пишет Би-би-си.
По состоянию на 5 апреля о потерях сообщили в 80 из 85 регионов России (включая аннексированный Крым). Максимальное число погибших военных из региона назвали власти и СМИ Дагестана – 93.
Дочери Путина могут попасть в санкционный список Евросоюза
Евросоюз в среду может включить в санкционные списки главу "Сбера" Германа Грефа, Олега Дерипаску, Бориса Ротенберга и ещё нескольких близких к Кремлю бизнесменов, а также дочерей Владимира Путина Катерину Тихонову и Марию Воронцову. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Владимир Путин прямо не признает, что Тихонова и Воронцова являются его дочерьми. Тихонова, младшая из них, возглавляет фонд "Иннопрактика". В ноябре 2021 года она подала заявку на регистрацию инвестиционного товарищества "Фонд технологических инвестиций". Фонд будет специализироваться на инвестициях в стартапы.
Воронцова – кандидат медицинских наук, в 2011 году окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии. В апреле 2021 года стало известно, что на генетические исследования под ее руководством российские власти выделят более 200 миллиардов рублей.
Как отмечает Bloomberg, cанкции в отношении предполагаемых дочерей Путина "символический жест", так как о существенных активах Тихоновой и Воронцовой за пределами России неизвестно.
Конец пандемии? В цхинвальском медцентре закрыли приемно-сортировочное отделение
В Республиканском многопрофильном медицинском центре самопровозглашенной республики Южная Осетия временно закрыли ковидное приемно-сортировочное отделение (ПСО), сообщила агентству «Рес» руководитель амбулаторно–поликлинического медцентра Тамара Санакоева.
«Приемно-сортировочное отделение пока что временно закрыто, так как на прошлой неделе не было ни одного выявленного случая COVID. Наши врачи продолжают работать, ПЦР-тесты мы тоже делаем. На дом медработники выезжают всегда. Если появятся пациенты с подтвержденным ПЦР-тестом, тогда мы вновь откроем ПСО. Сейчас в кабинете температурящих у нас берутся анализы», – рассказала она.
Санакоева обратилась к жителям с просьбой не приходить в поликлинику с температурой, а вызывать медиков на дом.
«Под наблюдением на дому у нас один человек», – добавила собеседник агентства.
Накануне сообщалось, что в цхинвальском медцентре проходит лечение от коронавируса всего один пациент.
С начала пандемии число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии превысило 14 тысяч. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 223 жителя.
Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Основатель партии ЛДПР, депутат Госдумы всех восьми созывов Владимир Жириновский умер на 76 году жизни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Жириновский попал в больницу с коронавирусной инфекцией.
25 марта российское государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на члена Совета Федерации Александра Пронюшкина, а также таблоид Mash писали о смерти Жириновского, но тогда сообщения не подтвердились. По официальной информации, состояние здоровья политика было стабильным и он продолжал лечение в больнице.
Жириновский шесть раз был кандидатом на выборах президента и был известен эпатажным стилем и резкими, в том числе, националистическими высказываниями. Он зарегистрировал первую в Советском Союзе оппозиционную партию, которую возглавлял до самой своей смерти. К концу двухтысячных годов она превратилась в безоговорочного союзника Кремля.
Жириновский родился в Алма-Ате, куда его мать переехала со своим мужем во время Второй мировой, учился в Институте восточных языков МГУ, где изучал турецкий язык и литературу. Его однокурсники предполагали, что там он быть завербован КГБ, рассказывало издание "Проект". В 1969 году был направлен на стажировку в Турцию но был там арестован, как утверждает он сам, за торговлю значками с Лениным.
Арест разрушил его шансы на дипломатическую карьеру, будущий политик занялся изучением юриспруденции. Согласно официальной биографии, он стажировался в Гостелерадио, Госкомитете по внешним экономическим связям СССР, в Советском комитете защиты мира, был сотрудником деканата по работе с иностранными учащимися Высшей школы профсоюзного движения, а позже перешел на работу в Инюрколлегию министерства юстиции СССР — все эти работы в советских реалиях могли означать тесное знакомство со спецслужбами.
Участвовал в первом съезде оппозиционного Демократического союза в 1988 года. Работал юрисконсульством в издательстве. Принял участие в создании Либерально-демократической партии Советского Союза, быстро возглавил её и зарегистрировал её уже сам. Участвовал в первых президентских выборах в России, набрав 7,8 процента голосов.
Поддерживал попытку государственного переворота ГКЧП, ЛДПР выступила против расформирования СССР, в агитации партии появилась имперская риторика. Позже, на выборах в первую Госдуму в 1993 году, ЛДПР набрала наибольшее число голосов по спискам, 22,92 что позволило ей сформировать крупнейшую партийную фракцию.
В 1999 году ЛДПР, находясь в оппозиции, не поддержала инициативу КПРФ об импичменте президенту Борису Ельцину. В эфире Радио Свобода он тогда заявил, что "спас этим демократию в России", так как Ельцин бы, по его мнению, просто распустил бы КПРФ. "А так он через пять месяцев ушел со слезами на глазах, — заявил тогда Жириновский в эфире РС. — Поэтому мы спасли КПРФ, спасли демократию, и всё-таки Ельцин ушел".
Ельцин назначил своим преемником Владимира Путина. При его президентстве партия Жириновского фактически перестала быть реальной оппозицией для власти, всегда поддерживая её в ключевых вопросах. Оппоненты обвиняли политика в связях со спецслужбами, в том, что депутатские места в ЛДПР покупают представители организованной преступности и бизнеса и в симулировании оппозиции в пользу Кремля. Он это всегда отрицал.
Публичная идеология ЛДПР опиралась на бедное население небольших городов. Сам политик пользовался националистической риторикой, возглавляв до того в СССР еврейскую организацию. С трибуны в Госдуме Жириновский активно критиковал других депутатов, в основном избегая персонализированной критики Путина. Он много раз встречался с диктаторами Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи, поддерживал антиамериканские лозунги.
Широко известными стали его обещания "дать каждой бабе по мужику, а каждому мужику по бутылке водки" и "омыть русским солдатам ноги в Индийском океане". Во время избирательной кампании 2011 года Жириновский отрицал, что когда-либо такое говорил. Эксперты неоднократно отмечали гиперцентрализированность его партии вокруг лидера, предполагая, что ЛДПР может столкнуться с неразрешимыми проблемами в случае его ухода.
За полтора месяца до госпитализации, в декабре 2021 года, Жириновский заявил в Госдуме, что если западные страны не примут российские требования о гарантиях безопасности, то у Москвы будет "другая программа", которую можно будет "почувствовать 22 февраля".
"Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду, — сказал он. — Это будет год немирный. Это будет год, когда Россия наконец станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну". 23 февраля Россия ввела войска в Донбасс и начала полномасштабную войну с Украиной. Сам Жириновский, судя по сообщениям о его здоровье, уже этого не увидел.
О месте и времени его похорон не сообщалось.
СМИ: Хвича Кварацхелия подпишет с «Наполи» 5-летний контракт
Итальянский «Наполи» ведет переговоры о подписании контракта с грузинским футболистом Хвичей Кварацхелия, сообщает ряд итальянских СМИ.
Планируется что соглашение с 21-летним полузащитником будет рассчитано на пять лет. Журналист Николо Скира в Twitter сообщает, что зарплата Кварацхелия составит 1,1 млн евро в год.
По информации итальянских спортивных изданий, Кварацхелия станет игроком «Наполи» с 1 июля текущего года.
Как отмечается, окончательно вопрос должен решиться в ближайшие несколько недель, однако стороны близки к согласию.
Кварацхелия в марте перешел в батумское «Динамо» из казанского «Рубина». Он приостановил контракт, воспользовавшись директивой ФИФА, которая разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.
Всего за «Рубин» Кварацхелия с лета 2019 года провел 73 матча в различных турнирах, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.
В Днепропетровской области Украины уничтожена нефтебаза
Российские войска ночью уничтожили нефтебазу в Новомосковске в Днепропетровской области Украины, а также нанесли удар по одному из заводов в Синельниковском районе. На обоих объектах случились пожары. Об этом сообщили местные власти. По их данным, жертв нет. Огонь тушили несколько часов.
Местные власти попросили жителей сохранять спокойствие и не публиковать никаких подробностей о ситуации в регионе.
Вместе с тем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле позиций российских пограничников в Суджанском районе. Жертв среди российских военных нет. Кто именно вел обстрел, губернатор не уточнил, но Курская область граничит с Украиной.
Старовойт сообщил, что власти координируют свои действия с погрануправлением и Минобороны.
О единичных попаданиях снарядов предположительно с украинской территории периодически сообщают власти Белгородской области. 1 апреля в Белгороде произошёл пожар на заводе "Роснефти". Губернатор области Вячеслав Гладков тогда заявил, что по объекту был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
В Абхазии раскритиковали общественников, подписавших антивоенный призыв
В Координационном союзе организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии прокомментировали призыв абхазских общественников остановить кровопролитие в Украине. В заявлении говорится, что посыл – «слишком запоздалый». В союзе указывают на «зверства киевского режима», совершенные с 2014 года.
«Мы за мир и против кровопролития, но мы поддерживаем действия Армии России по денацификации и демилитаризации, так как понимаем, что возмездие за преступления против человечества является неотвратимым по своей природе», – сказано в заявлении.
Общественников, подписавших антивоенное письмо, раскритиковали и в соцсетях.
Негативную реакцию на призыв остановить кровопролитие прокомментировала автор обращения – журналист и литератор Надежда Венедиктова. Она говорит, что обеспокоенность связана с возможным началом ядерной войны, которая превратит планету в радиоактивный ад.
«Ядерного оружия, накопленного на земле, более чем достаточно, чтобы всем досталось по полной программе.
В 1986 году, когда ветер разносил радиоактивную пыль Чернобыльской катастрофы, я гуляла под весенним сухумским дождем и получила небольшую дозу. Два года после этого была отвратительная слабость и головокружения. А ведь меня отделяли от места аварии тысячи км!
Глобальное противостояние, нарастающее почти с каждым днем, может привести к такому градусу ожесточения, что нажатие на ядерную кнопку станет почти неизбежным», – пишет она.
- 11 марта в Абхазии прошел митинг в поддержку России и российской армии. Ранее, 25 февраля абхазский президент Аслан Бжания подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР». 9 марта стало известно об установлении дипломатических отношений между Абхазией и «ДНР». 10 марта глава т.н «ЛНР» подписал указ о признании Абхазии.
Intel приостановил работу в России из-за войны в Украине
Американская корпорация Intel - один из крупнейших производителей микрочипов и компьютерной техники - объявила о полной приостановке своей деятельности на российском рынке из-за войны в Украине.
"Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - сообщается на сайте компании.
"Intel, как и все мировое сообщество, осуждает войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира. Мы поддерживаем всех, кого коснулась эта война – в особенности жителей Украины и соседних стран, а также всех, у кого в этом регионе находятся семьи, друзья и близкие", – говорится в заявлении компании.
В нынешней сложной ситуации компания прилагает все усилия, чтобы поддержать всех сотрудников - в том числе и 1200 человек, работающих в российском подразделении", - добавили в Intel.
- С начала так называемой "специальной военной операции" России на территории Украины Евросоюз ввёл несколько пакетов санкций, которые затронули крупные российские компании, а также российских чиновников, предпринимателей и банкиров. О прекращении или приостановке работы в России заявили сотни компаний, среди которых такие производители компьютерной техники как Apple, IBM, Dell Technologies и Microsoft.
В Бухаресте автомобиль врезался в ворота посольства России
Утром 6 апреля в ворота посольства России в Бухаресте врезался легковой автомобиль и загорелся. Водитель погиб, сообщила местная полиция и подтвердила прокуратура.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
По информации телеканала Digi24 со ссылкой на источники, водитель действовал преднамеренно. Он на большой скорости преодолел ограждения, установленные у посольства после протестов против российского военного вторжения в Украину, и врезался в ворота. Охранник посольства потребовал, чтобы водитель немедленно уехал. Тот что-то крикнул в ответ и, как утверждается, поджег себя.
Портал G4media сообщает, что нападавший по имени Богдан Драгич ранее написал в соцсетях: "Я тоже украинец! Было бы замечательно считать всех нас украинцами, пока не закончится ужасная война, грозящая гибелью всему человечеству!"
Бибилов рассказал о процедурах, предшествующих проведению референдума
«Референдум по вхождению Южной Осетии в состав России можно будет провести после обращения в Верховный суд Республики и получения соответствующего заключения», - заявил в интервью РИА Новости президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
«Мы пока в юридическом плане должны обратиться в Верховный суд, он должен нам ответить, и уже после этого начать процедуру подготовки к референдуму и назначения даты референдума. Мы должны понимать, что вхождение в состав Российской Федерации и сразу же объединение Осетий не произойдет, этого не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе России, должны идти процессы объединения Осетии. У нас есть примеры объединения субъектов России, должны быть проведены референдумы в двух субъектах Российской Федерации», - сказал он.
Напомним, что на прошлой неделе югоосетинского лидер выступил с инициативой о вхождении Южной Осетии в состав России.
Минюст РФ создал новый реестр иноагентов – физических лиц
Минюст России создал новый реестр – «иноагентов» – физических лиц. Он появился на сайте ведомства во вторник, отмечает «Интерфакс».
В новый список включены журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.
Согласно данным перечня, включенные в реестр два журналиста «осуществляют политическую деятельность, получая при этом финансирование от Украины».
С 2017 года Минюст ведет реестр СМИ-«иноагентов». Большинство организаций и людей были добавлены туда в прошлом году. Последнее расширение списка было 1 апреля, когда он увеличился до 127 пунктов. В тот день в реестр были внесены 8 человек, в том числе издательница The Bell Елизавета Осетинская, блогер и историк Евгений Понасенков, корреспондентка «Медиазоны» Алла Константинова, бывшая ведущая телеканала «Дождь» Мария Борзунова.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать «иноагентом» любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.
- За весь период существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
Зеленский: «Мир смотрел и не хотел видеть ни оккупацию Крыма, ни войну против Грузии»
«Мир смотрел и не хотел видеть ни оккупацию Крыма, ни еще раньше войну против Грузии, ни еще раньше отчуждения от Молдовы целого Приднестровского региона», – заявил президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи в Совбезе ООН.
«Как это остановить – немедленно привлекать российских военных и тех, кто отдал им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины. Каждый, кто отдал преступные приказы и их выполнял, убивая людей окажутся под трибуналом, который должен быть аналогичным Нюрнбергскому процессу», – заявил он.
Владимир Зеленский во вторник выступил перед Советом Безопасности ООН впервые с момента начала российского вооруженного вторжения на украинскую территорию 24 февраля.
Владимир Зеленский выступил перед Советом Безопасности ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил перед Советом Безопасности ООН впервые с момента начала российского вооруженного вторжения на украинскую территорию 24 февраля.
В видеообращении Зеленский призвал участников Совбеза добиваться привлечения к полной ответственности виновных в преступлениях, которые, по его словам, совершили в Украине российские военнослужащие. Украинский лидер подробно рассказал о событиях в пригороде Киева Буче, где, как он отметил, «не разбираясь» убивали целые семьи, особенно тех, кто в той или иной степени содействовал украинским властям.
«В Буче нет ни одного преступления, которого бы они не совершили. Они убивали целые семьи – взрослых и детей, пытались сжечь людей. Некоторых застрелили на улицах, некоторых убивали в домах, на них наезжали танки, пока они были в авто, женщин насиловали и убивали на глазах детей. Они оставляют страну в руинах», – сказал Владимир Зеленский.
Кроме того, как отметил Зеленский, «агрессор спровоцировал продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии, и политический хаос в странах, которые сталкиваются с тем, что исчезает их система безопасности».
Расправы в Буче президент Украины назвал «самыми ужасными военными преступлениями» со времен Второй мировой войны и, по его словам, этот город – «лишь один из многочисленных примеров того, что оккупанты делают на украинской земле последние 40 с лишним дней».
Зеленский, выступивший перед членами Совбеза на следующий день после того, как он лично посетил этот город, сказал, что везде, где находились российские войска, после них остаются руины и массовые захоронения.
Украинский президент призвал Совет Безопасности ООН не только содействовать немедленному ужесточению санкций против Москвы, но также исключить Россию из Совбеза, так как, по его словам, право вето как постоянный член этой международной структуры Россия превратила «в право на смерть».
Киев Владимир Зеленский предложил в качестве площадки для конференции по вопросам реорганизации ООН. По его мнению, организация нуждается в реформе, а также необходимо учредить международный трибунал по военным преступлениям, схожий с процессом над нацистами. «ООН может быть просто закрыта. Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН? Время для международного права истекло? Если ваш ответ – нет, то вы должны действовать немедленно», – заключил Владимир Зеленский.
Постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, выступая во вторник на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Украине, утверждал, что Россия в Украине «не бьет по гражданским объектам, чтобы сберечь мирных жителей». Обращаясь к Владимиру Зеленскому, Небензя сказал: «Мы пришли к вам не из-за украинских земель. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекавший кровью Донбасс. Не перемирие, а настоящий прочный мир. А для этого надо искоренить ту жестокость... вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирая Украину, со временем начала бы пожирать Россию. И мы добьемся этой цели, надеюсь, скорее, чем позже», – сказал российский дипломат.
- В городе Буча, который недавно оставили российские войска, были обнаружены десятки тел убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.
- Россия обвинения в убийствах мирных граждан в Буче категорически отвергает. Василий Небензя заявил недавно в Нью-Йорке, что события в пригороде Киева – очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных. По словам Небензи, у Москвы есть фактические доказательства того, что российская армия не имеет отношения к зверствам.
- Более 40 стран мира ведут совместное расследование военных преступлений и преступлений против человечности, которые могла совершить Россия и российские войска с начала проведения «специальной операции» в Украине. Независимое расследование также ведет Международный уголовный суд в Гааге.
Российских военных инструкторов в Мали заподозрили в участии в массовых убийствах
Российских военных инструкторов в Мали заподозрили в участии в массовых убийствах жителей территорий, на которых проходит операция правительственных сил. Сообщение опубликовала международная неправительственная организация Human Rights Watch.
Согласно расследованию правозащитников, в течение нескольких дней в конце марта правительственные войска при поддержке иностранцев, которых несколько источников назвало россиянами, казнили без суда не менее 300 жителей окрестностей города Мура на юге страны.
Некоторые из убитых подозревались в причастности к вооруженным исламистским организациям, отмечают правозащитники. Министерство обороны Мали 1 апреля сообщило, что убило 203 террористов и арестовало еще 51 в ходе спецоперации. Утверждалось, что несколько террористических групп планировали провести встречу в районе Муры.
В сообщении HRW военные Мали обвиняются в военном преступлении. Свидетели сообщают, что в нем участвовали белые военные, не говорящие по-французски. Их посчитали русскими, поскольку известно, что российские военные инструкторы находятся в Мали в рамках соглашения страны с Москвой. Ранее передавалось, что в стране размещены подразделения так называемой частной военной компании «Вагнер». Неизвестно, были ли участники массовых убийств, если они были из России, сотрудниками ЧВК или кадровыми российскими военными.
Мура находилась под формальным контролем вооруженной группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба», признанной террористической, в частности, местными властями, ООН, Соединенными Штатами и Россией. 27 марта город был занят правительственными войсками в результате десантной операции, в которой участвовало более ста предполагаемых россиян. После этого военные казнили нескольких человек, попытавшихся бежать из города, и задержали сотни невооруженных местных жителей. Среди них могли прятаться и джихадисты, отмечается в сообщении.
Задержанных отвезли к востоку от города и продержали три дня на открытом воздухе. Их разделяли на маленькие группы, многих увели на расстрел. Братские могилы для убитых вырыли в первых день силами 40 захваченных мужчин. Среди задержанных и убитых были жители других городов и деревень, прибывшие на воскресный рынок, говорят свидетели.
Правозащитники отмечают, что параллельно с расследованием казней в Муре, они ведут расследование убийства нескольких сотен мирных жителей, которую, предположительно, совершили члены магрибской «Аль-Каиды».
В Мали в течение нескольких лет сообщается о массовых убийствах, совершаемых вооруженными джихадистами, членами террористической группировки «Исламское государство» и правительственными войсками. HRW в своем сообщении напомнила, что все участники конфликтов, включая иностранных военных, должны соблюдать международное гуманитарное право и законы войны.
В ЕС объявили о мерах в рамках пятого пакета санкций против РФ
Еврокомиссия анонсировала во вторник содержание пятого пакета европейских санкций против Москвы, вводимых в связи с российским вторжением на украинскую территорию.
Новые меры предусматривают запрет на импорт российского угля, что станет первым ограничительным шагом в отношении прибыльного российского энергетического сектора.
Как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюсселю необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина после того, что она назвала «ужасающими преступлениями» в Киевской области, а именно в связи с информацией о предполагаемых намеренных убийствах мирных жителей в пригороде Киева Буче. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.
По словам фон дер Ляйен, дальнейшие санкции предусматривают запрет на импорт угля на сумму 4 миллиарда евро в год. Кроме того, ЕС уже начал работу по дополнительным мерам, которые могут включать, в том числе, импорт нефти.
Глава Еврокомиссии не упомянула поставки российского природного газа, которые составляет около 40% от общего объема на европейском рынке. Многие страны ЕС противятся сокращениям по газу, в том числе крупнейшая экономика ЕС – Германия.
До сих пор Брюссель не высказывал готовности вводить решения, которые затронули бы российский энергосектор, опасаясь рецессии экономики ЕС. Однако, недавние сообщения о возможных жестоких расправах над мирным населением усилили давление в пользу ужесточения санкционных мер.
США и Великобритания ранее объявили, что они прекратят импортировать российскую нефть. Отдельные страны заявили об усилиях по снижению энергетической зависимости от Москвы. К примеру, Польша со временем планирует блокировать импорт российского угля и нефти, а Литва заявила, что больше не использует российский природный газ.
Другие меры, которые предлагает исполнительный орган ЕС, включают санкции против большого числа физических лиц и четырех ключевых российских банков, среди которых ВТБ. «Эти четыре банка, которые мы сейчас полностью отрезаем от рынка, занимают 23% российского банковского сектора, поэтому мера еще больше ослабит финансовую систему России», - отметила 5 апреля Урсула фон дер Ляйен.
Если предложения единогласно поддержат все 27 государств-членов ЕС, то новый пакет санкций также запретит российским судам заходить в порты ЕС, за исключением поставок грузов первой необходимости – таких как сельхозпродукция, продовольствие, гуманитарная помощь и энергия.
Также предусмотрен дополнительный запрет на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро в следующих областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование.
Шалва Папуашвили встретился с Николом Пашиняном
Председатель парламента Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече обсуждались дружественные отношения и сотрудничество между Грузией и Республикой Армения, передает Общественный вещатель Грузии.
На встрече также было отмечено, что, учитывая риски и вызовы безопасности в регионе, важно, чтобы отношения между государственными институтами двух стран были тесными.
Встреча состоялась в рамках официального визита председателя парламента Грузии в Армению. В состав грузинской делегации вошли: Гия Вольский, Созар Субари, Самвел Манукян, Сумбат Курегиани, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе.
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