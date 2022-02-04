США ввели санкции за преследование белорусской спортсменки Тимановской

Соединённые Штаты ввели санкции против ряда граждан Беларуси, которые, как утверждается, участвовали в преследовании критиков белорусских властей, живущих за пределами Беларуси.

Как говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, санкции введены в соответствии с так называемым "запретом имени Хашогги" - в прошлом году администрация Соединённых Штатов решила накладывать санкции на зарубежных граждан, которые, по мнению Вашингтона, занимаются преследованием критиков властей своих стран за их пределами. Мера названа в честь журналиста Джамаля Хашогги, убитого сотрудниками спецслужб Саудовской Аравии в саудовском консульстве в Турции.

Фамилии белорусских граждан, попавших под санкции, не называются. Как следует из сообщения Блинкена, среди них те, кто пытался насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году. Также санкции распространяются на тех, кто угрожает критикам белорусского режима, живущим за пределами Беларуси, и пытается помешать их деятельности.

В заявлении вновь содержится призыв к режиму Лукашенко освободить всех политзаключённых, которых, по последним подсчётам, в Беларуси уже более 1000.

Легкоатлетка Кристина Тимановская на Олимпиаде в Токио выступила с критикой руководства белорусской сборной. От неё потребовали вернуться в Беларусь, однако в аэропорту Токио она попросила помощи у полиции, после чего отказалась возвращаться в Минск. Польша предоставила ей политической убежище.

О санкциях США объявлено в день открытия зимней Олимпиады в Пекине.

Ряд белорусских официальных лиц, включая Александра Лукашенко, ранее уже были включены в санкционные списки США в связи с нарушениями прав человека.