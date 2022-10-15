Стала известна официальная зарплата Рамзана Кадырова на посту главы Чечни

Зарплата Рамзана Кадыров на посту главы Чечни составляет 282 655 рублей в месяц или почти три с половиной миллиона рублей в год, следует из официальной документации (имеется в распоряжении Кавказ.Реалии). При этом в августе сообщалось, что Кадыров только на войну с Украиной потратил 20 миллиардов, источник этих средств назван не был.

Из утвержденного 4 октября распоряжения главы Чечни также стали известны официальные зарплаты других чиновников республики. Больше всего после Кадырова получает председатель правительства региона Муслим Хучиев – 214 765 рублей. Меньше всего, согласно опубликованным данным, зарабатывает уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов – 28 135 рублей.

Согласно аналогичному распоряжению Кадырова за октябрь 2020 года, его зарплата с тех пор выросла более чем на треть, тогда он получал 209 тысяч рублей в месяц. Официальные доходы за два года увеличились у всех перечисленных в документе чиновников Чечни.

Официальная средняя зарплата в республике на июль 2022 года составляла около 34 тысяч рублей.