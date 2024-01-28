«Сталинский кандидат» принес подписи в Центризбирком России

Центризбирком России в воскресенье 28 января принял документы у кандидата в президенты Сергея Малинковича, выдвинутого партией «Коммунисты России». На сайте партии его называют «сталинским кандидатом».

Малинкович утверждает, что собрал более 100 тысяч подписей в свою поддержку, как того требует закон. В ЦИК заявили, что представители «Коммунистов России» принесли 19 коробок с подписями. На их проверку отводится 10 дней. СМИ практически не сообщали о сборе подписей за Малинковича, даже судя по сайту партии, активны были только несколько его региональных штабов.

Малинкович стал вторым кандидатом, принесшим в Центризбирком подписи - после действующего президента Владимира Путина, который баллотируется на свой пятый срок как самовыдвиженец. Всего подписи собирали или продожают собирают восемь человек. Троих кандидатов от представленных в Госдуме партий ЦИК ранее зарегистрировал без сбора подписей.

Кандидат Борис Надеждин, единственный из всех кандидатов открыто выступающий против войны в Украине, продолжает сбор подписей. Его штаб назвал эти выходные решающими. По данным штаба Надеждина, удалось собрать уже более 200 тысяч подписей в его поддержку, однако сбор продолжается, поскольку закон устанавливает жесткие ограничения по числу подписей, которые могут быть представлены от одного региона - не более 2500. При этом, например, в Москве за Надеждина собрали более 6 тысяч подписей, а значит, большая их часть не может быть подана в Центризбирком, а в Чечне за кандидата подписались только 4 человека. Штаб Надеждина опубликовал подробный расклад подписей по регионам.

Срок подачи документов в ЦИК истекает 31 января.

На выборах 2018 года в бюллетене был представитель «Коммунистов России» - тогда это был Максим Сурайкин. Как правило, кампания этой партии направлена на то, чтобы отнять голоса у КПРФ.