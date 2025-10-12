Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, а также дочь президента Дональда Трампа Иванка Трамп и её супруг Джаред Кушнер, который также принимал участие в мирных переговорах в Египте, вечером в субботу приняли участие в митинге в Тель-Авиве, посвящённом предстоящему освобождению заложников, которых более двух лет удерживают радикальные палестинские группировки в секторе Газа.

По оценкам, на акцию собрались сотни тысяч человек. В своём выступлении Уиткофф отметил усилия президента Дональда Трампа по достижению соглашения о завершении войны в секторе Газа и освобождении заложников. Собравшиеся встретили его слова аполодисментами и скандировали «Спасибо, Трамп». Кроме портретов заложников, у некоторых в руках были портреты Трампа. Напротив, многие участники митинга начали свистеть, когда Уиткофф произнёс имя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Уиткофф напрямую обратился к жителям Израиля и в особенности родственникам заложников, поблагодарив их за терпение и отметив, что теперь вместо старой ненависти в регионе возникает новая надежда.

Кушнер и Иванка Трамп в своих коротких выступлениях поблагодарили Уиткоффа за его усилия по достижению соглашения.

Договорённость о первом этапе реализации мирного плана, предложенного ранее Трампом, была достигнута на этой неделе в Египте на непрямых переговорах между Израилем и группировкой ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) при посредничестве Катара, Египта и США. В ответ на отвод израильских войск с ряда позиций в секторе Газа ХАМАС обещал освободить всех удерживаемых живых заложников и передать теьа погибших - всех, живых и мёртвых, их 48. ИВ обмен Израиль должен отпустить около 250 палестинцев, осуждённых на пожизненные сроки, и ещё около 1700 человек, задержанных после начала войны в Газе.

С пятницы действует режим прекращения огня. Пока, однако, нет договорённостей о будущем сектора Газа и ХАМАС. На будущей неделе в Египте, как ожидается, состоится мирный саммит с участием президента Трампа и других мировых лидеров.

Ранее в субботу Уиткофф и Кушнер в сопровождении израильских военных и американского адмирала Брэда Купера посетили сектор Газа.

Стивен Уиткофф является спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку, однако также поддерживает контакты с Россией и Украиной в стремлении добиться завершения войны в Украине. Он неоднократно посещал Москву и встречался с российским президентом Владимиром Путиным.