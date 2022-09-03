Столице Казахстана предложили вернуть прежнее название – Астана

Группа депутатов Мажилиса – нижней палаты парламента Казахстана – предложила вернуть столице страны прежнее название – Астана. Сейчас она называется Нур-Султан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутатов.

В марте 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом переименовал Астану в Нур-Султан в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город. К тому же народ не принял новое название столицы», – говорится в заявлении депутатов. По их мнению, вернуть прежнее название будет «исторически справедливым» решением.

В 1998 году название «Астана» предложил Нурсултан Назарбаев – следовательно его вклад «в становление и развитие главного города страны» будет учтен, считают депутаты.