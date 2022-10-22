4 страны призвали ООН расследовать поставки иранских дронов в РФ

Германия, США, Великобритания и Франция призвали ООН провести расследование предполагаемого использования Россией иранских ударных беспилотников в ходе войны в Украине. Они считают, что поставка этих дронов стала нарушением резолюции Совета безопасности ООН, принятой в связи с ядерной программой Ирана.

Берлин, Париж и Лондон в совместном письме генсеку ООН отмечают, что Россия использует иранские беспилотники «для атак на гражданскую инфраструктуру и города в Украине, что приводит к гибели ни в чем не повинных мирных жителей» - сообщает DW. Вашингтон присоединился к требованию о расследовании на заседании Совета безопасности, которое прошло в пятницу. По словам представителя США, «ООН должна расследовать каждое нарушение резолюций Совета безопасности».

Россия категорически против участия Секретариата ООН в расследовании и считает, что оно может начаться только по решению Совета безопасности . По словам представителя России в ООН Василия Небензи, в случае начала расследования Россия «может пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН».

На заседании Совета безопасности Небензя назвал «фейком» сообщения о поставках в Россию иранских дронов. В то же время, он признал, что российские войска используют беспилотники для ударов по Украине - по его словам, это делается, чтобы «охладить воинственный пыл зарвавшихся киевских террористов». Что за беспилотники использует Россия, он не сказал.

В Иране также отрицают поставки. Тегеран в субботу осудил письмо трех стран Запада с призывом к расследованию.

По многочисленным свидетельствам, Россия использует при нанесении массированных ударов по Украине иранские дроны-камикадзе «Шахед-136». Российские военные обозначают их как «Герань-2». Прокремлевские блогеры пишут об использовании иранских дронов открытым текстом.