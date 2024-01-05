Стрельбу в Айове открыл 17-летний школьник. Пятеро ранены

Один подросток убит и еще пять человек получили ранения в четверг утром в результате стрельбы в школе Perry High School в американском штате Айова. Стрелок, 17-летний ученик той же школы, покончил с собой, сообщает Би-би-си.

Представители полиции вечером в четверг объявили, что стрельбу в школе ранним утром, в первый день после каникул, открыл 17-летний ученик этой же школы Дилан Батлер.

Он был вооружен помповым ружьем и пистолетом. Полицейские говорят, что он застрелился.

В здании школы было найдено и самодельное взрывное устройство. Его обезвредили саперы.

Ранее сообщалось, что о личности и мотивах стрелявшего информации нет.



По словам сотрудников ФБР, на место происшествия прибыл агент-резидент ФБР из офиса в Де-Мойне, чтобы помочь Отделу уголовных расследований штата Айова.



Представитель Министерства юстиции заявил, что генеральный прокурор проинформирован об инциденте, отмечает «Голос Америки».

Школа Perry High School находится в городке Перри с населением чуть 8 тысяч человек. Перри расположен к северо-западу от столицы штата, города Де-Мойн. Школа входит в образовательную сеть местной общины, в которой обучается без малого две тысячи человек.