Суд обязал Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов по делу о клевете

Суд присяжных Нью-Йорка обязал бывшего президента США Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл по делу о клевете.

Кэрролл утверждала, что Трамп разрушил ее репутацию, когда стал отрицать, что изнасиловал ее в примерочной универмага в 1996 году. Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах к Кэрролл и клевете в мае 2023 года, присудив писательнице около пяти миллионов долларов компенсации.

Трамп намерен обжаловать приговор. Он присутствовал на заседании, но на оглашение решения присяжных не пришел. Во время заседания было слышно, как Трамп бормочет, что это дело – «афера» и «охота на ведьм» и что он до сих пор не знает, кто такая Кэрролл. Судья дважды просил его замолчать, передает Reuters.

В своих показаниях Трамп повторил заявления, сделанные им ранее, что обвинения Кэрролл – «мистификация», а сама она «психически больна». Он продолжает настаивать, что писательница выдумала изнасилование, чтобы увеличить продажи своих мемуаров, которые она выпустила в 2019 году.

Кэрролл приветствовала решение присяжных. «Это великая победа для каждой женщины, которая встает, когда ее сбивают с ног, и огромное поражение для каждого агрессора, который притесняет женщину», – сказала она.