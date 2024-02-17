Суд обязал Трампа выплатить почти $355 млн по делу о мошенничестве

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего президента США Дональда Трампа к штрафу в 354,9 миллиона долларов по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization.

Трампа признали виновным в том, что он ежегодно на протяжении десяти лет завышал чистую стоимость своего семейного бизнеса на 3,6 миллиарда долларов. Это позволяло ему получать более выгодные условия кредитования.

Также суд запретил Трампу в течение трех лет быть сотрудником или директором любой нью-йоркской компании. На тот же период Трампу и его компаниям запрещено просить кредит в любом финансовом учреждении Нью-Йорка.

Кроме того, суд обязал старших сыновей Трампа – Дональда-младшего и Эрика – выплатить по четыре миллиона долларов штрафа. Судья признал их виновными в «многочисленных случаях мошенничества». Также им запрещено в течение двух лет возглавлять компании в Нью-Йорке.

Бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг, признавший себя виновным по отдельному делу о налоговом мошенничестве, заплатит миллион долларов штрафа. Суд пожизненно запретил ему управлять финансами любой нью-йоркской компании.

В своей социальной сети Трамп снова назвал дело против него «охотой на ведьм» и «вмешательством в выборы». Адвокаты Трампа и его сыновей намерены подавать апелляцию.