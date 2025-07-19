Суд обязал USAGM выплатить Радио Свобода средства за 2025 финансовый год

Суд в США удовлетворил ходатайство медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) о выдаче предварительного судебного запрета в иске против Агентства США по глобальным медиа (USAGM) из-за невыплаты выделенных ей ранее Конгрессом средств.

Судья Окружного суда округа Колумбия Ройс Ламберт в решении от 18 июля постановил, что USAGM обязано перечислить РСЕ/РС все выделенные на 2025 финансовый год Конгрессом средства, до сих пор не перечисленные медиакорпорации. Судья пришёл к выводу, что требования USAGM ввести новые обременительные требования в качестве условия перечисления грантов, а также отказ Агентства вести добросовестные переговоры с РСЕ/РС, нарушают закон.

«Насколько известно суду, еще не было случая, чтобы агентство требовало полностью изменить условия многолетнего сотрудничества с получателем гранта, а затем отказывалось от переговоров, особенно когда по закону оно обязано ежегодно выделять средства этому получателю», — отметил судья.

Угроза прекращения финансирования РСЕ/РС вызвала волну сочувствия со стороны специалистов по СМИ, аналитиков и защитников демократии по всему миру, а также аудитории вещающей на 27 языках в 23 странах медиакорпорации.

В своем решении судья Ламберт подчеркнул, что «очевидное игнорирование USAGM своих обязательств по финансированию» привело к массовым увольнениям сотрудников РСЕ/РС, отмене некоторых программ и значительному ущербу для глобального влияния медиакорпорации, которое ее редакции наращивали десятилетиями.

Президент и генеральный директор РСЕ/РС Стив Капус в своём заявлении сказал, что решение суда — «итог упорной юридической борьбы за получение средств, необходимых для выполнения нашей жизненно важной миссии». «Эта победа создаёт для наших журналистов необходимые импульс для продолжения работы и обеспечения нашей аудитории (почти 47 миллионов человек в неделю) достоверной информацией, которая противодействует злонамеренной пропаганде авторитарных режимов», — добавил он.

«Сейчас как никогда важно не уступать информационное пространство тиранам», — подчеркнул Капус, отметив, что благодаря решению суда «РСЕ/РС сможет по-прежнему продвигать национальные интересы США в сфере безопасности».

USAGM — независимое правительственное агентство США, которое обеспечивает новостное и информационное вещание. В его состав входят такие средства массовой информации, как РСЕ/РС, Голос Америки, Радио Свободная Азия, Офис вещания на Кубу (Радио Марти), Ближневосточные вещательные сети и Фонд открытых технологий. Общий бюджетный запрос USAGM на 2025 финансовый год составлял 950 миллионов долларов. Запрос бюджета на 2025 год для РСЕ/РС, согласно документам USAGM, составлял около 153 миллионов долларов.