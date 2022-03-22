Суд приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строго режима

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании приговорил основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима.

Оппозиционер был признан виновным в мошенничестве с пожертвованиями на работу ФБК и неуважении к суду. Он и его сторонники уверены, что дело носит исключительно политический характер.

Выездное заседание проводилось в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание по предыдущему уголовному делу. Суд признал мошенничеством сбор пожертвований на счета фонда и на личные счета соратников Навального. Согласно приговору, деньги тратились на личные цели, защита политика это отвергает.

Дело по обвинению в оскорблении судьи на политика было заведено в мае. Согласно приговору, он оскорбил мировую судью Веру Акимову, которая вела процесс по делу об оскорблении Навальным участника съёмок рекламного видео в поддержку поправок в российскую Конституцию.

Приговор, вынесенный 22 марта, вероятно, не будет полностью добавлен к сроку, который политик уже отбывает в колонии. Однако точный срок заключения, который ему предстоит, назван ещё не был. Вынесенный приговор подразумевает так же, что политик будет переведён в другую колонию — в той, где он сидит сейчас, режим общий, а не строгий, кроме того, она предназначена для заключённых, отбывающих первое заключение.