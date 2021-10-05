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Суд: срок запрета на въезд для комика Мирзализаде должен быть «разумным»
Замоскворецкий суд в Москве рассмотрел во вторник иск комика Идрака Мирзализаде к МВД России и частично удовлетворил его, потребовав отменить пожизненный запрет на пребывание Мирзализаде на территории страны и заменить его запретом на ограниченный "разумный" срок, сообщает адвокат Сергей Бадамшин.
Ранее МВД объявило пребывание Идрака Мирзализаде на территории России нежелательным пожизненно. Замоскворецкий суд приостановил это распоряжение до вступления в законную силу решения суда по апелляции.
Бадамшин отметил странность аргументов, которые представило МВД в защиту своей позиции.
Мирзализаде был арестован в начале августа на 10 суток. После этого он покинул Россию, а его пребывание в стране было признано нежелательным. Поводом для возбуждения дела стало выступление в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Комик обсуждал тему ксенофобии и высмеивал проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жильё в Москве. В одной из шуток по теме он высказался про русских.
- Мирзализаде – родившийся в Азербайджане талыш с белорусским гражданством. Многие его выступления обыгрывают его сложную идентичность и встречи с национальными стереотипами. В России он получил вид на жительство.
- Сам юморист извинился за шутку. В его поддержку выступили другие стендаперы, заявившие, что Мирзализаде в своём скетче выступал против ксенофобии, а не за неё. Они провели в его поддержку благотворительный концерт.
- В августе "Единая Россия" анонсировала законопроект, запрещающий въезд в страну так называемым русофобам. В документе предлагается не пускать в Россию людей, возбуждающих ненависть или вражду, распространяющих ложные сведения о СССР и одобряющих преступления нацистов. Русские в сообщении партии не упоминались.
Другие новости дня
Врачи диагностировали перелом лучевой кости у освобожденного из Цхинвали гражданина Грузии
Освобожденного властями самопровозглашенной республики Южная Осетия гражданина Грузии, 29-летнего Николоза Пехшвелашвили перевезли в военный госпиталь города Гори.
По предварительной оценке медиков, у него диагностирован перелом лучевой кости. Проводятся дополнительные исследования, пишет агентство «Интепрессньюс».
«Пациента в приемное отделение госпиталя доставила бригада скорой помощи. Согласно первичному осмотру, у него отмечается перелом лучевой кости. Состояние пациента на данном этапе стабильное, его жизни ничего не угрожает. Проводятся исследования, на основании которых будут уточнены повреждения», – сообщил травматолог-ортопед госпиталя Шалва Годердзишвили.
По информации врача, лучевая кость пациента была зафиксирована гипсовой повязкой, что свидетельствует о том, что на месте ему была оказана медицинская помощь.
О задержании граждан Грузии близ села Эргнети сообщили в Службе государственной безопасности страны. В Тбилиси говорят, что ответственность за незаконные задержания граждан Грузии возлагается на Российскую Федерацию.
В Цхинвали утверждают, что четверо граждан Грузии «незаконно пересекли границу».
«После обнаружения югоосетинским пограничным нарядом указанные лица предприняли попытку скрыться. При этом один нарушитель перебежал обратно в Грузию, двое задержаны пограничниками, еще один в ходе побега сорвался с обрыва высотой 10-12 м, в результате чего получил травмы и позднее был задержан», – сказали в пресс-службе югоосетинского КГБ.
Парламент Грузии прекратил депутатские полномочия лидеру «Нацдвижения» Нике Мелия
Парламент Грузии досрочно прекратил полномочия депутата Ники Мелия, который является председателем крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» и кандидатом в мэры Тбилиси.
Решение было принято 79 голосами «за», «против» не высказался никто из присутствующих на пленарном заседании депутатов.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Мелия решил отказаться от депутатского мандата в конце июля, после того как правящая «Грузинская мечта» в одностороннем порядке вышла из межпартийного соглашения, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля.
Ника Мелия лишен депутатских полномочий уже в третий раз. Впервые такой факт произошел в декабре 2019 года, при парламенте девятого созыва. Тогда Мелия был лишен депутатского иммунитета после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о банкротстве банка «Карту» в 2011 году.
По требованию прокуратуры Мелия лишили мандата и в начале 2021 года. За этим 23 февраля последовал арест политика по обвинению в организации и участии в массовом насилии, и попытке штурма парламента во время «гавриловской ночи» – 20-21 июня 2019 года.
Чтобы задержать лидера оппозиции, властям пришлось провести спецоперацию и штурмовать офис партии. Мелия был освобожден под нажимом международного сообщества под залог, который выплатил Евросоюз.
Сейчас Ника Мелия готовится ко второму туру выборов мэра Тбилиси, в котором ему будет противостоять кандидат партии власти Каха Каладзе. Согласно данным ЦИК, в первом туре выборов 2 октября Каладзе набрал 45,04% голосов, а кандидат от «Единого Нацдвижения» Ника Мелия – 33,96%.
Второй тур муниципальных выборов в Грузии состоится 30 октября.
Близ села Эргнети задержали граждан Грузии, один из них пострадал
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о задержании трех граждан Грузии близ села Эргнети у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
«С момента незаконного задержания была активирована «горячая линия», проинформированы Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских международных дискуссий. Незаконные задержания людей значительно осложняют среду безопасности и повседневную жизнь местного населения вдоль линии оккупации. Полная ответственность за незаконные задержания возлагается на Российскую Федерацию», – говорится в cообщении СГБ.
Одного из задержанных уже передали грузинской стороне, сообщает агентство «Интерпрессньюс». Ему необходима медицинская помощь.
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявляют, что четверо граждан Грузии накануне вечером «незаконно пересекли государственную границу Южной Осетии по руслу реки Большая Лиахва». В Цхинвали утверждают, что они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«После обнаружения югоосетинским пограничным нарядом указанные лица предприняли попытку скрыться. При этом один нарушитель перебежал обратно в Грузию, двое задержаны пограничниками, еще один в ходе побега сорвался с обрыва высотой 10-12 м, в результате чего получил травмы и позднее был задержан», – сказали в пресс-службе югоосетинского ведомства.
Там отметили, что в настоящее время по данному инциденту следственными органами проводится разбирательство.
«Пострадавшему жителю Грузии оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное. Из гуманитарных соображений прорабатывается вопрос о его передаче грузинской стороне», – подчеркнули в ведомстве.
В КГБ добавили, что в отношении остальных задержанных «предусмотренные законом процессуальные действия будут продолжены».
Гражданская жена Саакашвили, депутат Верховной Рады Лиза Ясько прибыла в Грузию
В Грузию прибыла гражданская жена Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько. Журналисты грузинских телеканалов зафиксировали её у административного здания руставской тюрьмы – именно там находится арестованный 1 октября экс-президент Грузии.
Пока неизвестно, сможет ли встретиться Ясько с Саакашвили. Она пока отказывается от общения с журналистами.
Ранее с политиком в тюрьме встречались омбудсмен, его адвокаты и депутаты парламента Грузии.
Накануне Лиза Ясько обратилась к жителям Грузии, заявив, что «грузины должны защитить свое будущее».
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.
- Лизе Ясько 31 год. Она – бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз.
«Театр абсурда» – Кремль о событиях, связанных с Саакашвили
В Кремле оставили без комментариев заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он – «личный узник Путина». Об этом пишет «Интерфакс».
«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее Песков говорил, что в Кремле не видят особых рисков для дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения в страну Саакашвили.
- Михаил Саакашвили прибыл в Грузию из Украины перед местными выборами, состоявшимися 2 октября. Экс-президент, который заочно приговорен на родине к шести годам тюрьмы за совершение должностных преступлений, был арестован в одном из спальных районов Тбилиси в пятницу вечером. По неофициальным данным, Саакашвили мог въехать на родину в вентиляционной кабине трейлера.
Первое заседание новой Думы откроет Терешкова - в обход Конституции
Первое заседание Государственной думы нового, восьмого созыва 12 октября откроет депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. Об этом со ссылкой на источники сообщил Znak.com. Информацию подтвердило агентство РИА Новости.
Согласно Конституции России, первое заседание Думы нового созыва открывает старейший по возрасту депутат. Терешкова им не является - ей 84 года, а избранному также по списку "Единой России" Владимиру Ресину - 85. Как утверждает РИА Новости со ссылкой на депутата Андрея Исаева, Ресин "отказался" открывать заседание Думы, поэтому как вторая по возрасту его откроет Терешкова.
У Znak.com другая версия. По словам собеседников издания, "был сделан реверанс в сторону Терешковой за предложение об «обнулении»". Валентина Терешкова, прославившаяся почти 60 лет назад как первая женщина-космонавт, в прошлом году при принятии поправок к Конституции предложила "обнулить" сроки Владимира Путина, чтобы он мог баллотироваться при желании в президенты в 2024 и 2030 годах. Эта поправка была принята.
Как отмечает Znak.com, за пять последних лет работы в парламенте Терешкова выступала в Госдуме всего 10 раз. Причём только одно из выступлений было посвящено обсуждению законопроекта. После выступления об "обнулении" в марте 2020 года она не выступала ни разу.
Открытие заседания Думы старейшим депутатом - не только традиция, но и требование Конституции, которое в прошлых созывах соблюдалось. Так, в 2016 году Думу открывал депутат от КПРФ Жорес Алфёров.
По итогам выборов "Единая Россия" сохранит в Думе конституционное большинство, а председателем скорее всего будет опять избран Вячеслав Володин. Состав фракции "ЕР" обновится примерно наполовину, несколько увеличится представительство коммунистов, в Думе также будет новая фракция "Новые люди" из 13 человек.
Грузия и Азербайджан подписали план двустороннего сотрудничества в сфере обороны
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял находящегося с официальным визитом в Грузии министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.
Стороны подписали план двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями «по различным векторам двустороннего военного сотрудничества».
По информации пресс-службы азербайджанского ведомства, Гасанов «выразил признательность Грузии за поддержку справедливой позиции Азербайджана во время второй Карабахской войны».
«Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, стороны подчеркнули важность взаимной поддержки территориальной целостности, выразив уверенность в том, что развитие двустороннего военного сотрудничества поспособствует обеспечению стабильности и безопасности в регионе», – говорится в информации оборонного ведомства Азербайджана.
В Министерстве обороны Грузии, в свою очередь, сообщили, что в Цинандали (Кахетия, Восточная Грузия) проходит трехсторонний министериал Грузии, Азербайджана и Турции на уровне глав оборонных ведомств.
Как сообщалось ранее, в Грузии начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2021» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.
Спикер парламента Грузии отправился в Украину на фоне ситуации с Саакашвили
Спикер парламента Грузии Каха Кучава отправился с официальным визитом в Украину.
Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, в рамках визита Кучава примет участие в церемонии, посвященной 80-ой годовщине трагедии в Бабьем Яру – массовой расправы нацистов с еврейским населением Киева.
Сообщается, что в церемонии также примут участие президенты Израиля и Германии, председатели парламентов Австрии, Чехии, Швеции, Словакии и Польши.
Визит спикера грузинского парламента проходит на фоне ареста в Грузии главы исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет работать над возвращением гражданина Украины Саакашвили «на всех уровнях». Министр культуры, бывший министр юстиции Тея Цулукиани назвала «правовым нонсенсом» разговоры об экстрадиции Саакашвили. Саакашвили хотя и гражданин Украины, но он там не осужден, сказала она.
«Провокационный выпад» – абхазский МИД об учениях Грузии, Азербайджана и Турции
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали совместные учения Грузии, Азербайджана и Турции «Enternity-2021». В Сухуми считают, что это – «опасный провокационный выпад, направленный на поощрение военных амбиций Грузии»
«Создается устойчивое впечатление, что грузинские власти всерьез решили создать на своей территории своеобразный полигон для отработки боевых действий против неназванного противника. Причем военной мощи и потенциала США и НАТО грузинским стратегам уже недостаточно, и в последние годы Тбилиси активно углубляет военные связи с Анкарой и Баку», – сказано в заявление.
В абхазском МИДе говорят, что заявленные цели подобных военных учений «не могут ввести в заблуждение».
«Из опыта недавнего прошлого хорошо известно, какими заявлениями порой прикрывали военные приготовления – когда-то говорилось о необходимости охраны железной дороги, а теперь может понадобиться «охрана региональных экономических проектов». В Грузии не должны забывать, что такая лихорадочная военная активность в любой момент может привести к непредсказуемым последствиям и создать реальную угрозу существующей архитектуре региональной безопасности», – сказано в заявлении.
В Абхазии утверждают, что «не оставляют без внимания активно ведущийся процесс милитаризации Грузии и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие действия для защиты своей территории и обеспечения безопасности своих граждан».
Как сообщалось ранее, в Тбилиси начались командно-штабные учения с компьютерной поддержкой «Eternity-2021» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военные трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.
В связи с началом учений, которые продлятся до 8 октября, Грузию посетил глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов.
Работающие в Грузии дипломаты обеспокоены сообщениями о прослушке
Группа послов, представляющих дипломатический корпус, аккредитованный в Грузии, выразила «серьезную озабоченность» по поводу сообщений о прослушивании телефонных разговоров спецслужбами этой страны.
В сентябре в Грузии разгорелся скандал в связи с утечкой тысяч предполагаемых файлов спецслужб, в которых, как утверждается, задокументирована широкомасштабная давняя слежка за журналистами, священнослужителями, дипломатами и другими.
В совместном заявлении, опубликованном в понедельник после встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, члены дипломатического корпуса подчеркнули, что предполагаемое прослушивание представляет собой «серьезное нарушение» Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и «ставит под угрозу нормальную дипломатическую работу в Грузии».
На встрече присутствовала представительная группа послов, включая папского нунция Жозе Авелину Бетанкура, посла ЕС Карла Харцеля, посла США Келли Дегнан и посла Японии Имамуру Акиру, пишет «Голос Америки».
Время работы ресторанов и кафе в Грузии продлили на час
В Грузии продлили на час работу кафе и ресторанов. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
С 6 октября объекты общепита смогут работать до 23:00. С 25 августа кафе и рестораны закрывались в 22:00.
В правительстве также решили снять ограничения на проведение концертов и фестивалей. Граждане смогут посещать мероприятия с соблюдением регуляций. Запрет на проведение фестивалей, развлекательных мероприятий и концертов был введен в Грузии с 14 августа.
На территории руставского металлургического завода произошел взрыв
Взрыв произошел на территории руставского металлургического завода. Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, в результате происшествия погиб 59-летний мужчина. Он работал в цехе по переработке металлолома. О причине взрыва пока не сообщается.
«На этом участке нет каких-либо тяжелых или сложных установок, есть лишь кислородные баллоны», – рассказал один из сотрудников завода.
По информации МВД, уголовное дело возбуждено по статье 240 Уголовного кодекса Грузии: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».
В Facebook назвали причину шестичасового сбоя в работе соцсети
Работа Facebook, Instagram и WhatsApp восстановлена после глобального сбоя, который продолжался около шести часов.
Компания Facebook, которой принадлежат Instagram и WhatsApp, сообщила о постепенном восстановлении работы 5 октября около 1:30 по московскому времени.
Шестичасовой сбой в работе сервисов произошел из-за неудачного изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые распределяют трафик между центрами обработки данных, написал в своем блоге Facebook. В компании добавили, что сбой сетевого трафика "эффектом домино нарушил связь между дата-центрами".
Facebook также написал, что утечки данных пользователей в результате сбоя не было.
Основатель компании Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой.
"Я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги", – написал он в фейсбуке.
Ранее произошел глобальный сбой в работе Facebook, а также Instagram и WhatsApp, принадлежащих компании. Онлайн-платформа Downdetector, которая отслеживает статус веб-сайтов в режиме реального времени, сообщила, что сбой Facebook – крупнейший из тех, которые фиксировал проект. Сервис получил более 10 миллионов сообщений о сбое.
Журналистка The New York Times Шира Френкель в своем твиттере сообщила, что у сотрудников Facebook не работают электронные пропуска, они не могут попасть в офис и не могут оценить масштабы сбоя.
По данным Bloomberg, Марк Цукерберг за время сбоя потерял более 6 млрд долларов чистого капитала. Его состояние снизилось до $121,6 млрд, в результате основатель Facebook опустился в рейтинге богатейших людей мира с третьей на пятую строчку, которую ранее занимал Билл Гейтс.
В Грузии от коронавируса скончались еще 42 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9110.
За сутки в стране выявили 2800 новых случаев коронавируса. Накануне провели 33 679 тестов: PCR-тестов – 10 125, экспресс–тестов на антиген – 23 554.
Выздоровели еще 1485 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 621 420, выздоровевших – 593 153.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,31%, за последние 14 дней составляет 5,51%, за неделю – 5,16%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 8106 человек, всего в Грузии использовано 1 826 786 вакцин.
Госдеп США призвал Грузию обеспечить справедливое обращение с задержанным Саакашвили
Вашингтон призывает продемонстрировать справедливое отношение к задержанному в Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили и внимательно следит за ситуацией. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы осведомлены о задержании Саакашвили, и мы пристально следим за развитием событий», – сказал Прайс.
«Мы призываем власти Грузии обеспечить справедливое обращение с Саакашвили в соответствии с грузинским законодательством, а также с международными обязательствами Грузии в области прав человека», – подчеркнул представитель Госдепа.
Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.
Саакашвили в письме Зеленскому назвал себя «личным узником Путина»
Арестованный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пообещал, что Киев будет работать над возвращением Саакашвили на всех уровнях.
«Уважаемый Владимир Александрович,
Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире.
Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи.
С уважением, Михаил Саакашвили», – говорится в письме, опубликованном на Facebook-странице политика.
- Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет оказывать всю необходимую поддержку Михаилу Саакашвили, поскольку он является их гражданином. «Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду», – подчеркнул глава МИД.
- Накануне министр культуры, бывший министр юстиции Тея Цулукиани назвала «правовым нонсенсом» разговоры об экстрадиции Саакашвили. Саакашвили хотя и гражданин Украины, но он там не осужден, сказала она.
Президент Евросовета призывает Грузию вернуться к структурным реформам
Президент Европейского Совета Шарль Мишель призывает Грузию вернуться к структурным реформам после первого тура муниципальных выборов. Об этом Мишель пишет в своем Twitter.
«Я признателен всем грузинам, проголосовавшим в первом туре местных выборов. Жизненно важно, чтобы сейчас страна вернулась к глубоким структурным реформам, изложенным в соглашении от 19 апреля, особенно в области верховенства закона и судебной системы», - пишет Мишель.
Соглашение при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса было подписано правящей и оппозиционными партиями 19 апреля. Оно предусматривает реализацию амбициозных реформ - избирательной и судебной, а также перераспределение власти в парламенте для большей включенности оппозиции.
Документ также подразумевал, что, если правящая партия наберет меньше 43% на выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.
28 июля правящая «Грузинская мечта» заявила, что выходит из соглашения, поскольку его отказывается подписывать их главный противник - «Единое национальное движение». Тогда же в партии власти заявили, что вопрос референдума снят с повестки, пообещав при этом продолжать все реформы, предусмотренные соглашением Мишеля.
- В Грузии 2 октября состоялись муниципальные выборы. Граждане избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Согласно предварительным данным ЦИК, по пропорциональным спискам «Грузинская мечта» вышла на первое место с 46,69% голосов. «Единое национальное движение» занимает второе место с 30,7% голосов.
- 30 октября в 20 из 64 муниципалитетов должны состояться вторые туры выборов мэров, так как ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, сообщает «Новости-Грузия».
Коронавирус в Абхазии: 172 новых случая, два – летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 733 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 33 пациента. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались два пациента: мужчина 61 года и женщина 70 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 6 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 78 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 120 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 106 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Основатель Gulagu.net заявил, что получил 40 Гб видео пыток в российских тюрьмах
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что ему удалось получить «секретный» видеоархив спецслужб с записями жестоких истязаний осужденных, содержащихся в российских колониях.
Речь идет о более чем сорока гигабайтах видео. По словам Овечкина, они «доказывают, что в российских тюрьмах действуют «зондеркоманды» агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных». Кроме того, жертв с помощью снятого видеокомпромата вербуют для дальнейшего участия в «пыточном конвейере», работы в качестве «стукачей» и подписания заранее подготовленных следователями показаний.
Первое видео из архива, на котором несколько человек в помещении, похожем на тюремное, насилуют привязанную к кровати жертву, опубликовало издание «Вот так». Утверждается, что события происходят в феврале прошлого года.
Издание также приводит рассказ Осечкина о том, как видеоархив оказался в его руках. Со слов основателя Gulagu.net, его коллегам удалось вывезти из России человека, который на протяжении пяти лет отбывал наказание в одном из учреждений ФСИН. Осечкин не назвал его имени, но уточнил, что это программист, которого «били и пытали, а потом решили использовать как профессионала», поэтому в период с 2018-го по 2020-й годы он имел доступ к компьютерам и видеорегистраторам сотрудников ведомства. Видеоархив, со слов Осечкина, касается сотрудников трех областных управлений ФСИН - Владимирского, Саратовского и Иркутского.
Всего, как утверждает основатель Gulagu.net, через пытки и изнасилования прошли более 200 человек, но на видео записывали издевательства только над 40 из них.
- Правозащитный проект Gulagu.net был создан Владимиром Осечкиным в 2011 году. Его сотрудники защищали права заключенных, а также регулярно публиковали информацию о пытках в колониях.
- В июле этого года Роскомнадзор по требованию ФСИН и ФСБ заблокировал сайт Gulagu.net. Осечкин заявил, что проект продолжит свою работу, однако он вывезет всех своих сотрудников за пределы России в целях обеспечения их безопасности. Сам он также уехал за границу.
Байден: действия республиканцев в Конгрессе могут привести к дефолту
Президент США Джо Байден обвинил своих политических оппонентов - республиканцев в нежелании поддержать в Конгрессе повышение лимита государственного долга, отметив, что это может через две недели привести к первому в истории дефолту Соединенных Штатов по их долговым обязательствам.
Выступая в понедельник в Белом доме, Байден заявил, что республиканцы «играют в русскую рулетку» с американской экономикой, блокируя повышение потолка госдолга. Он отметил, что эта мера необходима для обслуживания существующего госдолга США, который постоянно увеличивается за счет процентов, а не для новых заимствований.
Президент подчеркнул, что всегда платить долги – незыблемый принцип, которым руководствуются США, и напомнил, что при прежней администрации, когда пост президента занимал республиканец Дональд Трамп, республиканцы исправно голосовали за повышение лимита госдолга. Также, по словам Байдена, из-за резкого снижения налогов при Трампе казна недосчиталась триллионов долларов, из-за чего также вырос госдолг.
По оценке Moody's, федеральный дефолт, хотя и не приведет экономику США к немедленной катастрофе, станет серьезной проблемой и приведет к росту процентных ставок по частным кредитам, а в перспективе росту безработицы и экономическому спаду.
Сейчас лимит составляет 28,4 триллиона долларов. Его повышение уже одобрила Палата представителей, но в Сенате, где у республиканцев половина мест, оно затормозилось. Республиканцы заявляют, что у демократов достаточно голосов, чтобы одобрить повышение лимита госдолга без их поддержки.
Республиканцы обвиняют демократов в стремлении повысить налоги и еще больше увеличить госдолг ради реализации амбициозных планов инвестиций в области климата, инфраструктуры, здравоохранения и социальных выплат. Соответствующий пакет мер, предусматривающий расходы на сумму в 3,5 триллиона долларов, находится на рассмотрении Конгресса. Кроме республиканцев, против выступили и двое умеренных сенаторов-демократов. Ожидается, что в законопроект могут внести поправки, сокращающие расходы вдвое.
Премьер Грузии провел встречу с министром обороны Азербайджана
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым вопросы стратегического партнерства и совместные проекты, сообщает пресс-служба правительства.
Встреча состоялась сегодня, 4 октября, в Тбилиси. Гасанов находится в Грузии в связи с началом многонациональных командно-штабных учений ETERNITY 2021.
По информации пресс-службы правительства, особое внимание стороны уделили стратегическому партнерству двух стран, безопасности региона, значению успешного осуществления совместных проектов, сотрудничеству в сфере военного образования.
На встрече также было отмечено, насколько важную роль играют энергетические и транспортные магистрали, проходящие на территории Грузии, с точки зрения энергобезопасности Европы.
Кроме того, Гарибашвили и Гасанов обсудили вопросы сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции. Как было отмечено, трехсторонний формат является «уникальным региональным механизмом», позволяющим обсуждать важные вопросы на уровне министров иностранных дел, обороны и других ведомств.
Гарибашвили приветствовал подписание плана двустороннего сотрудничества в сфере обороны на 2021 год.
На встрече в администрации правительства Грузии также присутствовали министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе и посол Азербайджана Фаиг Гулиев.
В Центральной Африке убиты трое российских инструкторов
Бронемашина с тремя российскими наемниками попала в засаду у селения Бомбо в префектуре Мамбере-Кадеи, на западе Центральноафриканской Республики. Засада была устроена бойцами «Коалиции патриотов за перемены».
Гибель троих российских наемников подтверждена местными властями префектуры. Они уточняют, что против российских наемников из «группы Вагнера» действовали бойцы движения «Три R» (название состоит из трех французских слов на букву «эр»: «возвращение, возмещение, реабилитация»). Об этом сообщило издание «АктуКамерун».
Перестрелка продолжалась несколько часов – до прибытия к месту инцидента российской авиаподдержки. Ударами с воздуха отряд повстанцев был ликвидирован. На поле боя найдены тела троих российских инструкторов и двоих бойцов группировки 3R. Эти сведения сообщил тот же источник в администрации префектуры.
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp - глобальный сбой
В работе социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp (все они принадлежат корпорации Facebook) во второй половине дня в понедельник произошел глобальный сбой.
О проблемах с доступом к соцсетям и мессенджеру сообщают пользователи по всему миру, включая США, Западную Европу и Россию. Данные портала Down Detector свидетельствуют о том, что проблемы испытывают десятки миллионов пользователей. Не работают как веб-сайты, так и приложения.
К моменту написания новости проблемы с доступом к Facebook наблюдаются уже более получаса. Их причины пока не известны.
Гахария назвал задержание Саакашвили маскарадом, повлиявшим на итоги выборов
Лидер партии «Для Грузии», экс-премьер Георгий Гахария назвал прошедшие в стране муниципальные выборы шагом назад для грузинской демократии, передает «Новости-Грузия».
Муниципальные выборы в Грузии проходили 2 октября: жители выбирали мэров и депутатов в местные органы управления. Согласно предварительным данным ЦИК, партия Гахария занимает по Грузии третье место, уступая правящей «Грузинской мечте» и оппозиционному «Единому национальному движению». Кандидат от партии «Для Грузии» смог выйти на второе место лишь в Цагери. Во втором туре Бесарион Бенделиани будет бороться за кресло мэра с кандидатом «Грузинской мечты» Георгием Немсадзе.
Как заявил Гахария, в ходе выборов отмечено было множество нарушений, систематический характер носили «карусели». По его словам, в предвыборный период сторонники и члены его партии подвергались давлению и получали угрозы.
Арест экс-президента Михаила Саакашвили Гахария назвал «маскарадом», который «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» устроили за несколько часов до выборов. Политик считает, что произошедшее также повлияло на результаты голосования.
«Это было спецмероприятие, спланированное двумя политическими силами из прошлого. Это был маскарад», - заявил он.
Как отметил Гахария, его партия будет представлена во всех органах самоуправления в городах и районах и продолжит действовать в интересах Грузии.
«Результаты выборов показали, что у грузинского народа появилась возможность бороться с двухпартийной системой. Для нас очень важны интересы государства, его развитие. Каждый наш шаг будет исходить из интересов Грузии», - заявил Гахария.
Ко второму туру выборов готовятся и правящая «Грузинская мечта», и «Единое национальное движение». По предварительным данным ЦИК, вторые туры пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов.
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