Суд: срок запрета на въезд для комика Мирзализаде должен быть «разумным»

Замоскворецкий суд в Москве рассмотрел во вторник иск комика Идрака Мирзализаде к МВД России и частично удовлетворил его, потребовав отменить пожизненный запрет на пребывание Мирзализаде на территории страны и заменить его запретом на ограниченный "разумный" срок, сообщает адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее МВД объявило пребывание Идрака Мирзализаде на территории России нежелательным пожизненно. Замоскворецкий суд приостановил это распоряжение до вступления в законную силу решения суда по апелляции.

Бадамшин отметил странность аргументов, которые представило МВД в защиту своей позиции.

Мирзализаде был арестован в начале августа на 10 суток. После этого он покинул Россию, а его пребывание в стране было признано нежелательным. Поводом для возбуждения дела стало выступление в программе "Разгоны" в марте 2021 года. Комик обсуждал тему ксенофобии и высмеивал проблемы, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности, когда снимают жильё в Москве. В одной из шуток по теме он высказался про русских.