Суд в Чечне отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении

Шалинский городской суд в Чечне отказал в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой – матери чеченских оппозиционных активистов братьев Янгулбаевых, осужденной по обвинению в мошенничестве и нападении на полицейского, сообщает издание Sota из здания суда. Против ее освобождения выступало руководство колонии.
В июле женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому, Верховный суд Чечни в сентября смягчил наказание до пяти лет колонии-поселения.
Адвокат Мусаевой Александр Савин аргументировал возможность досрочного освобождения тем, что осужденная не привлекалась до этого ни к уголовной, ни к административной ответственности, а также положительными характеристиками по месту жительства в Нижнем Новгороде и Грозном, где она прописана.
В колонии Мусаеву неоднократно госпитализировали, ее состояние здоровья продолжает ухудшаться, в то время как в случае условно-досрочного освобождения заботу о ней мог бы взять ее брат – его нотариально заверенное обязательство об этом накануне было приобщено к делу.
Против освобождения Мусаевой выступало руководство колонии-поселения в Аргуне, где она отбывает наказание. Начальство тюрьмы полагает, что «цели наказания не достигнуты»: начальник отряда по воспитательной работе заявил, что Мусаева демонстрирует «шантажное поведение», не признала свою вину и не всегда положительно реагирует на воспитательные беседы – что именно подразумевается под «шантажным поведением» в официальной характеристике не уточнялось.
- В январе 2022 года Мусаева была похищена кадыровцами из квартиры в Нижнем Новгороде. После доставления в Грозный ей сначала назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело: якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «чуть не лишила его глаза». Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. Изначально ее вывозили в Чечню как раз по этому делу, но в качестве свидетеля.
- Мусаева страдает инсулинозависимым диабетом рядом других хронических заболеваний, в заключении состояние ее здоровья существенно ухудшилось.
- Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. Вскоре он повторил угрозы в видеообращении. К угрозам присоединились высокопоставленные чеченские силовики и чиновники. 2 февраля 2022 года в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых – на нем жгли, топтали и рвали их портреты.
- Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Зарему Мусаеву политзаключенной. Европейский парламент в начале октября принял резолюцию, в которой резко осудил похищение и политически мотивированное заключение Заремы Мусаевой – матери чеченских оппозиционных активистов братьев Янгулбаевых.