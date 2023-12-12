Суд в Чечне отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении

Шалинский городской суд в Чечне отказал в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой – матери чеченских оппозиционных активистов братьев Янгулбаевых, осужденной по обвинению в мошенничестве и нападении на полицейского, сообщает издание Sota из здания суда. Против ее освобождения выступало руководство колонии.

В июле женщину приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому, Верховный суд Чечни в сентября смягчил наказание до пяти лет колонии-поселения.

Адвокат Мусаевой Александр Савин аргументировал возможность досрочного освобождения тем, что осужденная не привлекалась до этого ни к уголовной, ни к административной ответственности, а также положительными характеристиками по месту жительства в Нижнем Новгороде и Грозном, где она прописана.

В колонии Мусаеву неоднократно госпитализировали, ее состояние здоровья продолжает ухудшаться, в то время как в случае условно-досрочного освобождения заботу о ней мог бы взять ее брат – его нотариально заверенное обязательство об этом накануне было приобщено к делу.

Против освобождения Мусаевой выступало руководство колонии-поселения в Аргуне, где она отбывает наказание. Начальство тюрьмы полагает, что «цели наказания не достигнуты»: начальник отряда по воспитательной работе заявил, что Мусаева демонстрирует «шантажное поведение», не признала свою вину и не всегда положительно реагирует на воспитательные беседы – что именно подразумевается под «шантажным поведением» в официальной характеристике не уточнялось.