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Суд в Чехии оправдал экс-премьера и кандидата в президенты Бабиша
Суд в Праге вынес оправдательный приговор в отношении бывшего премьер-министра Чехии, кандидата в президенты страны на предстоящих на этой неделе выборах Андрея Бабиша.
По словам судьи, в действиях Бабиша не было обнаружено состава преступления. Гособвинение имеет право подать апелляцию.
Бабиша обвиняли в мошенничестве с субсидиями Европейского союза на сумму в 2 млн евро. По версии обвинения, Бабиш незаконно использовал субсидии для строительства собственного конференц-центра с отелем в окрестностях Праги. Обвинение утверждало, что Бабиш, являющийся миллиардером и владельцем крупных предприятий, скрывал тот факт, что является фактическим собственником отеля, чтобы использовать субсидии ЕС, предназначенные только для малого бизнеса. Экс-премьер на суде признал, что использовал ту схему, о которой говорило обвинение, но настаивал на том, что она не нарушала закон. По мнению Бабиша, его преследование, которое началось, когда он ещё был премьер-министром, носит политический характер.
Гособвинение просило приговорить Бабиша к условному сроку и штрафу.
Андрей Бабиш – депутат парламента и глава крупнейшей оппозиционной партии ANO. С 2017 по 2021 год занимал пост главы правительства. В 2021 году его партия, хотя и заняла по итогам выборов первое место по числу депутатов в парламенте, не смогла составить коалицию и оказалась в оппозиции. Политические оппоненты обвиняют Бабиша в популизме.
Бабиш выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Чехии. Первый тур состоится 13-14 января. По опросам, Бабиш претендует на выход во второй тур, его основные соперники - отставной генерал Петр Павел, сторонник жёсткой линии по отношению к России, и экономист Дануше Нерудова. Вердикт суда Бабиш и его оппоненты пока не комментировали.
Другие новости дня
Калифорнийский врач: Саакашвили давали много неподходящих лекарств
В Тбилисском городском суде, где проходит слушание по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в качестве свидетеля выступил калифорнийский врач Шахин Лакхан (Shaheen Lakhan). Оценивая состояние экс-президента, Лакхан отметил, что «Саакашвили серьезно болен».
По его словам, экс-президент страдает от различных дисфункций, самая тяжелая из которых — деменция. Также, по словам калифорнийского специалиста, Саакашвили было прописано много неподходящих лекарств.
«О состоянии здоровья г-на Саакашвили могу сказать, что он тяжело болен. У него различные дисфункции, в том числе головного, спинного мозга, пищеварительной системы. Самый серьезный диагноз — деменция, а также судороги. Также повреждение периферийной нервной системы, из-за которой ему трудно ходить. Вместе с тем сдавление спинного мозга, между дисками в области шеи, т.е. давление на спинной мозг. Также очень значительная степень ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) и связанная с этим полипрагмазия, то есть назначение нескольких неподходящих лекарств, являются наиболее серьезными заболеваниями, которые у него наблюдаются», — сказал врач.
Как пишет СОВА, сам Саакашвили на сегодняшнем заседании не присутствует ни физически, ни дистанционно. Клиника «Вивамеди», где уже много месяцев содержится Саакашвили, не дала разрешения на его транспортировку в здание Тбилисского городского суда.
Параллельно процессу сторонники третьего президента проводят акцию у здания суда.
- Михаилу Саакашвили 21 декабря исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах, после чего покинул Грузию и получил гражданство Украины. В 2015 году он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации, в 2020 году стал главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- С момента ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограмм. Независимая экспертиза заявила о диагнозах, угрожающих его жизни, а также об обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути. По словам американского психиатра, у Саакашвили – быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство.
- Сам политик и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств.
МВД России объявило мецената Бориса Зимина в розыск
МВД России объявило российского предпринимателя и мецената Бориса Зимина в федеральный розыск. Соответствующую карточку обнаружила на сайте ведомства "Медиазона".
ТАСС сообщает, что 54-летнего бизнесмена обвиняют в мошенничестве, он объявлен в международный розыск, МВД ходатайствует о его заочном аресте. Телеканал "Дождь" обнаружил дело Зимина на сайте московского суда. В нём говорится, что Зимину предъявлено обвинение в мошенничестве, совершённом группой лиц или в особо крупном размере. Судебное заседание об избрании меры пресечения назначено на 11 января. Что конкретно вменяется Зимину в вину – не сообщается.
По сведениям источника РБК, знакомого с материалами дела, Зимина обвиняют в совершении сделки по отчуждению простых акций каршеринговой компании BelkaCar. В декабре 2019 года 100% её акций выкупила компания, основанная отцом Бориса Зимина – Дмитрием (он умер в декабре 2021 года). По данным источника, следствие просит арестовать Зимина на срок до 15 февраля.
Зимин считает, что дело против него заведено по политическим мотивам. "Мой случай – ещё одно грустное и страшное свидетельство низведения закона и всей правовой системы к инструменту, к оружию в руках каналий, захвативших власть в России", – сказал Зимин.
В сентябре 2022 года Минюст России внёс Зимина в список иностранных агентов – якобы за получение денег из Украины и осуществление политической деятельности.
Сразу после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Зимин вошёл в состав Антивоенного комитета России – вместе с рядом других российских оппозиционеров, учёных и общественных деятелей. Целью комитета была анонсирована "борьба с диктатурой Владимира Путина, развязавшего войну в Украине".
С 2011 года Зимин финансировал деятельность оппозиционного российского политика Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией. Также меценат финансово поддерживает политзаключённых и журналистов независимых СМИ.
Борис Зимин – сын ныне покойного предпринимателя и филантропа Дмитрия Зимина. Из России Зимин уехал в 2004 году. С 2020 года он живёт в Израиле.
Украина просила у Грузии вернуть переданные ей в 2008 году «Буки» – дипломат
Киев просил Тбилиси передать комплексы «Бук», которые были предоставлены Грузии Украиной во время войны 2008 года.
Об этом говорится в статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, которую опубликовала «Европейская правда».
«Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе Грузии, о предоставлении вооружения, военной техники и боеприпасов, а также откровенно заявляла о жизненной необходимости в вооружении в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину», – отметил он.
В частности, Киев просил передать комплексы «Бук», которые были переданы Украиной Грузии во время войны 2008 года.
Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их на более новые комплексы.
«Несмотря на то, что правительство Грузии категорически отказалось оказывать военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ», – заявил Касьянов.
Ранее власти Грузии неоднократно исключали возможность предоставления Украине военной помощи, заявляя, что это будет означать вовлечение страны в войну.
Таиланд ввёл и тут же отменил COVID-ограничения для туристов
Власти Таиланда отменили объявленное на прошлой неделе требование, по которому въезжающие в страну иностранцы должны предъявлять сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул, передаёт Reuters.
По его словам группа экспертов, пришла к выводу, что в подобных санитарных ограничениях нет необходимости, поскольку во всем мире, в том числе в Китае было проведено достаточное количество вакцинаций.
Ранее сообщалось, что туристы из России и других стран с 9 января и как минимум до конца месяца смогут попасть в Таиланд по сертификату о вакцинации, справке о выздоровлении от коронавирусной инфекции или по ПЦР-тесту, который можно будет пройти по прилете в аэропорту. Однако с момента полной вакцинации до вылета должно пройти не менее 14 дней.
Власти Таиланда связали меры с постепенным снятием карантинных ограничений для путешественников из Китая, где с начала декабря резко растёт число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из-за волны заражений COVID-19 в Китае целый ряд стран утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе – Италия, США, Япония, Индия и Малайзия.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника на российском туристическом рынке, ужесточение ограничений для прибывающих в Таиланд могут сократить спрос организованных туристов на это направление на 20% и переориентировать турпоток на иные направления — Индию, Шри-Ланку и Мальдивы.
Таиланд перестал требовать сертификаты о вакцинации от коронавируса и другие COVID-документы с октября 2022 года. Тогда в королевстве понизили уровень беспокойства в отношении COVID-19 с опасного до контролируемого инфекционного заболевания.
В Тбилиси убит высокопоставленный сотрудник департамента полиции
В Грузии убит высокопоставленный сотрудник Департамента полиции Тбилиси – начальник Главного управления детективов Александр Шекеладзе. Обвиняемый – полицейский Георгий Мгебришвили, находящийся в распоряжении кадров МВД Грузии.
Задержанный полицейский помещен в изолятор временного содержания. Сегодня ему будет официально предъявлено обвинение, передает «Интерпрессньюс».
По словам адвоката Мгебришвили, его подзащитный находится в тяжелом психологическом состоянии. По словам адвоката, у Георгия Мгебришвили не было ни намерения, ни мотива убивать Александра Шекеладзе.
Ранее в Специальной следственной службе заявили о возбуждении дела по факту умышленного убийства сотрудника МВД Грузии Александра Шекеладзе, а также по статье о незаконном приобретении/хранении и ношении огнестрельного оружия.
По сообщению ведомства, убийство произошло в ночь с 7 по 8 января 2023 года. Георгий Мгебришвили был у себя дома вместе с друзьями – сотрудниками департамента полиции Тбилиси Александром Шекеладзе и Д. Л.
По информации следствия, Мгебришвили был в нетрезвом состоянии, вел себя неадекватно и агрессивно, после чего произвел несколько выстрелов в Александра Шекеладзе. В результате полученных ранений Шекеладзе скончался на месте.
Зеленский: под Бахмут и Соледар перебросят подкрепления
В Донецкой области на территории, подконтрольной Украине, за минувшие сутки погибли двое мирных жителей, ещё двое получили ранения. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что они погибли при российских обстрелах в городах Бахмут и Соледар.
Эти города уже несколько месяцев подвергаются атакам российских войск. В последние дни натиск усилился. Освещающие войну российские телеграм-каналы, близкие к Минобороны и «ЧВК Вагнера», сообщали о «прорыве обороны» в Соледаре и продвижении российских войск в районе Бахмута.
Украинские источники заявляют, что о прорыве речи не идёт, однако признают, что на подступах к обоим городам идут тяжёлые бои. Замглавы министра обороны Украины Анна Маляр накануне заявила, что в Соледаре «сейчас очень тяжело». Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что командование обеспечило переброску дополнительных подразделений на фронт под Бахмутом и Соледаром, заявив, что это «одно из самых кровавых мест на фронте».
В понедельник в штабе так называемой «ДНР» заявили о взятии села Бахмутское в Донецкой области – оно расположено рядом с Соледаром. О взятии этого села наёмниками «ЧВК Вагнера» ранее сообщали российские телеграм-каналы, украинская сторона сообщения пока не комментировала.
Генштаб ВСУ в понедельник предупредил граждан Украины о возможности массированного российского ракетного удара по объектам инфраструктуры. Последний такой удар наносился в преддверии Нового года. Как правило, они повторяются с интервалами примерно в 10 дней. Сейчас энергоснабжение на большей части территории Украины осуществляется по графикам – свет в домах отключают на несколько часов в день.
Похолодание в Грузии: снег, метель и сильный ветер
С 9 по 12 января по всей Грузии ожидается значительное понижение температуры воздуха, предупредило Национальное агентство окружающей среды.
На западе на равнинах ночью ожидается падение температуры до -3, -5 градусов, на востоке, в низинах, до -8,-10.
Минусовые температуры могут нанести ущерб цитрусовым плантациям на западе, и озимым посевам, остающимся без снежного покрова в низинах на востоке.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», на отдельных участках автомобильных дорог возможны туман, метель, плохая видимость, гололедица.
Со вторника, 10 января на черноморском побережье, в Верхней Имерети, на Колхидской низменности и на участке Гори-Сурами ожидается сильный ветер с востока, до 32-34 м/с.
В течение недели ожидается обновление информации о ситуации на горнолыжных курортах, которые до сих пор не смогли начать полноценную работу из-за отсутствия снега. Пока, под Новый год, открылся только горнолыжный курорт Годердзи.
В Тбилиси минувшей ночью выпал снег. Мэрия столицы сообщила, что с ночи уже высыпала на трассы 160 тонн технической соли, в городе работает спецтехника. Довольно сложная ситуация в пригородах города.
Ночью температура воздуха в Тбилиси будет опускаться до -3,-6. Днем 0,+3. Ближе к концу недели ожидается небольшое потепление.
В Батуми самые холодные дни будут понедельник и вторник, +1,+7, дождь. К концу недели днем снова будет за 10 градусов тепла.
В Бразилии задержаны сотни участников беспорядков
Полиция Бразилии вечером в воскресенье освободила президентский дворец , а также здания парламента страны и Верховного суда, занятые ранее протестующими сторонниками бывшего президента Жаира Болсонару. Об этом сообщает CNN Brasil. По данным Минюста, за участие в беспорядках полиция задержала около 200 человек.
Действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва ввел в столице режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до конца января. Он также пообещал, что все участники беспорядков будут наказаны. Правоохранительные органы считают, что штурм государственных зданий в Бразилиа был спланирован. Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы. Лула раскритиковал также действия полиции, считая, что речь идёт «либо о её некомпетентности, либо о злом умысле».
В воскресенье сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Конгресса – парламента страны – в столице, городе Бразилиа.
На опубликованных видео и фото видно, что сторонники Болсонару забрались на крышу здания, а затем проникли в зал заседаний. Полиция не смогла им помешать.
Группы сторонников Болсонару штурмовали также президентский дворец и здание Верховного суда. Им удалось прорваться и в эти здания.
Сторонники представителя правых сил Болсонару считают результаты выборов, на которых, по официальным данным, победил с небольшим отрывом Луис Инасио Лула да Силва, сфальсифицированными.
Президент, левый оппонент Болсонару Лула, только неделю назад приведённый к присяге после победы на выборах, сейчас отсутствует в столице.
Комментаторы отмечают, что нынешние события напоминают нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий 6 января 2021 – тогда президент также отказался признать своё поражение на выборах.
Болсонару осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.
«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и вторжения в государственные здания выходят за рамки правил», – написал он в твиттере.
Президент США Джо Байден назвал штурм государственных зданий в Бразилиа «возмутительным». Поддержку действующему президенту выразили представители ЕС и ряда стран Латинской Америки.
В Вирджинии 6-летний первоклассник стрелял в учительницу и ранил ее
В начальной школе города Ньюпорт-Ньюс в американском штате Вирджиния учительница получила тяжёлое огнестрельное ранение. По данным властей, стрелял шестилетний ученик первого класса.
Стрельба произошла в пятницу. В воскресенье мэр города сообщил Би-би-си, что состояние раненой учительницы Эбби Цвернер несколько улучшилось, однако она всё ещё в тяжёлом состоянии.
Полиция, расследующая нападение, пока не знает, откуда у 6-летнего ученика появилось оружие и как он смог пронести его в школу. Сообщается, что школа оборудована металлодетекторами на входе, однако они работают не всегда.
Один из родителей, бывших в классе в момент нападения, подтвердил, что ему предшествовала некая ссора, то есть стрельба, возможно, не была случайной.
Стрелявший ученик был задержан полицией. Законы Вирджинии не предусматривают уголовного преследования 6-летних, школьник также вряд ли может быть помещён в спецшколу для малолетних правонарушителей. Однако его родителей могут ограничить в родительских правах, а опеку над мальчиком передать властям штата. О личностях родителей стрелявшего первоклассника пока нет информации.
В заявлении мэра города Филлипа Джонса, опубликованном в субботу, говорится: «Почти невозможно осознать тот факт, что шестилетний ученик 1-го класса принес в школу заряженное оружие и выстрелил в учителя; однако именно с этим сегодня сталкивается наша община». Мэр заявил, что расследование должно ответить на вопрос, как такое могло случиться, а также пообещал, что соответствующие службы проявят необходимую заботу о стрелявшем школьнике.
Депутат Госдумы потребовал возбудить дело против актера Смольянинова
Депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, - сообщает РИА «Новости». Уехавший из России после вторжения в Украину актер в интервью «Новой газете.Европа» сказал, помимо прочего, что в случае, если бы ему пришлось участвовать в нынешней войне, он воевал бы на стороне Украины.
Смольянинов и раньше выступал против войны и в поддержку Украины. В интервью «Новой газете» актер сказал, что не испытывает «ничего кроме ненависти» к тем, кто воюет против Украины с оружием в руках.
Хамзаев назвал Смольянинова «предателем» и заявил, что обратится в Следственный комитет. По какой статье он будет просить возбудить дело, депутат не сообщил.
Ранее в телеграм-каналах сторонников войны появились оскорбления в адрес Смольянинова, а также призывы писать на него доносы в правоохранительные органы. Еще один депутат Госдумы, журналист Евгений Попов, предложил разработать «правовые механизмы», призванные «лишить признанных судом преступниками граждан преференций, предоставляемых российским паспортом». Он пояснил, что имеет в виду не лишение гражданства (это недопустимо по конституции), а какие-то другие меры, например аннулирование паспортов для таких лиц. Чем это отличается от лишения гражданства, он не пояснил. практику аннулирования паспортов.
- Артур Смольянинов известен по ролям в фильмах «Елки», «9 рота», «Утомленные солнцем – 2», «Духless». После начала войны он выступил с критикой российского вторжения. В октябре Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал Смольянинова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, Полиция не уточняла, что именно стало причиной возбуждения административного делопроизводства. К моменту вынесения судом решения Смольянинов уже уехал из России.
- На вопрос издания «Медуза» о том, как он относится к протоколу, Смольянинов ответил, что для него «не существует законов этого государства: они, как и само государство, преступны по своей сути».
- Актер заявлял, что на него оказывалось давление из-за его антивоенных высказываний: ему перестали давать роли, вычеркивали из проектов с государственным участием. Он согласился на предложения работы за рубежом, в частности, в Латвии. Недавно стало известно о его участии в возобновленном проекте «Гражданин поэт» - актер читает стихи поэта Дмитрия Быкова на злободневные темы.
РФ заявила о гибели 600 военных ВСУ в Краматорске. Подтверждений этому нет
В ночь на воскресенье, 8 января, российские войска обстреляли город Мерефа Харьковской области. Погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона рассказал об обстреле в регионе миссии ООН, которая привезла гуманитарную помощь в город Орехов.
В свою очередь секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил об ударах по окрестностям города. Подробностей о пострадавших он не привел.
По словам руководства Донецкой области, российские военные нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Поражены объекты инфраструктуры. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
По данным журналистов, несколько взрывов произошли в Херсоне.
Вооруженные силы Украины утверждают, что российская армия, несмотря на объявленный Москвой режим прекращения огня, за прошедшие сутки 40 раз нанесли удары из реактивных систем залпового огня, а также нанесли три авиаудара и девять ракетных.
Российское Минобороны заявило, что армия нанесла удары по общежитиям украинских военных в Краматорске – в ответ на недавний обстрел пункта временной дислокации российских военных в Макеевке Донецкой области. Ведомство утверждает, что в результате сегодняшней атаки погибли более 600 украинских солдат. При ударе по Макеевке, как признало ранее Минобороны России, погибли более 90 военных. Украинская сторона говорит о сотнях убитых.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что в городе пострадали несколько зданий, включая восемь многоквартирных домов, но жертв нет. В телеграм-канале Краматорского городского совета опубликовано видео с пострадавшими, как утверждается, домами и зданиями образовательных учреждений; при этом ни одно из зданий не разрушено полностью. Один из краматорских телеграм-каналов публикует фото, на котором, как утверждается, изображено здание общежития, в котором, по данным Минобороны России, погибли сотни украинских военных. Видно, что здание практически цело. Фотографии из Краматорска, снабженные скептическими оценками в адрес информации Минобороны, публикует также провоенный российский телеграм-канал. «Как можно видеть по результатам с места, прямых попаданий по зданиям добиться так и не удалось – ракеты попали либо в землю рядом, либо в соседние гаражи, выбив стекла и повредив облицовку училищ. Нам не ясно кто и по какой причине решил, что внутри погибло сразу 600 украинских солдат, если здание на самом деле так и не было поражено (даже остался гореть свет)», – пишет канал «Военный осведомитель».
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый вечером в воскресенье заявил, что заявление Минобороны РФ не соответствует действительности.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного с Украиной Шебекинского городского округа. Снаряды попали в село Новая Таволжанка. Повреждена крыша ангара для выращивания птицы. Пострадавших, по словам губернатора, нет.
В условиях войны оперативно проверить достоверность информации, поступающей от конфликтующих сторон, затруднительно.
- Президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнесся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин «пытается получить передышку».
- Минобороны России заявляло, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения с Украиной, но отвечает на обстрелы противника. Срок объявленного прекращения огня истек в полночь 8 января.
Правительство РФ одобрило запрет карт, «оспаривающих целостность России»
Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, который приравняет к экстремистским материалам карты, «оспаривающие территориальную целостность России», то есть те, где аннексированные украинские территории не указаны как российские. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ (сам он пока не опубликован).
Законопроект, внесенный в Госдуму после объявленной российскими властями аннексии четырех областей Украины осенью, уже прошел первое чтение. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «в последнее время активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий России». Законопроект предлагает фактически запретить распространение таких карт и ввести за него административное наказание - для граждан до 15 суток ареста или штраф, для юрлиц - приостановка работы или штраф от 100 тысяч до миллиона рублей.
В правительстве предложили внести в законопроект ряд изменений, указав, например, на то, будут ли подпадать под него карты, выпущенные еще до решения об аннексии территорий. Также в отзыве говорится, что картографические изображения, как правило, выполняют исключительно информативную функцию, а понятие «экстремистские материалы» предполагает «наличие у конкретного субъекта умысла на совершение действий по оспариванию территориальной целостности Российской Федерации». В правительстве опасаются, что в результате демонстрация «запрещенных карт» будет трактоваться правоохранительными органами в разных случаях по-разному - когда-то как правонарушение, а когда-то - нет.
- Российскую принадлежность четырех южных Курильских островов оспаривает Япония; спор не урегулирован с момента окончания Второй мировой войны. Хотя СССР выражал готовность вернуть Японии по меньшей мере два острова, власти России заявляют, что не готовы ни к каким компромиссам.
- В 2014 году Россия аннексировала украинскую Автономную республику Крым и город Севастополь. Аннексия не была признана подавляющим большинством стран мира.
- В 2022 году, после вооруженного захвата ряда украинских территорий, Россия объявила об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Эта аннексия также не признана почти всеми странами мира. При этом ни одна из этих областей, в отличие от Крыма, полностью не находится под контролем российской армии. До конца не ясны и границы, которые Россия сейчас считает своими (и которые должны быть отражены на картах, чтобы их не признали экстремистскими). Из большинства высказываний официальных лиц следует, что речь идет о границах областей до аннексии. При этом, например, в недавнем официальном распоряжении президента Владимира Путина упоминается линия боевого соприкосновения «на Украине» - в то время как, если следовать отвергаемой международным сообществом логике российских властей, эта линия сейчас проходит по территории России.
Премьер Швеции: выполнить все условия Турции невозможно
Швеция не готова выполнить все условия, которые выдвинула Турция для того, чтобы одобрить заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. При этом он добавил, что убежден в том, что Турция в конце концов даст согласие на вступление Швеции в Североатлантический союз.
«Турция подтверждает, что мы уже выполнили те условия, на которые мы согласились, но при этом она говорит, что хочет еще и других вещей, тех, которые мы не можем или не хотим сделать», - приводит агентство Reuters слова Кристерссона. О каких требованиях идет речь, он не сказал.
Швеция и соседняя Финляндия, десятилетиями придерживавшиеся нейтралитета, подали официальные заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Членами НАТО они смогут стать только после того, как протокол о вступлении ратифицируют все 30 стран-членов союза. На данный момент это сделали 28 стран, Венгрия, как ожидается, ратифицирует протокол в ближайшее время.
Турция, однако, еще весной прошлого года выдвинула ряд условий для одобрения членства Финляндии и Швеции. Среди этих условий - объявление террористическими ряда курдских организаций, отмена запрета на поставки оружия Анкаре, выдача Турции ряда курдских и оппозиционных деятелей, получивших в Швеции и Финляндии убежище и обвиняемых в Турции в терроризме. В конце июня на саммите НАТО в Мадриде три страны подписали совместный меморандум, в котором Швеция и Финляндия взяли на себя ряд обязательств, а Турция пообещала не препятствовать их вступлению в союз.
В конце прошлого года Верховный суд Швеции отказался удовлетворить запрос на экстрадицию турецкого журналиста, которого Анкара подозревает в причастности к организации попытки переворота. Турция тогда высказала недовольство этим решением. Слова шведского премьера Турция пока не комментировала.
В Карабахе сменили секретаря Совета безопасности
Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян накануне подписал указы, согласно которым Виталий Баласанян освобожден от должности секретаря Совета безопасности, на эту должность назначен Арарат Мелкумян.
Другим указом Арутюняна генерал-майор Арарат Мелкумян освобожден от должности первого заместителя директора Службы национальной безопасности в связи с переходом на другую работу.
По информации Радио Азатутюн, смена секретаря Совбеза в Нагорном Карабахе происходит на фоне продолжающейся блокады региона со стороны властей Баку. Азербайджан отрицает факт блокады, заявляя, что участвующие в акции протеста в Лачинском коридоре экологические активисты не препятствуют движению гуманитарных грузов.
В Армении на акции протеста у российской базы задержаны 100 человек
Более 100 человек задержаны на митинге в российской военной базы в армянском городе Гюмри. Об этом сообщает политическое движение «Национальный демократический полюс», выступившее организатором акции.
Демонстранты заблокировали дорогу к российской военной базе, выступив под девизом «Блокада во имя разблокирования». Они требуют, чтобы российский миротворческий контингент восстановил движение по Лачинскому коридору в самопровозглашенном Нагорном Карабахе (армянское название - Арцах).
В случае, если российские миротворцы не будут предпринимать активных действий, демонстранты готовы объявить их «оккупантами». «Мы покажем всему миру, что Армения, включая Арцах, была оккупирована российскими войсками в лице 102-й базы», - заявил член совета «Национального демократического полюса» Ваге Гаспарян.
Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией. По условиям договора, подписанного после окончания войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор перешел под наблюдение российских миротворцев.
В середине декабря дорогу заблокировали азербайджанские активисты. По данным азербайджанской стороны, это экологи, которые выступают против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями природных ресурсов территории Нагорного Карабаха.
Ереван утверждает, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров, регион близок к гуманитарному кризису. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором обвинил российских миротворцев в бездействии.
МИД Азербайджана ранее заявлял, что Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана.
- Международное сообщество признает Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана, однако с начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть региона.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе размещены российские миротворческие силы.
- По условиям договора, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор перешел под наблюдение российских миротворцев.
В Германии предотвратили теракт с применением отравляющих веществ
Полиция Германии в воскресенье сообщила о задержании жителя земли Северный Рейн-Вестфалия, который обвиняется в подготовке масштабного теракта. По мнению правоохранительных органов, он планировал массовое отравление с применением ядов - цианида и рицина.
Личность подозреваемого не раскрывается; известно, что это 32-летний гражданин Ирана, живший в маленьком городе Кастроп-Рауксель на западе Германии. Заявляется, что он принадлежал к радикальным течениям ислама. Полиция задержала его и еще одного человека, находившегося вместе с ним в квартире. Химическое вещество рицин входит в разряд оружия массового поражения.
По сведениям газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) держало подозреваемого в поле зрения на протяжении нескольких дней. Информация о подготовке теракта поступила к немецким силовикам от «дружественной спецслужбы».
- Как сообщает Deutsche Welle, четыре года назад полиция Германии задержала в Кельне гражданина Туниса и его немецкую супругу, которые самостоятельно изготовили рицин в своей квартире и произвели тестовый взрыв. Пара попала в поле зрения спецслужбы из-за вызвавшей подозрение покупки в интернете крупной партии семян клещевины. Супруги были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Эксперты выяснили, что произведенный ими рицин мог убить 13,5 тысяч человек.
Губернатор Курской области прошел обучение в лагере «ЧВК Вагнера»
Губернатор Курской области сообщил в телеграме, что первую неделю нового года проходил подготовку в лагере «ЧВК Вагнера». По словам Романа Старовойта, вместе с ним занимались его коллеги из обладминистрации и добровольцы из народной дружины.
Глава региона опубликовал видео, в котором, в частности, запечатлены стрельбы, прохождение полосы препятствий, проведение инструктажа. В титрах к ролику говорится, что условия приближены к реальному бою.
Заканчивается сюжет кадрами, на который запечатлен сам Старовойт в камуфляжной форме, сидящий с автоматом в руках на броне танка.
Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин подтвердил участие Старовойта в обучении. Пресс-служба Пригожина отметила, что участники программы подготовки не знали о том, что с ними тренируется губернатор. Старовойту также предложили подписать контракт с «ЧВК Вагнера», но выяснилось, что у него есть обязательства по работе, говорится в сообщении пресс-службы.
- О том, что в приграничной с Украиной Белгородской и Курской областях создаются центры ополчения «ЧВК Вагнера», стало известно в ноябре.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- Весной, после нескольких военных поражений российской армии в войне с Украиной, «ЧВК Вагнера» начала вербовать в свои ряды российских заключенных и отправлять их на войну. Вербовкой, как сообщали СМИ, занимается лично бизнесмен Евгений Пригожин, он посетил десятки колоний в разных областях страны.
Саакашвили Браудеру: Меня убивают в тюрьме точно так же, как Магнитского
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо директору Heritage Foundtion Уильяму Браудеру, пишет SOVA. Саакашвили призвал не дожидаться его смерти и помочь грузинским активистам составить новый список Магнитского.
«Уважаемый Билл, спасибо за ваш очень известный твит. Меня убивают в тюрьме точно так же, как и Магнитского, но гораздо более откровенно и публично. Моя просьба - помочь местным грузинским группам составить новый список Магнитского заранее, не дожидаясь летального исхода. Все имена достаточно публичны, и что их выделяет, так это их чувство безнаказанности, связанное с верой в непобедимость Путина. Но мы с вами знаем, что дни Путина сочтены, и моя самая большая надежда - дожить до его конца. Тем временем мое здоровье с каждым днем ухудшается, а местные олигархические подонки просто издеваются над ухудшением моего состояния. Пожалуйста, помогите нам всем своим интеллектуальным потенциалом, боевым духом и широкими контактами», - написал экс-президент.
Ранее американский финансист Уильям (Билл) Браудер прокомментировал процесс над третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, назвав его «политзаключенным». В своем Twitter автор «Закона Магнитского» призвал перевести политика на лечение за границу, иначе он может погибнуть.
Уильям Браудер является основателем и генеральным директором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, на который работал российский аудитор Сергей Магнитский. Тот раскрыл схему масштабного хищения бюджетных средств, но сам оказался под следствием – аудитора обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО «Матросская тишина» после 11 месяцев ареста.
Браудер выступил инициатором принятия в США «Закона Магнитского». Он предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.
Украина заявила о российских обстрелах после Рождества
В ночь на воскресенье, 8 января, российские войска обстреляли город Мерефа Харьковской области. Погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона рассказал об обстреле в регионе миссии ООН, которая привезла гуманитарную помощь в город Орехов.
В свою очередь секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил об ударах по окрестностям города. Подробностей о пострадавших он не привел.
По словам руководства Донецкой области, российские военные нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Порождены объекты инфраструктуры. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
По данным журналистов, несколько взрывов произошли в Херсоне.
Вооруженные силы Украины утверждают, что российская армия, несмотря на объявленный Москвой режим прекращения огня, за прошедшие сутки 40 раз нанесли удары из реактивных систем залпового огня, а также нанесли три авиаудара и девять ракетных.
Минобороны России обстрелы пока не комментировало.
В условиях войны оперативно проверить достоверность информации, поступающей от конфликтующих сторон, затруднительно.
- Президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнесся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин «пытается получить передышку».
- Минобороны России заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения с Украиной, но отвечает на обстрелы противника.
На рейсе, летевшем из Кутаиси в Париж, скончался пассажир
На авиарейсе Кутаиси-Париж мужчина в возрасте около 60 почувствовал недомогание, после чего скончался в полете.
Как сообщила компания Wizz Air Общественному вещателю Грузии, пассажиру стало плохо через 10 минут после взлета.
«Самолет летел над Кутаиси, чтобы израсходовать топливо, потому что сажать самолет с полным баком рискованно. Пассажира спасти не удалось. Это был мужчина, гражданин Грузии в возрасте около 60 лет», - рассказали в Wizz Air.
Под Луганском произошёл взрыв на магистральном газопроводе
Вечером 7 января в городе Лутугино в 25 километрах от Луганска произошел взрыв на магистральном газопроводе. Пожарные потушили возгорание. Сейчас подача газа по газопроводу отключена. По сообщению назначенных Россией властей так называемой «ЛНР», без газа остались около 13 тысяч человек.
Причина аварии пока неизвестна. Как заявила генеральный директор компании «Луганскгаз» Татьяна Богородько, первоочередной задачей является восстановление подачи газа центральной больнице Лутугинского района и социальным объектам.
В Иране власти казнили еще двух участников осенних протестов
В субботу в Иране казнили еще двух участников антиправительственных протестов, которые начались осенью этого года. На данный момент известно о казни четырех участников протестов, сообщает телеканал CNN.
22-летний Мохаммад Мехди Карами и 39-летний Мохаммад Хоссейни были осуждены за убийство сотрудника «Басидж» (добровольческое полувоенное ополчение, входит в состав Корпуса стражей исламской революции). По этому делу к смертной казни были приговорены еще три человека, а 11 получили тюремные сроки.
Amnesty International утверждает, что обвинительные приговоры основывались на признаниях, полученных под давлением. Адвокат Хоссейни заявлял в декабре, что тот подвергся жестоким пыткам и что признания, полученные под пытками, не имеют законных оснований. Иран отрицает, что признания были получены под пытками. Адвокат Карами сообщил, что его подзащитному не предоставили право поговорить с семьей перед казнью.
По данным Amnesty International, всем обвиняемым участникам протестов было отказано в праве на адекватную защиту и в доступе к адвокату по своему выбору.
- В сентябре 2022 года в Иране начались протесты, связанные с гибелью 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Власти Ирана жестоко подавляют протесты с применением силы. Правозащитники сообщали о гибели более 500 человек, в том числе более 400 участников протестов и нескольких десятков сотрудников силовых структур, около 18 тысяч были задержаны.
Украина ввела санкции против Симоньян, Киселева и еще 117 человек
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении 119 российских публичных лиц. Указ опубликован на сайте президента.
В список попали режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, политолог Александр Дугин, руководители государственного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, телеведущая Жанна Бадоева, актеры Дмитрий Дюжев, Дмитрий Харатьян, Михаил Галустян, певица Лолита Милявская и футболист Анатолий Тимощук.
Также под санкциями оказались музыканты Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Стас Пьеха, Михаил Шуфутинский, Анита Цой, Сергей Бобунец, Василий Вакуленко (Баста) и другие.
Санкции предусматривают блокировку активов в Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории Украины, лишение государственных наград страны, запрет на получение виз и другие меры.
7 января также стало известно, что Зеленский подписал указ о приостановке гражданства 13 священников Украинской православной церкви (Московского патриархата). Издание LB.ua со ссылкой на свои источники пишет, что указ был издан 28 декабря и не опубликован, поскольку в нем содержится персональная информация.
По данным LB.ua, речь идет, в частности, о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которому СБУ вручило подозрение в госизмене. Также утверждается, что сообщение о приостановке гражданства священников получила Государственная миграционная служба. Согласно действующим правилам, в дальнейшем они могут быть депортированы, отмечает издание.
- В последние месяцы СБУ провела обыски на объектах УПЦ (МП) по всей Украине. В результате правоохранители выявляли «большое количество антиукраинских материалов», а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, сообщала Украинская служба Радио Свобода.
Генпрокуратура Украины сообщила о погибших результате обстрела Бахмута
В результате вчерашнего обстрела Бахмута российскими военными погибли два человека – 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Об этом сообщили в офисе Генпрокурора Украины.
Еще 13 человек пострадали, у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Также были разрушены и повреждены частные и многоквартирные дома и другие объекты.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.
- Ранее президент России Владимир Путин распорядился ввести с полудня 6 января режим прекращения огня на 36 часов. Он обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Киев отказался поддержать инициативу, назвав ее лицемерием. Запад также скептически отнесся к российской идее. В частности, президент США Джо Байден предположил, что Путин «пытается получить передышку».
- Минобороны России в субботу, 7 января, заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения в Украине.
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