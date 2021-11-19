Суд в Киеве отменил запрет на трансляцию русскоязычного канала RTVI

Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ русскоязычного телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины.

Суд признал противоправным решение украинского медиарегулятора о том, что канал не соответствует требованиям европейской конвенции, обеспечивающей свободную ретрансляцию телевидения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Европейское подразделение RTVI зарегистрировано в Испании, Киев обязан обеспечить свободное вещание участникам Европейской конвенции. В 2020 году украинский регулятор постановил, что русскоязычный канал не соответствует требованиям конвенции, а значит его вещание можно запретить. До этого вещание канала дважды приостанавливалось в стране по обвинению в распространении российской пропаганды.

Канал, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, а редакция в Москве, заявил, что готов возобновить вещание на Украине. Его генеральный директор Ольга Пивень заявила, что считает решение апелляционного суда «знаковым», не только для редакции, но и для других иностранных каналов, которые вещают по европейской лицензии на территории страны.

На территории страны запрещено вещание десятков российских каналов, в том числе - «Первого», ТНТ, «России 1» и НТВ. В 2021 власти в Киеве закрыли несколько оппозиционных каналов, которые были обвинены в пророссийской позиции.

Украина находится на 97 месте в мире в ежегодном рейтинге свободы прессы, составляемом международной организацией «Репортеры без границ». Это ниже Гаити и Того, но выше, чем большинство стран постсоветского пространства, за исключением стран Балтии, Грузии, Киргизии и Молдавии. Россия расположены в рейтинге на 150 месте из 180.