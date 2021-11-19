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Суд в Киеве отменил запрет на трансляцию русскоязычного канала RTVI
Апелляционный суд в Киеве отменил признание программ русскоязычного телеканала RTVI не отвечающим законодательству Украины.
Суд признал противоправным решение украинского медиарегулятора о том, что канал не соответствует требованиям европейской конвенции, обеспечивающей свободную ретрансляцию телевидения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Европейское подразделение RTVI зарегистрировано в Испании, Киев обязан обеспечить свободное вещание участникам Европейской конвенции. В 2020 году украинский регулятор постановил, что русскоязычный канал не соответствует требованиям конвенции, а значит его вещание можно запретить. До этого вещание канала дважды приостанавливалось в стране по обвинению в распространении российской пропаганды.
Канал, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, а редакция в Москве, заявил, что готов возобновить вещание на Украине. Его генеральный директор Ольга Пивень заявила, что считает решение апелляционного суда «знаковым», не только для редакции, но и для других иностранных каналов, которые вещают по европейской лицензии на территории страны.
На территории страны запрещено вещание десятков российских каналов, в том числе - «Первого», ТНТ, «России 1» и НТВ. В 2021 власти в Киеве закрыли несколько оппозиционных каналов, которые были обвинены в пророссийской позиции.
Украина находится на 97 месте в мире в ежегодном рейтинге свободы прессы, составляемом международной организацией «Репортеры без границ». Это ниже Гаити и Того, но выше, чем большинство стран постсоветского пространства, за исключением стран Балтии, Грузии, Киргизии и Молдавии. Россия расположены в рейтинге на 150 месте из 180.
Другие новости дня
Еще девять депутатов парламента Грузии прекратили голодовку
Девять депутатов парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» прекратили голодовку. Об этом сегодня на брифинге заявил Акакий Минашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
О решении было объявлено после того, как заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь города Гори и прекращение голодовки, которую он продолжал ровно 50 дней.
«Главный вопрос, который волновал каждого из нас, из-за которого мы очень переживали, поскольку он касался жизни и здоровья лидера нашей партии, а также третьего президента Грузии, на данном этапе решился положительно и поэтому мы прекращаем голодовку», - сказал Минашвили.
Помимо Минашвили с 14 ноября голодовку в здании парламента также продолжали Давид Киркитадзе, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов.
Ранее сегодня о прекращении голодовки также объявила депутат парламента Грузии, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария. Она голодала в течение 17 дней.
Единственным требованием всех десяти политиков был перевод Саакашвили в многопрофильную клинику.
Польша заявила, что Беларусь привозит мигрантов назад к границе
Польша заявила, что вечером 18 ноября белорусские службы привезли на грузовиках сотни мигрантов обратно к границе и подтолкнули их к попытке нелегально пройти на территорию Польши. Как сообщает агентство Reuters, это произошло через несколько часов после того, как мигранты покинули лагерь на белорусско-польской границе.
Пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская заявила, что когда мигранты пытались пересечь границу, белорусские войска ослепляли польских пограничников лазерами, некоторые мигранты бросали бревна – четыре пограничника получили легкие травмы.
По утверждению польских властей, лагерей мигрантов на границе больше нет. Сотни граждан Ирака улетели на родину 18 ноября, но часть людей осталась на территории транспортно-логистического центра недалеко от границы, который им предоставила Беларусь. Попытки пересечь границу продолжаются и становятся более агрессивными, передает AP News.
Как сообщил белорусский Госпогранкомитет, с 21 ноября Польша приостанавливает железнодорожное сообщение с Беларусью через пункт пропуска «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны). Ранее Польша выдвинула Беларуси ультиматум, потребовав стабилизировать обстановку на границе до 21 ноября – в противном случае железнодорожный пункт в Кузнице будет закрыт.
Страны ЕС обвиняют в организации миграционного кризиса на границе белорусские власти. За последние месяцы в Беларусь прибыли десятки тысяч мигрантов, главным образом из Ирака и Сирии. Они пытаются попасть в Польшу и другие соседние страны – члены Европейского союза – Литву и Латвию. Цель большинства из них – Германия, где они собираются просить убежища. Польша не пускает этих людей через границу, на которой размещены военнослужащие.
По словам Александра Лукашенко, вполне возможно, что белорусские службы помогали мигрантам попасть в Польшу. «Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию», – заявил Лукашенко в интервью BBC. Однако он отрицает, что приглашал тысячи людей, чтобы спровоцировать кризис на границе.
Официальный Минск утверждает, что убеждают мигрантов вернуться домой, но те отказываются. Одновременно многие беженцы говорят, что белорусские власти не позволяют им даже вернуться в Минск из лесов вдоль границы.
За последние месяцы, по данным Reuters, в приграничных районах умерли не менее 8 человек, включая 19-летнего сирийца, утонувшего в реке при попытке добраться до территории ЕС вплавь.
США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимно избранным президентом на выборах в августе прошлого года. Против него и его окружения введено несколько пакетов санкций – по обвинению в фальсификации итогов выборов и жестоком подавлении массовых протестов.
Адвокат: Саакашвили согласен на перевод в военный госпиталь в Гори
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на перевод в военный госпиталь в Гори и готов прекратить голодовку, как только будет доставлен туда. Об этом после встречи с политиком заявил его адвокат, гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия.
По его же словам, сегодня Михаил Саакашвили будет доставлен в Горийский госпиталь. Как пояснил Гварамия, Саакашвили перевезут «позже», но он не смог назвать конкретное время из соображений безопасности.
- Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Когда его состояние ухудшилось, он был переведен из тюрьмы в городе Рустави в больницу при пенитенциарном учреждении в Глданском районе Тбилиси. Как утверждал сам политик, его доставили туда обманом.
- Позже Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку, если его переведут в многопрофильную клинику гражданского типа. 19 ноября министр юстиции Рати Брегадзе предложил доставить экс-президента в военный госпиталь Минобороны в Гори.
Зурабишвили приветствует решение о переводе Саакашвили в Гори
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует решение о переводе Михаила Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори. Об этом говорится в заявлении Зурабишвили, опубликованном сегодня, 19 ноября.
18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Сегодня Минюст Грузии согласился перевести заключенного в военный госпиталь города Гори, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я приветствую план перевода бывшего президента в военный госпиталь Гори, так как это то место, которое соответствует всем стандартам – как медицинским, так и стандартам безопасности», - считает Зурабишвили.
По мнению президента, этот шаг поможет успокоить общество и обеспечить стабильность в стране».
Зурабишвили также приветствует решение депутата парламента Грузии, лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария, которая начала голодовку в поддержку Саакашвили 17 дней назад, а сегодня объявила о ее прекращении.
- Михаила Саакашвили задержали 1 октября после того, как он сообщил, что вернулся в Грузию и опубликовал видеообращения в соцсетях. После ареста ему предъявили обвинения в незаконном пересечении границы Грузии.
- Кроме этого, Саакашвили, у которого есть украинское и нет грузинского гражданства, обвиняют еще по четырем уголовным делам в Грузии. По двум из них судебные приговоры были вынесены заочно. Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы.
Журналистам показали палату, подготовленную в военном госпитале для Саакашвили
Военный госпиталь в городе Гори располагает всей материально-технической базой, необходимой для лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 50-й день продолжает голодовку в заключении. Об этом сегодня заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.
«Горийский госпиталь полностью оборудован этой материально-технической базой, которая необходима пациенту», - сказала она. Министр добавила, что в военном госпитале функционирует аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), и Саакашвили смогут провести исследования головного мозга.
«Распространенная информация о том, что аппарат МРТ вышел из стоя, не соответствует действительности. Он технически исправен, происходит программный апдейт и пациенту все эти услуги предоставят без проблем», - заявила она.
Здесь же глава Минздрава подчеркнула, что в процессе подбора клиники большое внимание уделялось и вопросу обеспечения мер безопасности. «Было сочтено, что госпиталь Гори – это та локация, где можно предложить пациенту максимальную безопасность. Именно исходя из этого, для него была оборудована особая палата, где он продолжит лечение под интенсивным наблюдением», - добавила Тикарадзе.
По сообщениям СМИ, на окнах палаты Саакашвили в военном госпитале уже установлены решетки. Тикарадзе подчеркнула, что больницу не будут освобождать от пациентов из-за перевода третьего президента. Как уточняет телеканал «Мтавари», в настоящее время большинство палат больницы заняты ковид-пациентами.
- Военный госпиталь Министерства обороны имени Георгия Абрамишвили был основан в 2006 году. Он является многопрофильным медучреждением, входящим в международный союз военных госпиталей IMIHO - Interconnection of Military Hospitals.
- Клиника обслуживает как военных, так и гражданских лиц. Основная часть пациентов - военные, бывшие военные и члены их семей.
- В клинике есть отделения общей хирургии, травматологии, анестезиологии, реанимации и неотложной помощи, кардиологии и интенсивной кардиологии и психо-неврологии. У госпиталя свои лаборатория, банк крови и морг.
Хоштария переведена в больницу для прохождения курса реабилитации после голодовки
Лидер оппозиционной партии «Дроа», депутат парламента Грузии Элене Хоштария переведена в тбилисскую клинику «Нью Хоспитал» для прохождения реабилитации после 17-дневной голодовки. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Хоштария решила прекратить голодовку после того, как Минюст согласился перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори.
Сегодня из здания парламента Хоштария вывозили на инвалидной коляске. За более чем две недели протеста она очень ослабла. Врачи поддерживали ее жизненные параметры с помощью капельниц.
Хоштария сопровождали мать, личный врач и сотрудники службы скорой медицинской помощи.
Саакашвили продолжает голодовку со дня своего задержания 1 октября. Накануне он потерял сознание в больнице глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако, как указали независимые эксперты, дальнейшее лечение политика в тюремном госпитале невозможно.
Саакашвили не против перевода в военный госпиталь Гори – депутат
Экс–президент Грузии Михаил Саакашвили не против своего перевода в Горийский военный госпиталь. Об этом после встречи с ним заявила депутат парламента, член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе.
По словам депутата, Саакашвили переживает за состояние других голодающих, в особенности Элене Хоштария.
«Сейчас для него нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране», – добавила Херхеулидзе.
По её словам, с окончательным решением Саакашвили журналистов ознакомит адвокат политика, гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия. Он сейчас обсуждает с экс-президентом технические детали перевода в Горийский госпиталь. В глданской тюремной больнице находится и представитель посольства Украины в Грузии.
Ранее Саакашвили говорил, что прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу.
Залкалиани: Грузия не будет участвовать в платформе «3+3»
Грузия не планирует участвовать в переговорном формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани, выступая в парламенте.
«Грузия не будет участвовать в инициативе «платформы шести». Я об этом сообщил и во время визитов в Турции и Азербайджане», – сказал Залкалиани.
Глава МИД Грузии в начале октября заявил, что, несмотря на сложности с РФ, «в столь крупных геополитических проектах Грузия должна быть представлена хоть в какой-то форме». Позже департамент стратегических коммуникаций МИД Грузии опроверг данное заявление министра, назвав это интерпретацией СМИ.
Как пишет ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в октябре по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата «3+3», в который бы вошли также Азербайджан, Армения, Грузия и Турция. Как отметил российский министр, иранская сторона высказала положительное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. РФ работает с коллегами из Армении, а также рассчитывала, что и Грузия сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма.
С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.
Саакашвили до перевода в Горийский госпиталь хочет встретиться с консулом Украины
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует обсудить перевод в Горийский военный госпиталь со своим адвокатом Никой Гварамия и консулом Украины в Грузии. Об этом сообщила один из лидеров «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе.
По её словам, власти уже не раз обманывали Саакашвили.
«Возможно, третьего президента Грузии похитят, если от кого-то будет такой заказ», – отметила Херхеулидзе.
Ника Гварамия уже прибыл в глданскую тюремную больницу. Он пояснил, что консул Украины находится на самоизоляции и с Саакашвили встретится другой представитель украинского посольства.
- Власти Грузии сегодня предложили Михаилу Саакашвили продолжить лечение в Горийском военном госпитале. Об этом сообщил министр юстиции Рати Брегадзе.
- По словам министра, в случае перевода из Тбилиси в Гори Саакашвили должен прекратить голодовку, а оппозиция должна отказаться от деструктивных действий – в частности, от акций протеста у клиники.
- Ранее Саакашвили говорил, что прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу.
Будущее правительство Германии может легализовать марихуану
В Германии в недалёком будущем может быть легализовано употребление марихуаны. Об этом договорились три партии, которые ведут сейчас переговоры о формировании нового правительства - сообщает издание Politico со ссылкой на немецкие СМИ.
Социал-демократы, "Зелёные" и Свободные демократы договорились легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях и продажу каннабиса взрослым в специализированных магазинах. На право продажи марихуаны будет выдаваться лицензия, условиями получения которой будут гарантии контроля качества и запрет на продажу продукции несовершеннолетним. Пока неясно, будет ли также легализовано выращивание конопли с целью получения марихуаны.
В данный момент каннабис легализован в Германии для употребления в медицинских целях. "Зелёные" и СвДП долгое время выступают за полную легализацию марихуаны - при условии государственного контроля за рынком.
Переговоры о новом кабинете начались вскоре после выборов в Бундестаг, на которых успеха добились прежде всего социал-демократы. Вместе с "Зелёными" и Свободными демократами у них будет большинство в парламенте, а христианские демократы впервые за долгое время окажутся в оппозиции. Однако из-за разногласий по ряду вопросов между партиями переговоры, как ожидается, займут ещё как минимум несколько недель. Пока у власти остаётся прежний кабинет канцлера Ангелы Меркель.
Лидер «Дроа» Элене Хоштария прекращает голодовку
Лидер оппозиционной партии «Дроа», депутат парламента Грузии Элене Хоштария прекращает голодовку, начатую в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 17 дней Хоштария продолжала голодовку в здании парламента Грузии, требуя перевести заключенного Саакашвили в многопрофильную частную клинику. Сегодня Минюст Грузии предложил перевести Саакашвили в Горийский военный госпиталь.
«Безопасный перевод в клинику в Гори – это решение проблемы лечения Саакашвили, поэтому это основание для прекращения моей голодовки. Я думаю, что мы должны быть последовательными и осторожными, когда на кону общественные беспорядки и человеческая жизнь», – заявила Хоштария сегодня.
Она добавила, что в настоящее время ожидает врача, после консультации с которым должна будет согласовать курс реабилитации и начать выход из голодовки.
Саакашвили продолжает голодовку со дня своего задержания 1 октября. Накануне он потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако, как указали некоторые независимые эксперты, дальнейшее лечение политика в тюремном госпитале просто невозможно.
Президент Болгарии: «На данный момент Крым российский»
Кандидаты в президенты Болгарии – действующий президент Румен Радев и поддержанный правоцентристской партией ГЕРБ Анастас Герджиков – на дебатах перед вторым туром выборов, который пройдёт в воскресенье, поспорили о политике по отношению к России. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода.
Спор начался с вопроса о принадлежности Крыма. Герджиков назвал аннексированный Россией полуостров территорией Украины. Радев же ответил: "На данный момент он российский, какой же ещё?"
Подобные формулировки о Крыме – без признания аннексии де-юре, но фактически с признанием полуострова российским де-факто – ранее использовал и ряд других европейских политиков, считающихся пророссийскими.
Говоря о санкциях в отношении России, Радев высказал мнение, что они неэффективны. По мнению Герджикова, санкции нельзя отменять до тех пор, пока Россия не откажется от нарушений прав человека и "гибридных войн". Он обвинил Россию в том, что она относится к Болгарии как к Беларуси, фактически считая её "наполовину российской". "Так не может продолжаться", – заявил кандидат. Радев не стал отрицать, что угрозы со стороны России существуют. В частности, он упомянул об отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году – он предположительно был отравлен "Новичком" сотрудниками российской военной разведки (Россия это отрицает).
Как сообщает Болгарская служба РС, в целом дебаты прошли в тоне взаимного уважения. По ряду вопросов кандидаты демонстрировали согласие.
Радев, поддержанный рядом левых и центристских партий, считается фаворитом выборов. В первом туре в прошлое воскресенье он набрал почти 50 процентов голосов, его оппонент – 22 процента. Румен Радев имеет репутацию если не прямо прокремлёвского, то, во всяком случае, стремящегося избегать конфронтации с Москвой политика. Болгария, однако, является парламентской республикой, и внешнюю политику страны определяет главным образом правительство, а не президент.
Главы МИД самопровозглашенных республик поздравили Инала Ардзинба с назначением
Инала Ардзинба с назначением на пост главы абхазского МИДа поздравили министры иностранных дел самопровозглашенных республик – Южной Осетии, Приднестровья и Нагорного Карабаха.
Югоосетинский министр Дмитрий Медоев в поздравлении выразил уверенность, что под руководством Ардзинба коллектив абхазского МИДа «будет эффективно решать поставленные перед ведомством задачи».
«Наработанный за последние годы опыт позволяет с полным основанием говорить об уверенной внешней политике, проводимой нашими государствами на пути дальнейшего укрепления независимости и дальнейшего расширения международного признания», – отмечает Медоев.
Поздравил Инала Ардзинба и приднестровский министр иностранных дел Виталий Игнатьев.
«Приднестровская сторона высоко ценит братские отношения с Апсны и рассчитывает на то, что Ваши усилия в новом качестве позволят не только укрепить дружественные связи между нашими странами, но и придать новый импульс двустороннему сотрудничеству», – отметил Игнатьев.
Плодотворной работы Ардзинба пожелал глава нагорно-карабахского внешнеполитического ведомства Давид Бабаян.
«В Арцахе придают важное значение взаимоотношениям с Абхазией. Учитывая многолетний опыт и высокий уровень взаимодействия дипломатических ведомств Республики Арцах и Республики Абхазия, уверен, что и под Вашим руководством тесное сотрудничество будет и далее успешно развиваться во имя жизненных интересов народов наших государств», – отметил Давид Бабаян.
О назначении Инала Ардзинба министром иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия стало известно 17 ноября. Накануне его представили коллективу абхазского МИДа.
- Инал – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
Сторонники Саакашвили на акции ожидают его перевода из Глданской тюрьмы
Сторонники оппозиции в центре Тбилиси дожидаются ответа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на предложение о переводе в Горийский военный госпиталь.
«Что мы должны сделать сейчас? Мы должны дождаться его ответа, и его ответ будет правильным, он знает, насколько важна его жизнь для государственности. Пока его не переведут из Глданской тюрьмы, мы отсюда не уйдем», – заявил председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ника Мелия.
Главное требование сегодняшнего митинга – перевод Саакашвили в многопрофильную клинику. Мелия признал, что оппозиция пересмотрела свои планы после заявление Минюста. При этом он указал, что решающее значение имела беспрецедентная поддержка граждан Грузии и заявления международного сообщества, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Если бы не эта жесткая борьба, сегодня не было бы сделано никаких заявлений… Я благодарю вас за терпение и за ваш мирный протест», — сказал он.
18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. За несколько минут до начала масштабной протестной акции оппозиции, в Минюсте сообщили, что готовы перевести экс-президента Грузии в военный госпиталь в городе Гори, находящийся в ведомстве министерства обороны.
В настоящее время в больнице Глданской тюрьмы у Саакашвили находится одна из лидеров «Национального движения» Эка Херхеулидзе. Ожидается, что она сообщит, согласен ли третий президент на перевод в военный госпиталь.
Югоосетинские депутаты сорвали сессию, требуя обсудить вопрос де-факто границы
Первое после осенних каникул заседание сессии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия не состоялось. Заседание было сорвано из-за разногласий депутатов по повестке дня.
Часть депутатов требовала обсудить промежуточные итоги работы комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы с Грузией. У некоторых оппозиционеров возникли вопросы к югоосетинскому президенту Анатолию Бибилову. Речь, в частности, идет о карте, которую внес Бибилов на рассмотрение в парламент в 2019 году. Депутаты считают, что она не соответствует интересам Южной Осетии.
Вице-спикер парламента Петр Гассиев на заседании президиума отметил, что не имеет полномочий выносить данный вопрос на сессию.
Как пишет агентство «Рес», в повестку дня сессии было внесено шесть вопросов, в том числе об изменениях в бюджет на 2021, а также поправки в бюджет Пенсионного фонда.
- Ранее, по итогам очередного раунда Женевских дискуссий в МИД России предложили «запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». Это не первое подобное заявление российского ведомства.
- В МИД Грузии заявляют, что незаконные заявления Москвы о так называемой делимитации-демаркации оккупационной линии совершенно неприемлемы. «Единственное решение вопроса — деоккупация грузинских территорий», – говорят в грузинском ведомстве.
Власти Грузии предлагают Саакашвили продолжить лечение в Горийском госпитале
Власти Грузии предлагают экс-президенту Михаилу Саакашвили продолжить лечение в Горийском военном госпитале. Об этом сообщил министр юстиции Рати Брегадзе.
По словам министра, в случае перевода из Тбилиси в Гори Саакашвили должен прекратить голодовку, а оппозиция должна отказаться от деструктивных действий – в частности, от акций протеста у клиники.
«Как только будет получено его согласие, будут запланированы все мероприятия, чтобы безопасно перевести заключенного в Горийский госпиталь», – сказал Брегадзе.
Глава Минюста также добавил, что после завершения курса лечения Саакашвили продолжит отбывать срок в руставской тюрьме. Брегадзе также утверждает, что все права Саакашвили были защищены с момента задержания, а сам политик не выполнил решение Европейского суда по правам человека (в ЕСПЧ призвали экс-президента прекратить голодовку).
Ранее Саакашвили говорил, что прекратит голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу. При этом адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявлял, что в случае перевода политика в Горийский госпиталь «возможно, будет спланировано его похищение т.н. осетинским спецназом».
Лидеры «Единого национального движения» обещали не проводить митинги у клиники, в которую переведут Саакашвили.
- Накануне, на 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы.
Австрия объявила обязательную вакцинацию населения
Австрия стала первой страной Евросоюза, объявившей об обязательной вакцинации граждан. Жители должны полностью привиться до 1 февраля 2022 года. Об этом в пятницу, 19 ноября объявило австрийское правительство.
Кроме того, власти ввели общий локдаун на 10 дней. Он может быть продлён максимально до 20 дней, заявил канцлер Александр Шалленберг.
Из-за роста числа заболевших коронавирусом 14 ноября правительство Австрии ввело жёсткие ограничительные меры для невакцинированных жителей страны.
В Австрии привито около двух третей населения. Это один из самых низких показателей в Западной Европе. Локдаун для непривитых затрагивает около двух миллионов человек. Им запрещено покидать дома без уважительной причины, к которым относятся поход на работу, в продуктовый магазин или к врачу. В общественные места вход для невакцинированных закрыт даже с негативным ПЦР-тестом.
Ростуризм попросил Абхазию обеспечить безопасность российских отдыхающих
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила власти самопровозглашенной республики Абхазия обеспечить безопасность российских туристов на курортах, сообщили журналистам в пресс-службе российского ведомства.
«Руководитель Ростуризма Зарина Догузова провела встречу с министром туризма Абхазии Теймуразом Хишба. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности и комфортных условий для россиян во время отдыха в Абхазии», – сообщили в ведомстве.
Глава Ростуризма напомнила, что в прошлом летнем сезоне в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали туристы из России.
«В частности, в ресторане пансионата «Самшитовая роща» произошла стрельба, в ходе которой двое россиян получили серьезные ранения. По словам пострадавших, администрация отеля не предприняла никаких действий по урегулированию конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация», –указали в ведомстве.
Хишба заверил, что ситуация находится под личным контролем абхазского руководства, пишет РИА Новости.
Двое россиян пострадали в ночь на 15 июня в ресторане «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща», их доставили в больницы Сочи и Краснодара. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
В МИД Украины обеспокоены состоянием здоровья Саакашвили
В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили, который находится в глданской тюремной больнице Тбилиси.
«Украинская сторона возобновляет обращение к грузинским властям обеспечить Михеила Саакашвили надлежащей медицинской помощью, в частности перевести его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи», – сообщает пресс-служба МИД Украины.
Отмечается, что украинские дипломаты в Грузии ожидают согласования их запроса, чтобы сегодня посетить Михаила Саакашвили, взаимодействуют с адвокатами и правозащитниками, а также поддерживают регулярную связь с родственниками.
«Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михеила Саакашвили и возвращению его в Украину», – резюмируют в МИД.
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала власти Грузии разрешить перевод Михаила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и сможет обеспечить реабилитацию Саакашвили после голодовки.
Армения подтвердила гибель шести военнослужащих в боях 16 ноября
По имеющимся на сегодня данным, в боях на границе Армении и Азербайджана 16 ноября с армянской стороны погибли шесть человек, сообщает Министерство обороны Армении.
Согласно сообщению, погибшие: 31-летний старший лейтенант Тарон Дживанович Саакян, военнослужащие-контрактники: 30-летний младший сержант Меружан Артурович Арутюнян, 31-летний рядовой Гурген Ашотович Саргсян, 32-летний младший сержант Артур Дживанович Мартиросян, 41-летний рядовой Давид Гельбертович Амирян. Личность еще одного погибшего военнослужащего уточняется.
«При посредничестве и участии российской стороны ведется интенсивная работа по возвращению плененных в результате боевых действий и поиску пропавших без вести. По состоянию на 10:00 19 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и контролируется Вооруженными силами Армении», – говорится в сообщении.
До сегодняшнего дня военное ведомство сообщало о двух погибших военнослужащих. Вследствие продлившихся 6 часов боев азербайджанская сторона захватила в плен 13 армянских военнослужащих, судьба еще 24 военнослужащих была неизвестна.
Азербайджанская сторона официально сообщила о семи погибших и десяти раненых.
16 ноября на границе Армении и Азербайджана развернулись интенсивные бои с задействованием бронетехники, артиллерии. Официальный Ереван заявил, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении. Баку обвинил армянскую сторону в провокации. Армянская сторона заявила, что обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения. Вечером при посредничестве России огонь был прекращен.
COVID-19 в Грузии: 4278 новых случаев, 63 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 63 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 352.
За сутки в стране выявили 4278 новых случаев коронавируса. Накануне провели 51 298 тестов: PCR-тестов – 20 025, экспресс–тестов на антиген – 31 273.
Выздоровели еще 4154 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 804 571, выздоровевших – 741 470.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,34%, за последние 14 дней составляет 9,52%, за неделю – 8,99%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 7099 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 082 020.
В Конгрессе предлагают не признавать легитимость Путина после 2024
Два конгрессмена - демократ из штата Теннесси Стивен Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон - внесли в Палату представителей Конгресса США проект резолюции о непризнании Соединёнными Штатами легитимными "любых попыток президента Российской Федерации Владимира Путина остаться в своей должности после завершения своего последнего срока 7 мая 2024 года".
Конгрессмены считают, что поправки к Конституции России, одна из которых предусматривает так называемое обнуление сроков Путина и даёт ему возможность баллотироваться в президенты в 2024 и 2030 годах, были приняты с нарушением международных обязательств России, а также благодаря масштабным фальсификациям в ходе так называемого всенародного голосования в прошлом году.
Конгрессмены при этом ссылаются на движение "Голос" (признано в РФ "иноагентом") и его информацию о том, что предположительно 27 миллионов бюллетеней в поддержку поправок были вброшены. Очевидно, речь идёт о подсчётах математика Сергея Шпилькина, изучающего российские электоральные аномалии. Также в тексте указывается, что США в принципе выступают против продления президентских полномочий в других странах путём референдумов, а также содержатся ссылки на выступления американских официальных лиц, осудивших нарушения во время всенародного голосования в России.
Текст содержит фактическую ошибку - в нём утверждается, что у Владимира Путина сейчас второй срок президентства, который начался в 2012 году. В действительности Путин в должности уже четвёртый срок. Исполняющим обязанности президента он стал ещё в 1999 году и с тех пор занимает высший пост, с перерывом на 4 года президентства Дмитрия Медведева (2008-2012).
Если резолюция будет принята, она будет носить рекомендательный характер.
Ранее резолюцию с рекомендацией не признавать легитимность поправок и, как следствие, возможного нового срока Путина принял Европарламент.
В российском Совете Федерации заявили, что если Конгресс примет резолюцию, это "приведёт к разрыву отношений России и США". Сам документ назвали "вмешательством в выборы".
Путин ещё не говорил, намерен ли он баллотироваться в президенты в 2024 году. Необходимость принятия поправки об "обнулении" он объяснил необходимостью стабильного развития страны. Из его слов следует, что, если бы чиновники знали, что он точно уйдёт с поста президента в мае 2024 года, в России началась бы борьба за власть, что помешало бы развитию.
Омбудсмен Украины просит Грузию отпустить Саакашвили в больницу в третьей стране
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призывает власти Грузии разрешить перевод Михаила Саакашвили в больницу в третьей стране, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и сможет обеспечить реабилитацию Саакашвили после голодовки. Об этом Денисова сказала во время брифинга в пресс-центре «Укринформа».
«Призываю грузинские власти прислушаться к заключениям специализированной комиссии врачей и немедленно обеспечить перевод гражданина Украины Михеила Саакашвили в больницу, которая обустроена для предоставления экстренных реанимационных мероприятий и отвечает стандартам предоставления медицинской помощи таким пациентам с учетом всех рекомендаций комиссии», – сказала Денисова.
Она призвала другие страны и международные правозащитные организации поддержать позицию относительно необходимости отсрочки исполнения судебных приговоров в отношении Саакашвили до его реабилитации после голодовки.
Как сообщалось ранее, Денисова не смогла встретиться с голодающим в тюремной больнице Саакашвили. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что «законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена, нет такой необходимости, нет такого обязательства».
Сопредседатели Женевских дискуссий посещают Цхинвали
В Цхинвали проходит встреча югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях с сопредседателями от ЕС, ООН и ОБСЕ, которые прибыли для обсуждения повестки дня предстоящего раунда переговоров.
Глава югоосетинской делегации, госсоветник президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Константин Кочиев поприветствовал сопредседателей и отметил, что эта последняя встреча в уходящем году, в ходе которой планируется обсудить вопросы, стоящие на повестке очередного раунда.
«В условиях продолжающейся пандемии коронавируса, рад видеть всех в полном здравии. На повестке – обсуждение вопросов обеспечения безопасности республики Южная Осетия, гуманитарные вопросы и, в первую очередь, вопросы касающиеся без вести пропавших граждан Южной Осетии. Накануне на встрече в формате МПРИ уже обсуждались некоторые актуальные вопросы, и глава югоосетинской делегации Егор Кочиев расскажет вам об итогах подробнее», – подчеркнул госсоветник.
По информации агентства «Рес», сопредседатель от ЕС Тойво Клаар выразил слова благодарности за теплый прием. Сопредседатель от ОБСЕ Анника Сёдер, в свою очередь, обратила внимание на то, что встреча в формате МПРИ, которая состоялась накануне, была плодотворной.
«Мы следим за ситуацией, а также наращиваем свою вовлеченность в вопрос без вести пропавших граждан Южной Осетии», – сказала она.
По информации агентства «Рес», Сёдер назвала де-факто границу «административной линией».
Сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу выразила готовность к плодотворному диалогу и добавила, что на последней в этом году встрече в формате МПРИ принимали участие «два сопредседателя–женщины, такое было впервые».
Константин Кочиев заметил, что «когда появляются женщины в качестве ведущих в такой серьезной встрече, это означает, что ситуация мирная и спокойная».
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