Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина США

Суд в Китае приговорил гражданина США к смертной казни по делу о преднамеренном убийстве.

Согласно приговору, в прошлом году родившийся в Лос-Анджелесе учитель английского языка Шадид Абдулматин несколько раз ударил 21-летнюю подругу ножом в лицо и шею при встрече, на которой они хотели обсудить разногласия в отношениях.

Американец и гражданка Китая по фамилии Чен начали встречаться в 2019 году. В мае 2021 года Чен захотела расстаться Абдулматин не соглашался и угрожал ей. В июне 2021 года пара встретилась возле автобусной остановки. На встречу американец пришёл со складным ножом, которым ударил подругу.

Государственный департамент заявил, что следит за делом, но не будет давать дальнейших комментариев из соображений конфиденциальности, пишет Reuters.

Убийство вызвало волну ксенофобии в Китае, передаёт DW. Правозащитники говорят, что в стране ежегодно казнят больше заключенных, чем в любой другой стране, но казни граждан из западных стран случаются редко.

По данным государственного информационного агентства "Синьхуа", последним делом с участием иностранца считается дело британца Акмаля Шейха. Его казнили в 2009 году, признав виновным в незаконном обороте героина.