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Суд в Москве заочно арестовал шеф-редактора издания The Insider
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Об этом сообщает «Медиазона».
Агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда, передает, что о заочном аресте журналиста ходатайствовала ФСБ по уголовному делу о незаконном пересечении границы. Доброхотов уже объявлен в международный розыск.
По версии следствия, в конце сентября прошлого года Доброхотов пересек границу в направлении Украины. Журналист тогда подтвердил отъезд из России после обыска по другому уголовному делу – о клевете на блогера из Нидерландов Макса ван дер Верффа. Доброхотов уточнил, что загранпаспорта у него изъяли при обыске, и при выезде за пределы России он ими не пользовался.
В конце июля Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал в отношении Доброхотова протокол о дискредитации российской армии.
Издание The Insider признано властями СМИ-«иноагентом» и нежелательной организацией. Сотрудничество с ней по российским законам может стать поводом для уголовного преследования.
Другие новости дня
Шарль Мишель проводит обсуждения с лидерами Армении и Азербайджана
Европейский союз призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия после того, как в результате нескольких инцидентов стороны понесли потери.
По сообщению телеканала Euronews, председатель Европейского совета Шарль Мишель активно обсуждает проблему с руководителями двух стран. Он уже побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и в ближайшее время также поговорит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Команда Шарля Мишеля и спецпредставитель ЕС Тойво Клаар в последние дни находились в тесном контакте с лидерами обеих стран и призывают стороны к немедленной деэскалации и достижению прогресса по всем вопросам повестки дня», - сказал анонимный представитель Европейского совета.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась с 1 августа. Армянская сторона сообщила о двух погибших военнослужащих, азербайджанская – об одном. В связи с напряженностью свою обеспокоенность выразили НАТО и ОБСЕ.
Расследование: бывшая жена Путина вела ЖЖ и имеет две квартиры в Испании
Соратники Алексея Навального выпустили фильм о бывшей жене Владимира Путина Людмиле. 44-минутное видео опубликовано в YouTube оппозиционного политика.
По данным расследователей, экс-супруга президента России владеет двумя квартирами в Испании, общей стоимостью более двух миллионов евро. Авторы расследования также обнаружили блог в «Живом журнале», который, предположительно, вела Людмила Путина до 2008 года.
Соратники Навального уверяют, что нашли у Людмилы Путиной и ее мужа Артура Очеретного, за которого она вышла замуж в 2015 году, две квартиры в Малаге. Первую Очеретный купил 10 лет назад за 790 тысяч евро. Тогда он возглавлял курируемый Путиной «Центр развития межличностных коммуникаций». В 2014 году Очеретный купил еще одну квартиру в Малаге более чем за 1,3 миллиона евро.
Помимо этого, Путина и Очеретный владеют в Биаррице во Франции за 5,3 миллиона евро. Куплен дом был в 2013 году, сообщал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2017 году. Кроме того, этой весной швейцарские журналисты рассказали о покупке Очеретными квартиры в швейцарском Давосе примерно 3,5 миллиона евро в 2015 году.
Доход Путиной и Очеретному обеспечивает сдача в аренду помещений дома в центре Москвы, говорится в расследовании. Суммарный доход от аренды составляет больше 250 миллионов рублей в год. Об этом доходе бывшей жены Путина первым сообщало агентство Reuters в 2017 году.
Также утверждается, что «Центр развития межличностных коммуникаций» получает сотни миллионов рублей от крупного бизнеса и властей.
Расследователи также утверждают, что нашли блог Людмилы Путиной в «Живом журнале». По данным авторов публикации, жена президента писала под ником llenaa. На то, что аккаунт мог принадлежать Путиной, указывают совпадения в ЖЖ с фактами из ее биографии, в том числе в мелких деталях.
Во многих сообщениях автор блога писала о скуке, в комментариях под постами защищала российские власти и президента. В одном из постов говорится, что ее муж «все время пьет ее кровь». На это обращает внимание издание «Агентство».
В Эстонии советские памятники уберут из общественных мест
Правительство Эстонии приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В стране остается до 400 монументов советской эпохи.
"На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она отметила, что памятники расположены по всей стране и принадлежат местным властям, которые сами должны определить сроки демонтажа памятников.
Каллас отдельно остановилась на памятнике танку Т-34 в приграничном с Россией городе Нарва, где местные жители выступили против его устранения. Накануне около ста человек собралось около момента, чтобы защитить его от сноса. При этом официальных сообщений о демонтаже танка не было, а мэр города Катри Райк назвала это "провокацией из соцсетей".
Премьер-министр отметила, что танк принадлежит Нарве, но ответственность за его перемещение должно взять на себя правительство Эстонии, поскольку монумент "имеет символическое значение", а его удаление может вызвать общественную напряженность.
Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявил, что для скорейшего демонтажа танка следует созвать внеочередное заседание парламента, что позволит убрать танк в течение месяца.
- В апреле 2007 года в Эстонии прошли массовые волнения в связи с переносом памятника Воину-освободителю (Бронзовый солдат) из центра Таллина на Воинское кладбище. В первую ночь столкновений ранения получили 57 человек, среди них 13 полицейских. Один человек умер в больнице от ножевых ранений, полученных в ходе беспорядков. В полицию было доставлено около 300 человек, из которых треть - этнические эстонцы.
- Эти действия правительства Эстонии вызвали негативную оценку в руководстве и обществе России. Проправительственные активисты в России призывали пикетировали эстонское посольство, бойкотировали эстонские товары, призывали не ездить в Эстонию.
- После беспорядков были арестованы лидеры "Ночного дозора" Дмитрий Линтер и Максим Рева, а также комиссар пророссийского движения "Наши" в Эстонии - 18-летний Марк Сирык. Всем троим были предъявлены обвинения в организации протестных акций. В 2009 году они были оправданы уездным, а затем и окружным судом.
Аслан Бжания: Грузия не отказывается от мысли восстановить свою территориальную целостность
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел встречу с «активом города» Сухуми, на которой, в частности, ответил на вопрос об обеспечении военной безопасности.
По словам Бжания, безопасность Абхазии гарантирована абхазскими вооруженными силами в неразрывной связи с вооруженными силами РФ.
«Пока мы союзники, пока мы вместе, нам ничего не угрожает. В Абхазии находится седьмая военная база, Погрануправление ФСБ РФ в РА, а это несколько тысяч человек постоянно под ружьем. Очень важно, чтоб они были здесь, если бы их не было, картина была бы плачевной. Не потому, что мы боимся кого-то, мы не боимся, потому что мы правы. Но очень многое в мире меняется, реваншистские настроения никуда не делись. Оборонный бюджет Грузии больше нашего госбюджета», – сказал президент.
По его словам, Грузия не отказывается от мысли восстановить свою территориальную целостность.
«Мир не стал более безопасным. В международных отношениях мы сталкиваемся с тем, что вопросы применения военной сил стали доминировать. Такой пример бы подан США. Это же не сегодня случилось. Мы знаем, как было в Ираке, Египте. Где только они не применяли силу, и вот потихоньку добрались и до наших границ. Но вы можете быть уверены в том, что вопрос обеспечения нашей безопасности решён твёрдо», – цитирует абхазского лидера агентство «Апсныпресс».
В парламенте Грузии создано пять рабочих групп для выполнения 12 рекомендаций ЕС
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии создал пять рабочих групп для выполнения 12 условий для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, определенных Евросоюзом.
В рамках комитета сформированы следующие группы: по разработке законопроекта по вопросу «деолигархизации», судебной реформе, пересмотру «Избирательного кодекса», антикоррупционных мер и дальнейшего институционального укрепления Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.
По словам председателя комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, комитет переходит к интенсивному рабочему процессу в плане выполнения рекомендаций Евросоюза.
«Организационные вопросы, связанные с первыми встречами с конкретными фокус-группами и политическими партиями, практически завершены. При непосредственной включенности председателя парламента и под его руководством мы в рамках плана из 12 пунктов провели встречи касательно всех пунктов, в первую очередь, с политическими партиями и они полностью в курсе того, как идет процесс. Соответственно, все те политические группы, которые решили участвовать в этом процессе, будь то политическая команда «Грузинская мечта» или конкретные оппозиционные политические группы, присутствовали на этих рабочих встречах и сегодня также представлены здесь, что приветствуется и правильно. Мы действуем в соответствии с первым пунктом. Одним из основных назначений деполяризации является диалог между политическими партиями для работы над конкретным вопросом.
Что касается других политических групп, оппоненты, действующие против этого процесса, прямо противоречат первому пункту, касающемуся деполяризации, поскольку создание альтернативных т.н. групп, не имеющих ни политической, ни правовой легитимации, есть не что иное, как поляризация и углубление этой поляризации. Мы действуем в рамках своей ответственности и в соответствии со своей ответственностью переходим к интенсивному рабочему процессу», — отметил Анри Оханашвили.
Как информирует "Общественный вещатель", рабочими группами по «деолигархизации», судебной реформе, антикоррупционных мер и дальнейшего институционального укрепления Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных будет руководить председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Рабочую группу по пересмотру Избирательного кодекса Грузии возглавит первый заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе.
- В состав рабочих групп входят представители фракции «Грузинской мечты» и части парламентской оппозиции, гражданского общества и государственных ведомств, а также другие заинтересованные лица.
- От парламентской оппозиции в деятельности рабочих групп будут участвовать представители «Граждан», «Европейских социалистов» и «Гирчи», а также нефракционные члены парламента.
- Представители президента Грузии, согласно выраженному ими желанию, будут вести мониторинг деятельности рабочих групп. При желании возможность мониторинга процесса будут иметь и международные организации, в том числе представители посольства США и Совета Европы.
Российская прокуратура запросила для американской баскетболистки Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии
Прокурор во время прений в Химкинском городском суде запросил для американской баскетболистки Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии общего режима по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает "Медиазона".
Прокуратура считает вину Грайнер полностью доказанной.
По статье о контрабанде наркотиков в значительном размере (пункт "в" части 2 статьи 229.1 УК) прокуратура запросила 8 лет колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей. По статье о хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК) – 2 года лишения свободы.
17 февраля Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.
Суд по делу баскетболистки начался 1 июля. В России спортсменке грозит 10 лет лишения свободы. На суде американка рассказала, что использовала найденное у нее гашишное масло с разрешения врачей, но не собиралась брать его с собой в Россию. При этом спортсменка признала свою вину.
Пятого июля спортсменка написала письмо президенту США Джо Байдену – в нем она просила его "сделать все возможное" для ее освобождения. "Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты своей семьи, друзей, олимпийской футболки или каких-либо достижений, я в ужасе от того, что могу остаться здесь навсегда", – написала она в письме, выдержками из которого поделились ее представители.
Ранее Белый дом предложил Кремлю обменять Грайнер и осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, который отбывает срок в тюрьме в США по обвинению в торговле оружием.
Бриттни Грайнер выступает за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной она дважды выигрывала Олимпийские игры.
Журналистку Низфу Аршба не допустили на пресс-конференцию Аслана Бжания
Абхазскому журналисту Низфе Аршба отказали в посещении пресс-конференции президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания.
Низфа Аршба написала в социальной сети Facebook, что приглашение на данное мероприятие она получила в среду от сотрудницы пресс-службы президента. Сегодня также с ней связывалась сотрудница пресс-службы, чтобы оповестить о времени переноса мероприятия.
"Я подтвердила свое участие, поблагодарив за приглашение. Спустя всего несколько минут после согласования времени, со мной связался руководитель Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии Алхас Манаргия и сообщил, что мое приглашение на пресс-конференцию главы государства отменено. По словам Манаргия, список участников данного мероприятия был направлен на некую проверку, которую я не прошла.
На мой уточняющий вопрос, что это за проверка и какая государственная структура ее проводила, руководитель Управления по связям со СМИ отказался отвечать", - написала журналистка.
В связи с возникшей ситуацией Низфа Аршба обратилась к абхазскому президенту:
"Насколько мне известно, неблагонадежными считаются предатели Родины, шпионы, дезертиры, коррупционеры, криминальные авторитеты, а также любые лица наносящие ущерб государству. Я имею право публично узнать, каким образом, а главное за что в ряду вышеназванных неблагонадежных для Абхазии лиц вдруг оказалось мое имя", - говорится в заявлении Аршба.
- В декабре прошлого года Низфа Аршба разместила на своей странице в Facebook заявление, в котором сообщила, что ей известно о планах прокуратуры провести обыск в ее доме. "В скором времени правоохранители вроде как собираются пожаловать в мой дом с обыском. Обвинять меня планируется в ведении анонимных страниц и в связи с прозападными, прогрузинскими СМИ и спецслужбами. Противиться обыску не буду. Настоятельно прошу лишь, чтобы правоохранители, планирующие посетить мое скромное жилище, подготовили все документы в соответствии с законодательством Республики Абхазия", - написала она.
- Низфа Аршба заявила, что никогда не имела никаких отношений ни с грузинскими СМИ, ни с грузинскими спецслужбами, и выражает уверенность, что попытки ее преследования связаны с ее высказываниями о самых актуальных политических вопросах Абхазии.
48 грузинских депутатов требуют прекратить «клеветническую кампанию» против США и ЕС
Представители парламентской оппозиции Грузии распространяют совместное заявление, в котором осуждают клеветническую и дезинформационную кампанию «Грузинской мечты» против основных стратегических партнеров Грузии на пути западной интеграции - Соединенных Штатов Америки и Евросоюза.
Представители оппозиции обращаются к «Грузинской мечте» с призывом немедленно прекратить эту кампанию.
«Мы, представители парламентской оппозиции Грузии, признавая огромную заслугу Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в сохранении государственности Грузии с момента восстановления независимости 9 апреля 1991 года по сей день, их большую помощь в развитии нашей страны и стремлении нашего народа стать полноценным представителем западной цивилизации; откликаясь на твердо выраженную волю грузинского народа обеспечить полную интеграцию Грузии в ЕС и Организацию Североатлантического договора, что нашло отражение в Конституции Грузии; дистанцируемся и осуждаем клеветническую и дезинформационную кампанию власти «Грузинской мечты» против основных стратегических партнеров Грузии на пути западной интеграции – Соединенных Штатов Америки и Евросоюза.
Это особенно ярко проявилось в клеветнических нападках в отношении послов США и Евросоюза в Грузии со стороны высших партийных лиц «Грузинской мечты» и государственных политических должностных лиц, а также депутатов парламента Грузии и органов местного самоуправления, формально вышедших из «Грузинской мечты», но фактически остающихся органической частью этой политической силы, - будто они пытались втянуть Грузию в войну против России, а так как им не удалось добиться этой цели, будто не способствовали предоставлению Грузии статус страны-кандидата в члены Евросоюза.
Особенно тревожно, что в эту политическую кампанию «Грузинской мечты» включены и некоторые представители судейского корпуса.
Письмо Бидзины Иванишвили, опубликованное 27 июля 2022 г., в котором он подтвердил встречу 21 марта 2022 г. по инициативе посла США г-жи Келли Дегнан, но ничего не говорит о содержании беседы в ходе этой встречи, скрыто подкрепляет вышеупомянутый мессидж «Грузинской мечты» - будто бы Запад хочет «втянуть Грузию в войну». Это указывает на связь Бидзины Иванишвили с этой антигосударственной кампанией «Грузинской мечты».
Подобные действия правящей политической силы служат цели воспрепятствования интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, в то время как обеспечение такой интеграции, согласно статье 78 Конституции Грузии, является обязанностью конституционных органов Грузии, т. е. обязанностью власти «Грузинской мечты». Подобные действия правящей силы противоречат национальным, государственным интересам Грузии. Они направлены на то, чтобы отдалить Грузию от ее западных союзников и партнеров и оставить ее в одиночестве перед лицом государства-оккупанта, что входит только в интересы этой страны-оккупанта – Российской Федерации. Несмотря на неоднократные заявления упомянутых дипломатов, что США и ЕС не хотят и никогда не хотели втягивать Грузию в войну против России и подобные высказывания не соответствуют действительности, «Грузинская мечта» упрямо продолжает тиражировать ложь.
Мы обращаемся к «Грузинской мечте» с призывом немедленно прекратить вышеупомянутую клеветническую и дезинформационную кампанию против стратегических партнеров Грузии – США и Евросоюза.
Мы полностью поддерживаем посла США в Грузии г-жу Келли Дегнан и бывшего посла ЕС г-на Карла Харцеля. Мы ценим их работу и усилия, направленные на помощь Грузии на пути западной интеграции», — цитирует совместное заявление, подписанное 48 депутатами, агентство «ИнтерпрессНьюс».
Amnesty International: ВСУ подвергают опасности мирное население
Украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе правозащитной организации Amnesty International.
Подобная тактика нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели, отмечают правозащитники.
С апреля по июль эксперты правозащитной организации осматривали места российских ударов в Харьковской, Николаевской областях и в Донбассе. Они опрашивали выживших, свидетелей и родственников жертв атак, а также изучали спутниковые снимки.
В ходе расследования правозащитники обнаружили доказательства того, что украинские войска наносили удары из жилых кварталов, а также базировались в гражданских объектах в 19 городах и селах этих регионов.
Большинство жилых районов, где располагались войска, находилось далеко от линии фронта, и у военных были альтернативы, говорится в докладе. При этом Amnesty International неизвестно, чтобы в задокументированных ею случаях осуществлялась эвакуация из соседних зданий для минимизации потерь среди гражданского населения.
Правозащитная организация заявила, что в 22 из 29 посещенных ею школ на юго-востоке Украины размещались либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение. В Одессе бронетехника размещалась в густонаселенных жилых кварталах, а в Бахмуте здание университета использовалось в качестве военной базы, отмечается в докладе.
"Оборонительная позиция не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные," - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Каламар.
При этом правозащитники подчёркивают, что практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки. Преднамеренные атаки по гражданским объектам, в результате которых гибнут или получают ранения мирные граждане или повреждаются гражданские объекты, являются военными преступлениями, говорится в докладе.
- С начала войны, по данным ООН, погибли более пяти тысяч мирных украинцев. Украинские власти расследуют многочисленные дела по подозрению в совершении российскими войсками военных преступлений. Начато расследование также в Международном уголовном суде.
- Россия отрицает обвинения в том, что ее войска совершают военные преступления на территории Украины. Официальная Москва обвиняет украинских военных в использовании "живого щита", например, в Мариуполе или в постановочных фотографиях трагедии в Буче.
- Правозащитные организации собрали свидетельства предполагаемых военных преступлений обеих сторон конфликта. По их данным, большая часть этих преступлений была совершена российскими военными, но некоторые также совершили представители ВСУ, теробороны и украинских правоохранительных органов. В докладе ООН также говорится о нарушениях правил обращения с военнопленными обеими воющими сторонами. Эксперты задокументировала случаи внесудебных казней, пыток, плохого обращения и отказа в медицинской помощи.
«Граждане» и «Гирчи»: для деполяризации важен выход из политики Саакашвили
Часть представителей оппозиционных партий парламента Грузии распространила совместное заявление.
В заявлении членов парламента Левана Иоселиани, Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили, Алеко Элисашвили, Германа Сабо и Александра Раквиашвили, время завершить в грузинской политике практику бесцельного противостояния и создания из оппонентов образа врага, где политическую погоду определяют лишь две противостоящие политические силы, ориентированные не на решение проблем, стоящих в повестке дня, а на взаимные обвинения и удовлетворение личных политических амбиций.
«Понятно, что выполнение 12-ти пунктов рекомендаций Евросоюза является единственным условием, в случае досконального выполнения которого Грузия получит статус кандидата в ЕС, что поддерживают 85% населения нашей страны. Ключ, с которого должна начаться реализация пунктов, дан в самом первом пункте и призывает стороны искоренить политическую поляризацию. Усилия по искоренению политической поляризации не должна жалеть ни одна партия, активная сегодня на политическом поле, и шаги, которые необходимо предпринять для этой цели, должны быть полны духа соглашения от 19 апреля», - говорится в заявлении, передает «ИнтерпрессНьюс».
Политики перечисляют шаги, которые необходимо предпринять для получения статуса государства-члена ЕС:
1. С точки зрения деполяризации и формирования плюралистической среды особое значение придается принятию по меньшей мере во втором чтении конституционных изменений, предусматривающих проведение следующих выборов парламента Грузии по полностью пропорциональной системе и при 2%-м избирательном барьере, что прямо предусмотрено соглашением от 19 апреля.
2.Важнейшим шагом к деполяризации авторы заяления называют уход Михаила Саакашвили как фактора из грузинского политического пространства. Принятие им такого решения уменьшит поляризацию, оздоровит политическое поле Грузии, лишит правящую силу «образа врага», полемика с которым строится на языке взаимной ненависти. Это также даст возможность самому «Национальному движению» трансформироваться в современную политическую силу. В этом же контексте важно, чтобы состояние здоровья третьего президента и связанные с ним риски не стали предпосылкой для повторения исторического позора для страны.
3.Последние политические события еще раз наглядно показали, что Бидзина Иванишвили не далек от грузинской политики. С точки зрения уменьшения поляризации, что само по себе включает выполнение обязательства по деолигархизации, необходимо возвращение Бидзины Иванишвили в грузинскую политику. Чтобы страна вернулась в верные конституционные рамки, политическую ответственность за процессы должен взять на себя тот, кто принимает соответствующие решения или обладает всеми ресурсами для принятия решений. Необходимо, чтобы все формальные политические акторы, особенно такие влиятельные, как Иванишвили, вернулись в грузинское политическое пространство и он, как субъект, принимающий политические решения, вместе со своей политической командой, взял на себя ответственность и в рамках этой ответственности принял участие в следующих парламентских выборах.
Китай начал военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня
Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров делегации США. Как пишет The Guardian, некоторые зоны, в которых будут проходить учения, пересекаются с территориальными водами Тайваня и находятся вблизи ключевых морских портов.
По словам неназванного чиновника Тайваня, около десяти кораблей военно-морских сил Китая ненадолго пересекли линию, разделяющую территориальные воды стран. Кроме того, линию пересекли также несколько китайских самолетов, что вынудило Тайвань развернуть ракетные системы для отслеживания их действий. Как пишет The Guardian, военные Тайваня "готовятся к войне, не стремясь к войне".
В четверг Китай заявил о "нанесении точечных ударов" по Тайваньскому проливу в рамках военных учений, отметив, что "ожидаемые результаты были достигнуты".
Сообщается, что проведение учений повлияло на 18 международных маршрутов: по оценкам властей Тайваня, за три дня учений ограничения коснутся 900 полетов. Как пишут вьетнамские СМИ, порядка 36 рейсов авиакомпании Vietnam Airlines и 82 рейсов VietJet были вынуждены изменить маршруты в Северо-Восточную Азию и Северную Америку, чтобы избежать учений.
Китай объявил о проведении четырехдневных военных учений после визита в Тайвань делегации США, в том числе спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.
Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров.
Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В среду Сенат Конгресса США ратифицировал договор о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. За одобрение проголосовали 95 сенаторов, против - 1.
"Членство Финляндии и Швеции еще больше укрепит НАТО, что является крайне актуальным на фоне российской агрессии, на фоне аморальной и несправедливой путинской войны в Украине. Путин укрепляет союз НАТО, что наилучшим образом демонстрирует мощная поддержкаа договора Сенатом", - заявил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Президент США Джо Байден назвал это решение демонстрацией глубокой приверженности обеих партий поддержке НАТО.
Хотя такое решение Сената ожидалось, близкая к единодушной поддержка расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции продемонстрировала, что изоляционистские тенденции, заметные в Республиканской партии в президентство Дональда Трампа, о чьем скептичном отношении к НАТО было хорошо известно, - дело прошлого. Как пишет New York Times, почти никто из республиканцев не выразил сомнений по поводу взятия на себя обязательств по совместной обороне со страной, у которой протяженная граница с Россией. Газета отмечает, что четверо из пяти сенаторов-республиканцев, которые, как ожидается, готовы бороться за партийную номинацию в президенты США, проголосовали за этот договор.
Одобрить соглашение о приеме в НАТО двух новых членов должны все 30 стран-членов оборонительного союза. Соответствующее решение уже приняли 23 страны. Не совсем ясной остается позиция Турции, которая обвиняла Швецию и в меньшей мере Финляндию в том, что они предоставляют убежище курдам, которых Анкара считает террористами. Соглашение на этот счет между Швецией, Финляндией и Турцией было достигнуто, но у президента Турции Реджепа Эрдогана есть претензии к выполнению кандидатами в НАТО этого соглашения. Процесс приема двух новых членов будет, по-видимому, одним их самых быстрых в семидесятилетней истории НАТО.
ООН организует миссию для расследования удара по Еленовке
ООН организует миссию для установления фактов в связи с ударом по исправительной колонии в Еленовке на территории самопровозглашённой "ДНР". Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
Колонию обстреляли 29 июля. В результате погибли более 50 из 193 украинских военнопленных, в том числе военнослужащие полка "Азов", державшие оборону "Азовстали" в Мариуполе.
С просьбой о проведении расследования обращались и Украина, и Россия, отметил Гутерриш. Техническое задание для миссии находится на стадии подготовки. Оно будет согласовано с Киевом и Москвой.
Российское командование и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесён украинской армией с применением американской системы залпового огня HIMARS.
Украинская сторона, напротив, считает, что колония в Еленовке стала жертвой атаки со стороны России и поддерживаемых ею войск "ДНР".
- Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пленные находились под правовой защитой России в рамках международного гуманитарного права. Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.
- Преднамеренные атаки по гражданским объектам и убийство военнопленных расцениваются международным правом как военные преступления.
В Грузии введут верхний предел цен на препараты для лечения хронических и онкозаболеваний
Министерство здравоохранения Грузии собирается ввести программу референтных цен и устанавливать верхний предел цен на препараты для лечения хронических и онкологических заболеваний.
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» заместитель министра здравоохранения Илья Гудушаури, работа над методологией программы референтных цен уже ведется и процесс завершится в конце августа.
«Ведется работа над методологией программы референтных цен. Мы думаем, что закончим работу в данном направлении к концу этого месяца. Затем перейдем к техническим работам. Мы думаем, что с 1 января 2023 года вступят в силу референтные цены на определенные медикаменты. На первом этапе будет установлен верхний предел цен на препараты для лечения хронических и онкологических заболеваний. В целом политика референтных цен означает установление максимальной цены на определенные дженерики, то есть на весь перечень медикаментов, которые относятся к данному активному веществу. Соответственно, любая компания, аптека или дистрибьютор будут обязаны не устанавливать сумму выше определенной цены на медикаменты, подпадающие в рамки этой регуляции», - заявил Гудушаури.
Шрёдер дал интервью германским СМИ после встречи с Путиным
"Северный поток-2" следует ввести в эксплуатацию, это было бы самым простым решением вопроса энергообеспечения Германии. С таким заявлением в разговоре с журналом Stern и телеканалом n-tv выступил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Это первое интервью Шрёдера с начала войны России с Украиной. За день до него социал-демократ встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Шрёдер отметил, что газопровод уже построен и в случае поставок газа по двум трубам, проходящим по дну Балтийского моря, не было бы никаких проблем снабжения для индустрии и домохозяйств Германии.
При этом министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что "Северный поток-2" ни в коем случае не будет введён в эксплуатацию. Хабек подчеркнул, что такой шаг ещё больше повысил бы зависимость Германии от российского газа и означал бы "вывешивание белого флага в Германии и Европе".
Шрёдер упрекнул концерн Siemens в задержке передачи Газпрому отремонтированной в Канаде турбины для "Северного потока-1". Уменьшение прокачки газа через трубопровод до 20 процентов от прежнего объёма, по словам экс-канцлера, находится в зоне ответственности Siemens. Шрёдер отверг заявления германского правительства, что Россия пытается использовать турбину как предлог для прекращения поставок газа.
Бывший глава Бундестага назвал войну с Украиной "ошибкой российского правительства", но, по его мнению, "по-настоящему важные проблемы решаемы". Шрёдер заявил, что без переговоров обеих сторон война не закончится и Путин якобы хотел бы их начать. Экс-канцлер ФРГ назвал хорошей новостью желание Кремля найти решение путём переговоров.
По мнению Шрёдера, большой ошибкой действующего канцлера Олафа Шольца было назвать шаги навстречу России "диктаторским миром". Для окончания войны, по мнению Шрёдера, необходимы уступки с обеих сторон, но возможность передачи Крыма Украине он не видит. По словам бывшего канцлера, решить проблему Крыма будет возможно лишь "по прошествии времени в следующем поколении".
На вопрос о приемлемости поездок к Путину Шрёдер сказал, что не хотел бы ни у кого в правительстве отнимать роль посредника, но не намерен прекращать переговоры, которые, по его словам, возможны в правовом отношении. Экс-канцлер вместе с тем заверил, что "без отмашки Вашингтона никаких подвижек всё равно не произойдёт".
Шрёдер признался, что его дружба с Путиным дала трещину, поскольку экс-глава германского правительства много раз осуждал начатую Россией войну. Тем не менее, бывший канцлер не видит проблем в своих отношениях с Путиным.
- Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод "Северный поток".
- В сентябре 2017 года на собрании акционеров "Роснефти" Шрёдер единогласно был избран председателем совета директоров. В июне 2021 года стало известно, что он был переизбран на эту должность. Его зарплата составляла $600 тысяч.
- 25 июля "Газпром" объявил, что остановит работу ещё одной турбины газопровода "Северный поток – 1", сокращая таким образом объём прокачки до 20% от плановой мощности. 26 июля страны Евросоюза договорились о добровольном сокращении потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
- Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек неоднократно заявляли, что считают причину снижения поставок российского газа в Европу не технической, а политической, и обвиняли Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отрицает.
- В Германии экс-канцлера критикуют за его недостаточную дистанцию к Кремлю и Путину. На следующей неделе комиссия Социал-демократической партии Германии рассмотрит вопрос о возможном исключении Шрёдера из партии.
Абхазский Конституционный суд вернул в парламент соглашение по Пицунде
Конституционный суд самопровозглашенной республики Абхазия не принял к рассмотрению запрос абхазского парламента о проверке на соответствие Конституции соглашения по госдаче "Пицунда".
В сообщении аппарата суда говорится:
«В Конституционный суд Республики Абхазия 1августа 2022 г. поступило обращение в форме запроса Народного Собрания − Парламента Республики Абхазия о проверке соответствия Конституции Республики Абхазия не вступившего в законную силу «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования», подписанного 19 января 2022 года в г. Москве. Аппарат Конституционного суда 3 августа вынес определение о том, что парламентский запрос не отвечает по форме требованиям Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции по ряду оснований и вернул материалы в Парламент», говорится в сообщении.
Никаких разъяснений о том, в чем именно заключается несоответствие, не приводится.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования, подписанное 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения является передача комплекса государственных дач в Пицунде под номерами 8,9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
В Италии арестовали имущество «архитектора Путина» на 141 млн евро
Финансовая полиция Италии арестовала имущество архитектора Ланфранко Чирилло на 141 млн евро. Чирилло обвиняется в неуплате налогов, отмывании денег и других финансовых махинациях. Он известен также как «архитектор Путина», спроектировавший резиденцию в Геленджике. Чирилло много лет работал в России, он строил дворцы и виллы для более чем 40 российских олигархов.
В сообщении итальянской финансовой полиции указывается, что архитектор не платил налоги с 2013 по 2019 год. Имя архитектора в нем не называется, однако итальянская пресса пишет, что речь идет именно о Чирилло, который построил не только правительственную резиденцию под Геленджиком, но и элитную недвижимость на популярных мировых курортах для 44 российских олигархов, а также российских компаний «Новатэк», «Лукойл» и «Газпром».
Как сообщает газета La Reppublica, в списке арестованного имущества - квартиры и дома Чирилло, его банковские счета, драгоценности, коллекция произведений искусства, включающая в себя картины Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Поля Сезанна, Джорджо де Кирико и Лучо Фонтана, а также личный вертолет, зарегистрированный в России, и обнаруженные у Чирилло значительные суммы наличных денег.
- О том, что итальянская финансовая полиция расследует возможные преступления Ланфранко Чирилло, стало известно в марте 2022 года. Речь шла о неуплате налогов на сумму около 50 млн евро.
- Ланфранко Чирилло начал сотрудничать с российскими заказчиками еще в 1990-х годах. В Москве он открыл архитектурное бюро «Masterskaja».
- В конце января 2021 года Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, опубликовал видео расследования «Дворец для Путина». В фильме утверждается, что у президента России под Геленджиком есть резиденция площадью 68 гектаров, которая была построена в 2010 году. Ее стоимость составляет больше миллиарда долларов, на территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, концертный зал, церковь, 80-метровый мост «для подхода к чайному домику» и тоннель для спуска из дворца к морю. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счет офшора, куда «жертвовали» деньги приближенные к Путину бизнесмены.
- Позже владельцем объекта назвал себя бизнесмен, давний знакомый Путина Аркадий Ротенберг. Он заявил, что строит апарт-отель.
«Газпром» назвал невозможным вернуть на «Северный поток» турбину Siemens
Российский газовый монополист «Газпром» назвал невозможным вернуть отремонтированную турбину Siemens на компрессорную станцию газопровода «Северный поток». Ремонтом, а затем задержанием двигателя корпорация объясняла снижение поставок газа в Германию. Там заявляют, что настоящая причина задержки - действия самого «Газпрома».
В сообщении, распространенном монополистом 3 августа, говорится, что возвращение турбины невозможно из-за санкционных режимов Канады, Евросоюза, Великобритании и «несоответствия существующей ситуации действующим контрактным обязательствам» производителя.
«Газпром» с мая сокращает экспорт газа в Европу, ссылаясь на санкционный режим. Сейчас концерн поставляет Евросоюз меньше трети от обычного уровня в предыдущие годы.
Турбины Siemens, о которых идет речь, производятся корпорацией на заводе в Канаде и ремонтируются там же. Одна из них была отправлена на ремонт на завод перед введением санкций. Оттава сначала отказалась возвращать двигатель России после ремонта, но потом согласилась это сделать по просьбе Германии.
Заявление «Газпрома» было сделано вскоре после того, как канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел турбину на заводе в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Там он заявил, что технических причин для сокращения поставок газа не существует, - цитирует его DW.
В российской корпорации заявляют, что ремонт произведен не полностью. Обвинения в том, что газ ограничивается для политического давления на Европу там отвергают.
- Глава Siemens Energy Кристиан Брух заявляет, что в настоящее время на компрессорной станции «Северного потока» работает только одна турбина, для 100-процентной загрузки необходимы пять.
МИД России заявил, что «эпоха сотрудничества» с Западом завершена
Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что тридцатилетняя «эпоха сотрудничества» с Западом «бесповоротно» завершена. По его словам, это можно констатировать независимо от продолжительности и исхода так называемой «специальной военной операции» в Украине. Об этом дипломат написал в своей статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».
Дробинин утверждает, что Россия «вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств» во главе с США, которые хотят ее устранить как геополитического конкурента.
Ранее российский Первый канал занял почти всю сетку вещания 24 июля показом фильма «Краткое пособие по тому, как устроен мир». Главное содержание этого фильма, который его авторы называют документальным, – рассказ о «русофобии» и «врагах России», к которым авторы относят страны Запада.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые коснулись не только руководства страны и российского бизнеса, но и простых граждан.
В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация
Глава самопровозглашенного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 3 августа подписал указ о частичной военной мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс».
Решение принято на фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта в регионе. Военные самопровозглашенной республики заявили о гибели в результате ударов с беспилотников вооруженных сил Азербайджана двоих военнослужащих и ранениях у нескольких солдат.
В свою очередь Баку заявил о гибели в Лачинском районе своего военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился осенью 2020 года. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.
По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.
В последние дни на линиях соприкосновения звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. Азербайджан указывает на несоблюдение подписанных договоренностей по Карабаху и подчеркивает, что армянские вооруженные силы не полностью выведены с территорий, перешедших под контроль Баку.
Против Алексея Навального подан новый иск
В Московский городской суд поступил новый иск против политика Алексея Навального. Управление МВД по Смоленской области требует взыскать с Навального сверхурочные, выплаченные полицейским за выезды на митинги в Москве 27 июля и 3 августа 2019 года. Соответчиками выступают Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов и Олег Степанов — бывший глава московского штаба Навального.
По словам экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова, сумма, которую требуют компенсировать силовики, невелика: около 50 тыс. рублей. "Наверное, проходит исковая давность, составляющая 3 года, вот и подали. Видимо, в 2019 году для разгона митингов привлекали смоленских полицейских. Но платить мы ничего не будем," - заявил Жданов.
Для региональных главков полиции практика подачи подобных исков не нова: ранее за работу на прошлогодних митингах отсудили у оппозиционеров сотни тысяч рублей сотрудники МВД в Башкортостане, Пензенской, Кировской областях, сообщает портал Zaks.ru. Подобный иск предъявляли "Мосгортранс", просивший возместить "простой транспортных средств" из-за митингов, Росгвардия и московский метрополитен.
- "Фонд борьбы с коррупцией" был основан оппозиционным политиком Алексеем Навальным в 2011 году. Он занимался расследованием коррупционных схем в высших органах российской власти. В 2019 году Минюст России включил ФБК в список "иностранных агентов", в 2021 Фонд был признан экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.
- Алексей Навальный был арестован в феврале 2021 года, после возвращения из Германии, где он проходил лечение после предполагаемой попытки отравления. В марте 2021 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Навальный отбывает срок в колонии ИК-2 в Покрове Владимирской области.
Минобороны НК: азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники
Сегодня около 15:00 на северо-западном участке линии соприкосновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, в результате чего смертельное ранение получил один военнослужащий Армии обороны самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Об этом сообщает пресс-служба карабахского Министерства обороны.
По информации военного ведомства, еще восемь армянских военнослужащих получили ранения различной степени. Чуть ранее Минобороны сообщило о ранении семи военнослужащих.
Ранее сегодня Баку обвинил Ереван в нарушении положений трехстороннего соглашения, подчеркнув, что «всю ответственность за произошедший на территории Азербайджана инцидент несет военно-политическое руководство Армении, которое до сих пор не обеспечило вывод незаконных армянских вооруженных формирований с территории соседнего государства».
Министерство обороны Азербайджана до этого сообщило об инциденте близ Лачина, в результате которого, по данным официального Баку, погиб азербайджанский военнослужащий.
Ситуация обострилась с утра 1 августа. Азербайджанские подразделения предприняли попытки пересечения на ряде участков северной и северо-западной линиях соприкосновения. Сообщалось также о ранении армянского военнослужащего Альберта Бахшияна.
Вчера вечером Минобороны России также заявило, что за последние дни зафиксировано три нарушения режима прекращения огня азербайджанскими подразделениями в зоне ответственности российских миротворцев.
Шалва Папуашвили: некоторые политики и НПО разжигают ксенофобию в отношении россиян
Кампания против приехавших в Грузию россиян разжигает ксенофобские настроения, считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Политик считает нерелевантными сравнения числа приезжающих в страну в текущем и прошлых годах:
«Когда берут 2020 и 2021 годы, это нерелевантно, потому что была пандемия и понятно, что в то время передвижение по миру было совсем другим. Что касается количества (приехавших), то здесь ничего особенного не происходит… Это же не новая кампания. В марте была такая же, и мы увидели, как далеко она нас завела, превратилась в ксенофобскую кампанию, переросла в то, что посреди проспекта Чавчавадзе в (этнического) русского гражданина Грузии кто-то бросил камень. Вот эту ксенофобию поощряет сейчас эта кампания. И меня удивляет, что наряду с политическими партиями в нее включены некоторые общественные организации. Они разжигают ксенофобию, больше ничего», - заявил Папуашвили.
По словам спикера, исследования подтверждают, что в страну в основном приезжает молодежь с хорошим доходом, главным образом из сферы IT, культуры, менеджмента.
«Это средний класс, который уехал из России, потому что хочет стабильности, демократии, свободы, которая есть в этой стране», - сказал Шалва Папуашвили.
По данным МВД Грузии, в июне в страну въехало около 135 тысяч граждан России.
При этом спикер назвал дезинформацией утверждения, будто в Грузии идет антизападная кампания. Он вновь заявил, что некие силы пытаются втянуть страну в войну с Россией.
«То, что в Грузии якобы идет антизападная кампания, – это обычная дезинформационная кампания против Грузии. Это часть гибридной войны против Грузии, цель которой – расшатать власть. Так что, конечно, это абсурд. Одной рукой ведется пропаганда, будто имеет место антизападная кампания, а другой они якобы борются с этой антизападной кампанией, и это фактически часть гибридной войны против Грузии».
В Белгородской области закроют школы в приграничных с Украиной районах
В Белгородской области школы и детские сады, которые находятся в пятикилометровой приграничной к Украине зоне, не откроются 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ограничения коснутся пяти муниципальных образований: Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы. Гладков отметил, что дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями.
В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен "желтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения.
- 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, принадлежащей "Роснефти". Вячеслав Гладков утверждал, по нефтебазе был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны и летели на низкой высоте.
- В начале июля в результате серии взрывов в Белгороде пять человек погибли, еще четверо были ранены. Повреждения получили десятки жилых домов. Телеграм-каналы Shot и Baza также сообщали об атаке на два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Утверждалось, что это произошло в 400 метрах от государственной границы с Украиной. В автомобиле находились пять человек, один из них погиб, еще трое получили ранения. УАЗ полностью сгорел.
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