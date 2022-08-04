Суд в Москве заочно арестовал шеф-редактора издания The Insider 

Представители парламентской оппозиции Грузии распространяют совместное заявление, в котором осуждают клеветническую и дезинформационную кампанию «Грузинской мечты» против основных стратегических партнеров Грузии на пути западной интеграции - Соединенных Штатов Америки и Евросоюза.

Представители оппозиции обращаются к «Грузинской мечте» с призывом немедленно прекратить эту кампанию.

«Мы, представители парламентской оппозиции Грузии, признавая огромную заслугу Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в сохранении государственности Грузии с момента восстановления независимости 9 апреля 1991 года по сей день, их большую помощь в развитии нашей страны и стремлении нашего народа стать полноценным представителем западной цивилизации; откликаясь на твердо выраженную волю грузинского народа обеспечить полную интеграцию Грузии в ЕС и Организацию Североатлантического договора, что нашло отражение в Конституции Грузии; дистанцируемся и осуждаем клеветническую и дезинформационную кампанию власти «Грузинской мечты» против основных стратегических партнеров Грузии на пути западной интеграции – Соединенных Штатов Америки и Евросоюза.

Это особенно ярко проявилось в клеветнических нападках в отношении послов США и Евросоюза в Грузии со стороны высших партийных лиц «Грузинской мечты» и государственных политических должностных лиц, а также депутатов парламента Грузии и органов местного самоуправления, формально вышедших из «Грузинской мечты», но фактически остающихся органической частью этой политической силы, - будто они пытались втянуть Грузию в войну против России, а так как им не удалось добиться этой цели, будто не способствовали предоставлению Грузии статус страны-кандидата в члены Евросоюза.

Особенно тревожно, что в эту политическую кампанию «Грузинской мечты» включены и некоторые представители судейского корпуса.

Письмо Бидзины Иванишвили, опубликованное 27 июля 2022 г., в котором он подтвердил встречу 21 марта 2022 г. по инициативе посла США г-жи Келли Дегнан, но ничего не говорит о содержании беседы в ходе этой встречи, скрыто подкрепляет вышеупомянутый мессидж «Грузинской мечты» - будто бы Запад хочет «втянуть Грузию в войну». Это указывает на связь Бидзины Иванишвили с этой антигосударственной кампанией «Грузинской мечты».

Подобные действия правящей политической силы служат цели воспрепятствования интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, в то время как обеспечение такой интеграции, согласно статье 78 Конституции Грузии, является обязанностью конституционных органов Грузии, т. е. обязанностью власти «Грузинской мечты». Подобные действия правящей силы противоречат национальным, государственным интересам Грузии. Они направлены на то, чтобы отдалить Грузию от ее западных союзников и партнеров и оставить ее в одиночестве перед лицом государства-оккупанта, что входит только в интересы этой страны-оккупанта – Российской Федерации. Несмотря на неоднократные заявления упомянутых дипломатов, что США и ЕС не хотят и никогда не хотели втягивать Грузию в войну против России и подобные высказывания не соответствуют действительности, «Грузинская мечта» упрямо продолжает тиражировать ложь.

Мы обращаемся к «Грузинской мечте» с призывом немедленно прекратить вышеупомянутую клеветническую и дезинформационную кампанию против стратегических партнеров Грузии – США и Евросоюза.

Мы полностью поддерживаем посла США в Грузии г-жу Келли Дегнан и бывшего посла ЕС г-на Карла Харцеля. Мы ценим их работу и усилия, направленные на помощь Грузии на пути западной интеграции», — цитирует совместное заявление, подписанное 48 депутатами, агентство «ИнтерпрессНьюс».