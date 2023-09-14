Криминального авторитета Аслана Гагиева приговорили к пожизненному сроку

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима криминального авторитета из Северной Осетии Аслана Гагиева (по прозвищу «Джако»).

Его обвиняли в руководстве преступным сообществом и организации убийства шести человек. Прокурор на одном из последних заседаний запросил для него пожизненный срок.

Суд удовлетворил запрос обвинителя, пишет сайт Кавказ.Реалии.

По информации Следственного комитета, группировка Гагиева существовала девять лет – с 2004 по 2013 год – и насчитывала более 46 участников. Группировке приписывают около 60 убийств в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Силовики считают, что банда выполняла заказные убийства, причем часть из них якобы заказал сам Гагиев.

На первых же заседаниях криминальный авторитет признался в убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, назвав заказчиком преступления бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Зураба Макиева. Гагиев требует от следствия официально назвать всех, кто заказывал ему убийства (в этом числе действующие чиновники), и отпустить невиновных, которые были наказаны по этому делу.