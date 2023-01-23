Суд в Украине приговорил к 5 годам организатора российского референдума

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в понедельник перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что в случае, если Польша подвергнется нападению, соседняя Чехия придёт к ней на помощь. Об этом он написал по-польски в твиттере.

Липавский выступил с заверениями после того, как один из кандидатов в президенты Чехии - бывший премьер-министр и миллиардер Андрей Бабиш - вечером в воскресенье во время теледебатов заявил, что, будучи президентом, не отправил бы чешских военных на помощь Польше или странам Балтии в случае нападения на них.

«Однозначно нет. Я хочу мира и не хочу войны. Я бы ни в коем случае не послал бы наших детей и детей наших женщин на войну», – сказал Бабиш. Ведущий несколько раз повторял вопрос, и каждый раз Бабиш отвечал на него отрицательно, утверждая при этом, что его соперник во втором туре выборов, отставной генерал Пётр Павел, хочет втянуть Чехию в войну.

Кто именно мог бы напасть на Польшу или страны Балтии, ведущий дебатов не сказал, однако по контексту очевидно, что в виду имелась Россия.

Чехия, как и Польша, Эстония, Литва и Латвия, является членом НАТО. Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного из союзников должно рассматриваться как нападение на весь союз. На это Бабишу указали его политические оппоненты, в том числе и Липавский. Входящие в правящую коалицию в Чехии партии поддерживают Павела, они же активно выступают в поддержку Украины.

Бабишу пришлось оправдываться. Сразу же после дебатов он написал в твиттере, что не верит в возможность нападения на Польшу или страны Балтии, а если бы на них всё же напали, то он как президент всё же пришёл бы им на помощь.

Поскольку критика не утихла, в понедельник Бабиш написал, что не ставил под сомнение обязательства Чехии, а лишь выступил против Третьей мировой войны. По его словам, он уже объяснил свою позицию премьеру Польши, а президента Чехии Милоша Земана попросил связаться с польским президентом Анджеем Дудой. Официальная Варшава пока никак не комментировала высказывания Бабиша. Их, однако, раскритиковала польская пресса.

Пётр Павел - также по-польски - написал в твиттере, что второй свой визит в качестве президента нанесёт в Польшу (первый визит чешские президенты традиционно совершают в Словакию), и осудил высказывания своего соперника.