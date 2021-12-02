Московский суд заменил Любови Соболь условное наказание на реальное

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Риге после завершения совещания министров иностранных дел стран НАТО, заявил, что Россия столкнется с серьезными последствиями в том случае, если произведет вторжение на территорию Украины. По словам госсекретаря, Вашингтон ясно дал понять Кремлю, что США отреагируют решительно, и в том числе введут против России «чрезвычайно действенные экономические меры», от которых ранее воздерживались.

Блинкен не стал говорить о деталях, но отметил, что в «надлежащее время» расскажет о них Москве, чтобы российское руководство ясно понимало последствия возможных агрессивных шагов. США также продолжат обсуждать реакцию на возможную российскую агрессию со своими союзниками по НАТО. «Если Россия отвергнет дипломатию и вновь нападет на Украину, мы будем готовы действовать» - сказал Блинкен.

США и их союзники ввели ряд санкций против России в связи с аннексией Крыма и поддержкой сепаратистов в конфликте в Донбассе в 2014 году. При этом Вашингтон долго воздерживался от таких мер, как поставка Украине военной техники и боеприпасов, а также воздерживается от наиболее жестких экономических санкций, таких как эмбарго на поставки энергоносителей или отключение России от системы SWIFT.

По словам Блинкена, Вашингтон крайне обеспокоен наращиванием военного потенциала России у границ с Украиной. Как сказал госсекретарь, имеются свидетельства того, что Россия планирует агрессивные действия против Украины, а также дестабилизацию страны «изнутри». «Мы не знаем, принял ли (президент России) Владимир Путин решение о нападении, но мы знаем, что его действия расширяют возможности для нападения, которое может произойти за короткий период времени, если он примет такое решение», - заявил Блинкен. Он также отверг утверждения Москвы о том, что последние шаги Украины или НАТО угрожают России.

Российские официальные лица в последние недели, когда на Западе начали говорить о наращивании российской группировки у границ с Украиной, неоднократно отрицали планы нападения на Украину. В то же время, в Москве обвиняли Украину в том, что она готовит наступление на сепаратистов в Донбассе, и угрожали ей последствиями. Сам Владимир Путин в последние дни несколько раз заявил, что Россия обеспокоена действиями НАТО у ее границ и будет добиваться от Запада неких гарантий безопасности.

В четверг, как ожидается, в Стокгольме состоится встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Россия аннексировала Крым, а также, по многочисленным свидетельствам, оказала прямую поддержку сепаратистам в Донбассе в 2014 году. С тех пор российско-украинский конфликт так и не был разрешен. Минские соглашения об урегулировании в Донбассе фактически не выполняются.