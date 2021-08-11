Судан выдаст экс-президента Международному уголовному суду

Власти Судана выдадут Международному уголовному суду бывшего президента Омара аль-Башира и еще двоих обвиняемых по делу о преступлениях против человечности в провинции Дарфур. Об этом сообщил суданский МИД.

Экс-президента обвиняют в геноциде и военных преступлениях, совершенных в ходе Дарфурского межэтнического конфликта на юге Судана в 2003 году. Жертвами войны стали около 300 тысяч человек.

Аль-Башир правил Суданом с октября 1993 года по апрель 2019-го. Он был отстранен от власти в результате военного переворота и арестован.

В декабре 2019 года бывшего главе государства признали виновным в коррупции и приговорили к двум годам лишения свободы. На момент приговора Аль-Баширу было 75 лет. Из-за преклонного возраста он отбывает наказание не в тюрьме, а в социальном учреждении.