Джонсон заявил, что не будет выдвигаться на пост премьера Британии

Бывший премьер-министром Великобритании Борис Джонсон вечером в воскресенье заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и, следовательно, бороться за возвращение на пост премьера.

В своём заявлении Джонсон отметил, что собрал необходимые 100 голосов депутатов, мог бы баллотироваться и имел шансы на победу, но решил не выдвигаться, признав, что не сможет объединить партию, в которой у него есть как ярые сторонники, так и принципиальные противники.

Комментаторы отмечают, что теперь практически очевидно, что новым премьером станет бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак. В воскресенье он официально заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии - после отставки Лиз Трасс. Новый лидер консерваторов станет и новым премьер-министром.

Для участия в процедуре избрания лидера, кандидатам необходимо заручиться поддержкой более 100 депутатов Палаты общин. Всего в ней 357 консерваторов, то есть кандидатов может быть не более трёх. По подсчётам Би-би-си, к вечеру воскресенья Сунака поддержали уже более 140 депутатов.

Ранее свою кандидатуру выдвинула лидер палаты общин Пенни Мордонт. Би-би-си сообщает, что пока её поддержали только 24 депутата.

Сторонники Джонсона ранее утверждали, что он будет выдвигаться. В его поддержку собирались голоса депутатов. Би-би-си к вечеру воскресенья смогла подтвердить только 57 подписей в его поддержку.

Джонсон в субботу прилетел в Лондон с отдыха на Карибских островах. Он публично до воскресеного вечера не высказывался о том, будет ли баллотироваться.

Крайний срок выдвижения и сбора голосов в поддержку кандидатов истекает днём 24 октября. Если поддержкой более 100 депутатов заручится только один политик, он и станет лидером партии. Если их будет двое, то окончательное решение в ходе онлайн-голосование примут члены Консервативной партии. На голосование будет отведено только 4 дня, результаты должны будут огласить 28 октября.