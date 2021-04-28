Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Фото

Розовая суперлуна парит в небесах, удивляя астрономов-любителей (фотогалерея)

В ночь с 26 на 27 апреля Луна окрасилась в удивительный розовый цвет и сияла настолько сильно, что окружающие ее звезды были практически незаметны на небосклоне. Огромное количество наблюдателей по всему миру следили за этим небесным явлением, которое повторится еще дважды в этом году.

Суперлуние происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Появление на небе огромной Луны объяснятся тем, что она движется вокруг Земли по эллиптической орбите, то приближаясь, то отдаляясь. Яркость свечения Луны в наиближайших к Земле точках может увеличиваться почти на треть. Но иногда суперлуния незаметны для человеческого глаза – это случается во время новолуния.

Фотогалерея на сайте Настоящего времени
Петушок на шпиле выставочного комплекса Фрер-холл в Карачи, Пакистан, на фоне розовой Суперлуны
1 Петушок на шпиле выставочного комплекса Фрер-холл в Карачи, Пакистан, на фоне розовой Суперлуны
Фотограф снимает розовое Суперлуние на вершине горы Сметови в Боснии и Герцеговине
2 Фотограф снимает розовое Суперлуние на вершине горы Сметови в Боснии и Герцеговине
В районе немецкого города Халле Суперлуну &quot;обволокли&quot; таинственные облака
3 В районе немецкого города Халле Суперлуну "обволокли" таинственные облака
Статуя Свободы в Нью-Йорке тоже смотрит на розовую Суперлуну
4 Статуя Свободы в Нью-Йорке тоже смотрит на розовую Суперлуну

Загрузить еще

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG