Розовая суперлуна парит в небесах, удивляя астрономов-любителей (фотогалерея)

В ночь с 26 на 27 апреля Луна окрасилась в удивительный розовый цвет и сияла настолько сильно, что окружающие ее звезды были практически незаметны на небосклоне. Огромное количество наблюдателей по всему миру следили за этим небесным явлением, которое повторится еще дважды в этом году.Суперлуние происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Появление на небе огромной Луны объяснятся тем, что она движется вокруг Земли по эллиптической орбите, то приближаясь, то отдаляясь. Яркость свечения Луны в наиближайших к Земле точках может увеличиваться почти на треть. Но иногда суперлуния незаметны для человеческого глаза – это случается во время новолуния.