Николай Сванидзе уволили с должности директора института РГГУ

Российские блогеры и музыканты Роман Конограй и Раиль Арсланов принесли извинения за видео, снятое в крепости Ниахури в регионе Кахети.

Напомним, что видео вызвало резкую реакцию грузинских пользователей соцсетей. В ролике один из блогеров пытается ногой открыть деревянные ворота крепости, говоря, что это апартаменты, которые он арендовал в Грузии. В МВД страны возбудили дело по статье о повреждении памятников.

Роман Конограй назвал произошедшее «ошибкой», добавив, что он «не хотел оскорбить грузин».

«Во всех своих видео я всегда показываю, как люблю Грузию, какие здесь классные люди, какая это крутая, красивая страна», – говорит он в видеообращении, опубликованном с грузинскими субтитрами.

По его словам, крепость выглядела как заброшенное место, а двери, которые видны на видео, были оторваны и никак не держались.

Согласно рассказу Конограя, блогеры вновь посетили место вместе с полицией, в рамках расследования инцидента на месте был проведен следственный эксперимент. Сама крепость, по словам блогера, находится в аренде, а вышеуказанные двери укрепили уже после возникшего ажиотажа.

По словам блогера, музыканта из Казани Раиля Арсланова, он всегда с большим уважением относится к культуре разных народов.

«Хотелось бы извиниться перед грузинским народом за тот инцидент с дверью. Конечно же это было сделано не с целью осквернить культуру и достояние Грузии. Это был глупый розыгрыш над Ромой, в котором я должен был постучаться в дверь, но вместо этого в последний момент решил толкнуть дверь ногой, чтобы ему было тяжелее держать с той стороны эту дверь, которая не была закреплена. Мы не подумали, что это – историческое место, хотя эта дверь не является исторической. Она – новая», – отметил он.