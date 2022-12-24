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Николай Сванидзе уволили с должности директора института РГГУ
Журналиста Николая Сванидзе уволили с должности директора Института массмедиа и рекламы РГГУ. Об этом Сванидзе сообщил «Новой газете Европа».
«Честно говоря, это все было ожидаемо», – сказал Сванидзе. По его словам, сейчас происходит «выравнивание всех площадок» и на него не могли не обратить внимания. Сванидзе возглавлял институт с 2010 года.
Сванидзе уточнил, что пока остается в институте заведующим кафедрой журналистики. «Это менее заметная должность, уровнем ниже», – пояснил он. Кафедрой Сванидзе руководит с 2007 года.
В середине ноября, незадолго до своей встречи с Советом по правам человека, президент России Владимир Путин исключил из него десять человек – в основном правозащитников и журналистов, в том числе Николая Сванидзе. Вместо них он тем же указом добавил в Совет тех, кто продвигает провоенную повестку в России.
- После российского вторжения в Украину Сванидзе и несколько других членов СПЧ подписали письмо с призывом немедленно прекратить боевые действия.
- В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал преподавателям, выступающим против войны в Украине, «встать и уйти». В октябре помощник президента России Владимир Мединский назвал студентов (а в изначальной версии – преподавателей) журфака МГУ тварями.
Другие новости дня
Саакашвили: Путин действительно приказал убить меня в тюрьме
«Путин действительно приказал убить меня в тюрьме», – об этом заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в письме российскому юристу, ведущему Youtube-канала Марку Фейгину.
«Американские токсикологи точно установили, что я был отравлен в тюрьме и это вызвало все мои симптомы. Пытаюсь держаться», – пишет Саакашвили.
Фейгин опубликовал в соцсетях письмо третьего президента Грузии, написанное на русском языке, а также заключение американского токсиколога.
Координатора «Волонтеров Победы» в Москве насильно увезли в военкомат
Школьного вожатого и одного из координаторов провластного движения «Волонтеры Победы» в Москве Даниила Мятина насильно увезли в военкомат. Там его матери заявили, что он «живое мясо» и его сразу отправят на войну в Украину.
Подруга Мятина рассказала изданию «Сота», что утром к нему в квартиру пришел участковый и с применением силы забрал его в военкомат. По ее словам, сейчас Мятин находится на сборном пункте без связи и документов, к нему не пускают родственников, чтобы те могли передать ему вещи.
По информации издания DOXA, у Мятина диагностирован рак, недавно его прооперировали. Его мать сообщила, что в военкомате ей напрямую сказали, что ее сын «живое мясо» и что его, никогда не служившего, сразу отправят на фронт в Украину. Она уже написала письмо в военную прокуратуру и нашла адвоката, но пока безрезультатно.
Мятин – выпускник Высшей школы экономики, участник патриотических форумов, один из координаторов провластного движения «Волонтеры Победы» в Москве. Организация про его насильственное задержание пока ничего не написала.
При пожаре в доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек
В Кемерове в результате пожара в частном доме престарелых погибли 20 человек. Еще шестеро пострадали, двое из них получили ожоги – сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Второй этаж здания, где находились двадцать постояльцев, выгорел полностью. Прокуратура Кемеровской области начала проверку происшествия. Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Предварительно причиной возгорания стала неисправность газового котла. Сообщается, что дом престарелых был открыт нелегально. Возможно, в здании не было каких-либо систем пожаротушения.
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев поручил провести проверку всех домов престарелых в регионе.
Владельцем сгоревшего дома престарелых является местный житель Андрей Смирнов. В 2021 году бывшая сотрудница приюта обвинила его в присвоении части пенсий бездомных пожилых людей и в издевательствах, писало издание «Сибдепо».
Конгресс США одобрил бюджет, включающий $45 млрд для Украины
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о правительственных ассигнованиях на 2023 финансовый год, пишет агентство Reuters.
За принятие высказались 225 конгрессменов, 201 законодатель проголосовал против. Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден.
Документ распределяет почти 1,7 триллионов долларов бюджетных средств. Из указанной суммы почти 45 миллиардов долларов пойдут на оказание чрезвычайной помощи Украине и союзникам США по НАТО. Речь идет о крупнейшем пакете помощи Украине, когда-либо принимавшемся в Соединенных Штатах. 9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на различные нужды, 13 миллиардов – на экономическую поддержку Украины. Еще около 12 миллиардов не будут переданы прямо Киеву, а будут направлены на пополнение запасов оружия и оборудования, ранее переданных Соединенными Штатами Украине. Оставшаяся сумма будет направлена на гуманитарные программы и на финансирование военного командования США в Европе.
При рассмотрении законопроекта в Сенате к нему была принята поправка, упрощающая использование средств, конфискованных у попавших под санкции российских бизнесменов («олигархов»), для оказания помощи Украине. Согласно поправке, предложенной группой сенаторов и конгрессменов от обеих партий, распределять эти средства будет Госдепартамент. При этом в поправке не описан непосредственно механизм конфискации средств. Сейчас они только заморожены.
СМИ: более 100 россиян застряли в аэропорту Еревана при перелете из Москвы в Батуми
Больше 100 россиян застряли в аэропорту Еревана при перелете из Москвы в Батуми, передает Telegram-канал Tbilisi life. Авиакомпания Armenia Airways заявила, что правительство Грузии запретило ей полет. Пассажиры утверждают, что компания изначально не имела такого разрешения.
Как рассказали «Осторожно, новости» пассажиры, они летели рейсом Armenia Airways Москва-Ереван, Ереван-Батуми. Однако в транзитном аэропорту авиакомпания вдруг заявила, что МИД Грузии отказывается принимать армянский самолет. В связи с чем, пассажирам не объяснили. Вместо этого им предложили добраться до Батуми на автобусе - путь туда занимает порядка 10 часов.
При этом один из пассажиров, гражданин Грузии, позвонил своему знакомому в службе безопасности Тбилисского аэропорта, и тот заявил, что Armenia Airways изначально не имела договора на полеты в Грузию. Сообщается, что пассажиры обвинили компанию в мошенничестве. Представители авиаперевозчика в ответ отбирают у них посадочные талоны, пишет SOVA.
Байден подписал оборонный бюджет на рекордные 858 млрд долларов
Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год объемом в 858 миллиардов долларов. Это почти на 80 миллиардов больше бюджета 2022 года.
800 миллионов долларов из этой суммы выделены на помощь Украине, 6 миллиардов CША используют для сдерживания России в Европе. 10 миллиардов долларов Вашингтон направит на военную помощь Тайваню.
Документ предусматривает полную оплату программы строительства новых стратегических бомбардировщиков B-21, способных нести ядерное оружие. Армии разрешено закупить еще 36 истребителей F-35. Флот получит 32 миллиарда на строительство новых кораблей.
Весь проект оборонного бюджета занимает 4 408 страниц. Больше 50 миллиардов долларов выделяются на улучшение инфраструктуры военных госпиталей в США. Военные и гражданские служащие получат повышение зарплаты на 4,6 процента.
Moscow Times: Кремль запретил провластным СМИ писать о мобилизации
Российским провластным СМИ запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они исходят из Госдумы или Совета Федерации. Соответствующее негласное распоряжение поступило из администрации президента. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на два источника в СМИ.
«До этого мы могли писать и про текущую мобилизацию, и про возможные сценарии и прогнозы. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать, даже если заявление сделал депутат ГД РФ или сенатор», – заявил источник издания.
21 декабря министр обороны Сергей Шойгу предложил довести численность Вооруженных сил России до 1,5 миллионов человек. Это означает, что в армию предлагается отправить еще около 350 тысяч человек. Шойгу заявил, что это необходимо «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ». Кроме того, министр предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет.
- Мобилизация в России началась 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что для участия в войне в Украине будут мобилизованы до 300 тысяч человек. 31 октября Минобороны сообщило о завершении «мероприятий частичной мобилизации» и прекращении выдачи повесток. Указ об окончании мобилизации Владимир Путин не подписывал, потому что он «посоветовался с юристами» и «такой документ не нужен». Правозащитники отмечали, что отсутствие опубликованного указа об окончании мобилизации дает Минобороны право снова начать призыв.
Bloomberg: в Китае 37 млн человек заразились COVID-19 за один день
В Китае за 20 декабря коронавирусной инфекцией заразились 37 миллионов человек. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения.
Всего за первые 20 дней декабря коронавирусной инфекцией заразились 248 миллионов человек, то есть почти 18% населения страны. В протоколе заседания не говорится, сколько человек погибло.
Как отмечает Bloomberg, резкий всплеск новых случаев может быть связан с тем, что власти Китая отменили ограничения, введенные в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19. Это привело к распространению варианта вируса «омикрон» среди населения с низким уровнем естественного иммунитета. Отмечается, что коронавирусной инфекцией заразились более половины жителей Пекина и провинции Сычуань.
После публикации Bloomberg официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что коронавирусная ситуация в стране «предсказуема и находится под контролем».
«Уровень вакцинации продолжает расти, возможности лечения непрерывно повышаются, мощности по производству медицинских товаров продолжают расширяться, а общий запас полностью удовлетворяет спрос», – заявила дипломат.
- Власти Китая начали смягчать коронавирусные ограничения в начале декабря после массовых протестов. С 7 декабря в стране отменили обязательное тестирование на COVID-19 для тех, чья работа не связана с повышенным риском заражения. «Зоны высокого риска» заражения коронавирусом стали вводить не по улицам и кварталам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Также жителям Китая больше не нужен сертификат о вакцинации для поездок внутри страны или для входа в общественные места.
Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства
Посольство Финляндии в Москве попросило Россию гарантировать безопасность дипломатической миссии, после того как неизвестные забросали кувалдами территорию здания. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как заявили в Министерстве иностранных дел Финляндии, в результате инцидента никто не пострадал, здание не было повреждено.
20 декабря в различных телеграм-каналах появилось видео, на котором около двадцати человек в масках забросали кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве.
- В ноябре в телеграм-каналах появилось видео, на котором бывшего российского заключенного Евгения Нужина, завербованного «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине, но позже добровольно сдавшегося в плен украинским войскам, насмерть забивают кувалдой. Комментируя запись, один из создателей и спонсоров «ЧВК Вагнера», близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми» и «собаке – собачья смерть».
- В конце ноября Европарламент призвал ЕС признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией и внести ее в соответствующий список. В ответ Евгений Пригожин пообещал передать Европарламенту кувалду со следами крови.
В Грузии сообщили об обнаружении новых запасов нефти
Британская нефтедобывающая компания Block Energy объявила об обнаружении запасов нефти близ села Патардзеули на востоке Грузии. На пресс-релиз, который компания опубликовала на сайте Лондонской фондовой биржи, обратило внимание издание Bm.ge.
В заявлении указано, что после последнего этапа тестирования скважины, который начался 9 декабря, добыча нефти на данном участке составляет 45 баррелей в день.
Месторождение в Патардзеули было передано компании Block Energy в 2020 году, однако нефть там добывали еще советское время. В частности, в 1975-1985 годах добыча составила 98 млн баррелей.
В июле сообщалось, что в Грузии обнаружено газовое месторождение объемом 16 млрд кубометров. Оператором лицензии на разведку и добычу нефти и газа на данном участке также является компания Block energy.
- Ранее в американской компании Frontera уверяли, что определили наличие в Грузии гигантских запасов нефти и газа, однако представители правительства информацию не подтверждали. Вскоре стороны начали арбитражный спор, который выиграло правительство Грузии.
В Южной Осетии утвердили бюджет: более 80% доходов приходится на РФ
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия одобрили закон о государственном бюджете на 2023 год.
Вопрос на обсуждение вынесла глава комитета по бюджету и налогам Елена Джиоева. Она рассказала, что доходная часть бюджета на будущий год определена в размере 8 млрд 781 млн 483 тысяч рублей. При этом финансовая помощь, оказываемая Россией, составляет в сумме 7 млрд 087 млн 231 тысячу рублей (более 80%).
«Из них 5 млрд 872 млн 252 тысячи рублей – финансовая помощь республике на социально-экономическое развитие. 1 млрд 215 млн рублей – финансовая помощь республике в целях осуществления бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности», – сказала Джиоева.
Она добавила, что налоговые и неналоговые доходы государственного бюджета в 2023 году прогнозируются в объеме 1 млрд 694 млн 251 тысячи рублей, что составляет 19,3% от общего объема доходов бюджета.
Парламентарий также отметила, что расходы бюджета составляют 8 млрд 864 млн 281 тысячу рублей, в том числе на реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию будет выделено 1 миллиард 157 млн рублей, а на госпрограммы социально–экономического развития – 58 миллионов рублей.
Бюджет был принят большинством голосов, пишет агентство «Рес».
Азербайджан требует, чтобы Рубен Варданян покинул Карабах
Баку требует, чтобы российский бизнесмен Рубен Варданян покинул Нагорный Карабах. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он назвал Варданяна «чуждым элементом» для региона, пишет ТАСС.
«Его деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», – сказал Байрамов.
Лавров, в свою очереди заявил, что РФ не имеет отношения к политической деятельности Варданяна.
«Господин Варданян не имеет никакого отношения к России, российские власти не имеют к нему никакого отношения, по его просьбе на днях был подписан указ президента, он больше не является гражданином России, и каких-либо дел, связанных с его решением направиться в Карабах и начать там участвовать в какой-то политической жизни, мы не имели, не имеем и не собираемся иметь», – сказал Лавров.
Варданян осенью переехал в Нагорный Карабах и возглавил правительство этой самопровозглашёной республики. Накануне стало известно, что Владимир Путин лишил его российского гражданства.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не собирается обсуждать тему безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе, c Рубеном Варданяном. По словам Алиева, Варданяна послали в Карабах из Москвы «с очень четкой повесткой».
- Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» и фонда «Идея», российский бизнесмен Рубен Варданян в начале сентября объявил, что решил отказаться от российского гражданства и поселиться в Нагорном Карабахе. В начале октября лидер НКР Араик Арутюнян предложил 54-летнему бизнесмену занять пост государственного министра. Варданян принял предложение и 4 ноября официально возглавил правительство.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября прошлого года Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. В результате Баку вернул под контроль все районы вокруг Карабаха и часть территории республики, которую не признаёт ни одно государство мира.
Некоторым россиянам сообщили о закрытии счетов в «Банке Грузии»
Многие граждане России, проживающие в Грузии, получили уведомление о закрытии счетов в «Банке Грузии». Об этом сообщили подписчики телеграм-канала Николая Левшица.
Один из клиентов «Банка Грузии» подтвердил «Эху Кавказа», что получил смс-сообщение сегодня утром.
«Информируем, что на основании решения и внутренней политики банка ваш счет будет закрыт в течение пяти рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до указанного срока», – сказано в уведомлении.
Россиянин, с которым поговорил корреспондент «Эха Кавказа», прибыл в Грузию летом и открыл счет около трех месяцев назад. Он говорит, что получал денежные переводы из России, но не знает, связано ли с этим закрытие счета.
Как пишет издание Paper Kartuli, какую-то закономерность выявить не удается: блокируют карты, которыми пользуются на территории Грузии, за границей, бизнес и личные счета. По неподтвержденной информации, закрывать могут те счета, у которых не смогли идентифицировать источник дохода.
В «Банке Грузии» отказались от дополнительных комментариев, заявив, что все решения были приняты согласно внутренней политике банка. Пока неизвестно, закрывают ли счета россиян и другие коммерческие банки в Грузии.
По информации СМИ, это не первые случаи блокировки счетов россиян. В октябре, после введения восьмого пакета санкций ЕС с запретом на использование криптоактивов, грузинские банки закрывали счета россиян за операции с криптовалютой.
Сенат разрешил использовать российские активы в помощь Украине
Сенат США на устном голосовании 22 декабря поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. «За» проголосовали 68 сенаторов, против — 29.
Документ регулирует использование средств, полученных от конфискации активов у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Государственный департамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.
Голосовавший за принятие поправки сенатор Майкл Беннет, выдвигавший свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году, заявил в четверг, что принятый документ «посылает сигнал Путину и его банде головорезов о том, что Америка поддерживает Украину».
«Этого требуют здравый смысл и справедливость — заставить путинских помощников платить за помощь в восстановлении страны, которую он разрушает,— прокомментировал газете The Washington Post поправку конгрессмен Том Малиновский, продвигающий её в Конгрессе. — Я надеюсь, что закон побудит Министерство юстиции удвоить свои усилия по конфискации активов клептократов, а наших европейских союзников — последовать их примеру».
Администрация президента Байдена поддерживает идею конфискации российских олигархов и попавших под санкции компаний для помощи Украине. Противники инициативы отмечают, что изъятие средств может быть оспорено в судах, а использование арестованных денег может снизить инвестиционную привлекательность США.
Нижняя палата американского парламента должна проголосовать за принятие бюджета вместе с поправками к нему в пятницу.
- Принятие поправки произошло на фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Её активно продвигали лоббистские группы, поддерживающие Украину. Одновременно в четверг Конгресс проголосовал за принятие ещё одного законопроекта, поддержанного проукраинскими организациями. Документ позволяет министерству юстиции преследовать за военные преступления всех людей, находящихся на территории страны. Сейчас это возможно, только если подозреваемый или жертва — граждане США.
Абхазский омбудсмен обратилась к лидерам Евросоюза
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл направила письма председателю Европейского парламента, президенту и членам Европейского Совета, президенту Европейской комиссии. В письме омбудсмен выражает несогласие с решением ЕС о непризнании российских проездных документов, выданных на территории Абхазии, Южной Осетии и оккупированных Россией областях Украины.
В обращении говорится о том, что абхазскую точку зрения в течение долгих 30 лет равнодушно не принимали в расчет, что приводило к одностороннему взгляду на конфликт, к несбалансированному отношению и к блокированию поиска его конструктивного и справедливого решения.
Асида Шакрыл выражает надежду на то, что ЕС «сможет выйти из порочного круга дезинформации относительно природы и истории грузино-абхазского конфликта, который привел к несправедливому бессрочному наказанию народа Абхазии». Иначе, говорится в письме, несправедливость будет постоянно воспроизводиться в виде решений, подобных принятому в декабре текущего года, «и это будет неизбежно отражаться на ситуации с правами человека».
«Мы не видим иной возможности восстановить права жителей Абхазии, кроме как через объективный анализ и непредвзятую оценку событий, связанных с агрессией Грузии против Абхазии в 1992 году. Мы уверены, что Совет ЕС обладает возможностями и механизмами для реализации этой задачи», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия ЕС в консульско-визовой сфере «подчинены циничным политическим задачам».
По её словам, еще до начала войны в Украине большинство стран-членов ЕС не принимали российские заграничные паспорта жителей Крыма и Севастополя, а «отныне эта дискриминационная практика стала частью законодательства Евросоюза и ассоциированных государств Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии».
«Реальным итогом этих близоруких действий станет дальнейшая утрата Евросоюзом авторитета в международных делах. Со своей стороны продолжим использовать все имеющиеся возможности для защиты интересов наших граждан и обеспечения их законных прав», – заявила Захарова.
- Совет Европейского Союза принял окончательное решение о непринятии российских проездных документов, выданных «в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии». Ранее решение не признавать паспорта и другие проездные документы, выданные Россией «в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии», утвердил Европейский парламент.
- Возможный запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
В Бельгии и Люксембурге разблокировали активы российских инвесторов на $55 млрд
Министерства финансов Бельгии и Люксембурга временно разблокировали активы российских инвесторов на сумму более 55 миллиардов долларов. Речь идёт об иностранных ценных бумагах, принадлежащих пяти миллионам граждан России. Теперь те из них, кто не находится под санкциями, получат шанс вывести свои средства.
Активы были заблокированы банками в Бельгии и Люксембурге сразу после российского вторжения в Украину. Российские инвесторы покупали эти акции на Московской и Петербургской биржах. Информация о владельцах бумаг в России хранилась в Национальном расчётном депозитарии, который, в свою очередь, хранил их в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.
В результате были заблокированы активы около пяти миллионов российских инвесторов. Теперь те из них, кто не попал под санкции Евросоюза, имеют шанс вернуть свои ценные бумаги, — рассказывает издание The Bell. Как будет устроена процедура — неизвестно. Национальный расчётный депозитарий и Центробанк на момент публикации новости не комментировали ситуацию.
Активы были разблокированы до 7 января, часть этого срока попадает под рождественские выходные в Европе, часть — под новогодние праздники в России.
После февральского российского вторжения в Украину западные страны ввели беспрецедентные санкции против российской экономики. Под ограничения попали ведущие банки, многие сектора экономики и миллиардеры. Часть международных компаний остановили работу с Россией без санкций — ссылаясь на этические принципы или на сложность работы с российским рынком в условиях санкционного давления.
Национальный расчётный депозитарий попал под санкции Евросоюза только 3 июня. Он обжаловал их в Совете Европы и в Суде Европейского союза в Люксембурге.
Алексей Арестович: «Грузия ведет абсолютно пророссийский курс»
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорит, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «медленно умирает».
«Если он умрёт в тюрьме, то все скажут, что они (правительство Грузии – ред.) его убили. Это станет важнейшим фактором во внутриполитической борьбе – вплоть до провокаций, массовых беспорядков, революций и т.д.», – считает Арестович.
Украинский политик убежден, что грузинские власти, не отпуская Саакашвили на лечение за границу, боятся Москвы.
«Возникает вопрос: кого они так боятся? Ответ очень простой: того, кого скоро перестанет бояться Армения (или уже перестала бояться)», – отметил он.
Арестович говорит, что несмотря на то, что территории Грузии оккупированы, Россия принесла стране «неисчислимые беды», Грузия сейчас ведет «абсолютно пророссийский курс».
Ранее, критикуя власти Грузии, Арестович сказал, что в Тбилиси боятся и убить Саакашвили, и передать его кому-нибудь, поэтому решили «медленно его морить».
CNN о Саакашвили: «Его отравил Путин?»
В эфире американской телекомпании CNN подробно обсудили состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. На вопросы канала ответили американский адвокат Саакашвили Массимо Д'Анджело и сын политика Эдуард Саакашвили.
CNN называет Саакашвили «давним врагом Путина» и указывает на призыв президента Украины Владимира Зеленского отправить политика на лечение в зарубежную клинику.
Американский адвокат Саакашвили напомнил, что в 2008 году «Путин сделал с Грузией то же самое, что сейчас делает с Украиной» – «под завесой ночи он вторгся в Грузию». Д'Анджело говорит, что Саакашвили в 2008-м, как Владимир Зеленский 14 лет спустя, оказал Москве сопротивление, из-за чего «стал врагом Путина».
Адвокат уверен, что именно Путин отравил Саакашвили. На отравление, по его словам, указывают результаты американской экспертизы, которая обнаружила наличие тяжелых металлов в организме политика.
В эфире была опубликована аудиозапись разговора Саакашвили с адвокатом. Политик рассказал Д'Анджело, что его душили и били по рукам, когда пытались снять с его руки часы, а во время этапирования из тюрьмы в больницу «таскали, пинали, били» и «наступили на шею».
- Михаилу Саакашвили 21 декабря исполнилось 55 лет. Он был президентом Грузии в 2004-2013 годах, после чего покинул Грузию и получил гражданство Украины. В 2015 году он был назначен председателем Одесской областной государственной администрации, в 2020 году стал главой Исполнительного комитета реформ Украины.
- В 2018 году суд Грузии заочно приговорил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы.
- Кроме того, против экс-президента возбуждены уголовные дела по обвинению в хищении бюджетных средств; разгоне акции 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании «Имеди» и захвате имущества ее владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
- 20 октября 2021 года прокуратура Грузии предъявила Саакашвили еще одно обвинение - незаконное пересечение государственной границы. По данным следствия, в конце сентября Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, груженом молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порть Поти.
- Михаил Саакашвили называет все дела политически мотивированными. Он уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
Ради Путина запретили высаживать пассажиров – а он не приехал
Президент России Владимир Путин в последний момент отменил свой визит в Нижний Тагил. Об этом сообщает портал Екатеринбурга Е1.
Эту информацию изданию подтвердили три разных источника. Уже прибывший кортеж – пять седанов Aurus, в том числе два президентских лимузина, – готовят к отправке из Екатеринбурга.
Сегодня, 23 декабря, Путина ожидали на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Накануне водителям автобусов в Екатеринбурге запретили выпускать пассажиров при приближении президентского кортежа, над Свердловской областью на три дня закрыли небо, а автошколам в Нижнем Тагиле предписали отменить практические занятия на дорогах.
- Ранее Путин отменил свою традиционную большую пресс-конференцию и конституционно обязательное послание Федеральному собранию. Ежегодной «Прямой линии», в ходе которой Путин отвечал на вопросы россиян, вероятно, также не будет: её даты продолжают переноситься. В СМИ утверждают, что это связано с обстановкой на фронте в Украине.
- В то же время Путин дистанционно принял участие в запуске центра по воспроизводству индейки и поздравил сотрудников "Росатома" с юбилеем корпорации, а также посетил штаб войск, участвующих в войне в Украине – вероятно, в Ростове-на-Дону, и слетал в Беларусь.
- Работающие на Кремль политтехнологи использовали Нижний Тагил в агитации за Путина ещё в 2011 году, пытаясь противопоставить рабочих этого города московским участникам акций за честные выборы на Болотной площади. Ставший «лицом» этой агитации начальник цеха Игорь Холманских даже был на какое-то время назначен полпредом Путина на Урале.
Должность президента Татарстана будет называться «Глава — Раис»
Государственный совет Республики Татарстан сегодня принял поправки в Конституцию Татарстана. Было принято решение переименовать должность президента республики. Новое название: «Глава — Раис Республики Татарстан». Тем не менее были предусмотрены переходные положения, согласно которым Рустам Минниханов будет по-прежнему называться президентом Татарстана до окончания своего срока в 2025 году.
Как пишет Идель.Реалии, в первом чтении за изменение Конституции проголосовали 78 депутатов, три — против. В окончательном чтении один депутат перешел из рядов противников изменений в число их сторонников. В итоге голосов «за» стало 79, а «против» — два.
В ходе обсуждения поправки поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что «наше право дальше не каким-то протестным путем, а законодательным путем эту позицию отстаивать». При этом он опасался, что если депутаты проголосуют против, то это будет повод, чтобы «расколоть Россию».
«Люди будут воспринимать: вот Татарстан восстал, у Путина не все нормально, Россия на кусочки разобьётся», — предупредил Минниханов.
Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев также решил пойти на уступки. Изменения в Конституцию он назвал «приемлемыми». Главное, по его словам, «сплочённость и единство Российской Федерации», а Татарстан «слабее не станет».
«Мы понимаем, тяжёлое, конечно, решение. Особенно это тяжело для тех, кто стоял у истоков нашей Конституции», — признал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Однако он считает, что Татарстан принял «компромиссный вариант».
«В этой обстановке принимать решение и не приводить в соответствие, противостоять федеральному центру в условиях СВО мы себе позволить не можем», — отметил спикер.
Слово «раис» употребляется для обозначения главы государства в ряде арабских стран, с арабского оно переводится как «президент» или «председатель», таким образом «Раис Республики Татарстан» фактически означает «президент».
Конгресс США рассматривает выделение $45 млрд для Украины
В Палате представителей Конгресса США в пятницу, как ожидается, пройдёт голосование по законопроекту о правительственных ассигнованиях на 2023 финансовый год. Документ, который распределяет почти 1,7 триллионов долларов бюджетных средств, накануне был принят в Сенате.
Из указанной суммы почти 45 миллиардов долларов пойдут на оказание чрезвычайной помощи Украине и союзникам США по НАТО. Речь идёт о крупнейшем пакете помощи Украине, когда-либо принимавшемся в Соединённых Штатах. 9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на различные нужды, 13 миллиардов - на экономическую поддержку Украины. Ещё около 12 миллиардов не будут переданы прямо Киеву, а будут направлены на пополнение запасов оружия и оборудования, ранее переданных Соединёнными Штатами Украине. Оставшаяся сумма будет направлена на гуманитарные программы и на финансирование военного командования США в Европе.
О выделении этих средств Конгресс просил, в том числе, президент Украины Владимир Зеленский, который на днях выступил в Вашингтоне перед американскими законодателями.
Ожидается, что законопроект будет принят, хотя многие республиканцы в Палате представителей и выступают за перенос его рассмотрения на январь, когда состав нижней палаты Конгресса сменится, и они получат в ней большинство.
При рассмотрении законопроекта в Сенате к нему была принята поправка, упрощающая использование средств, конфискованных у попавших под санкции российских бизнесменов ("олигархов"), для оказания помощи Украине. Согласно поправке, предложенной группой сенаторов и конгрессменов от обеих партий, распределять эти средства будет Госдепартамент. При этом в поправке не описан непосредственно механизм конфискации средств. Сейчас они только заморожены.
Обе палаты Конгресса на этой неделе приняли ещё один законопроект, связанный с войной в Украине. Он позволяет министерству юстиции США выдвигать обвинения в военных преступлениях против любых лиц, вне зависимости от того, где были совершены предполагаемые преступления. Действующее американское законодательство предусматривает, что такое преследование возможно, только если жертвами стали граждане США. Документ направлен на подпись президенту Джо Байдену. И представители его администрации, и члены Конгресса ранее неоднократно обвиняли Россию в совершении военных преступлений в Украине.
Российские блогеры извинились за видео, снятое в грузинской крепости
Российские блогеры и музыканты Роман Конограй и Раиль Арсланов принесли извинения за видео, снятое в крепости Ниахури в регионе Кахети.
Напомним, что видео вызвало резкую реакцию грузинских пользователей соцсетей. В ролике один из блогеров пытается ногой открыть деревянные ворота крепости, говоря, что это апартаменты, которые он арендовал в Грузии. В МВД страны возбудили дело по статье о повреждении памятников.
Роман Конограй назвал произошедшее «ошибкой», добавив, что он «не хотел оскорбить грузин».
«Во всех своих видео я всегда показываю, как люблю Грузию, какие здесь классные люди, какая это крутая, красивая страна», – говорит он в видеообращении, опубликованном с грузинскими субтитрами.
По его словам, крепость выглядела как заброшенное место, а двери, которые видны на видео, были оторваны и никак не держались.
Согласно рассказу Конограя, блогеры вновь посетили место вместе с полицией, в рамках расследования инцидента на месте был проведен следственный эксперимент. Сама крепость, по словам блогера, находится в аренде, а вышеуказанные двери укрепили уже после возникшего ажиотажа.
По словам блогера, музыканта из Казани Раиля Арсланова, он всегда с большим уважением относится к культуре разных народов.
«Хотелось бы извиниться перед грузинским народом за тот инцидент с дверью. Конечно же это было сделано не с целью осквернить культуру и достояние Грузии. Это был глупый розыгрыш над Ромой, в котором я должен был постучаться в дверь, но вместо этого в последний момент решил толкнуть дверь ногой, чтобы ему было тяжелее держать с той стороны эту дверь, которая не была закреплена. Мы не подумали, что это – историческое место, хотя эта дверь не является исторической. Она – новая», – отметил он.
- Крепость Ниахури расположена в селе Чаилури Сагареджойский муниципалитета Грузии. Она является памятником XVII-XVIII веков.
Соратник Саакашвили прекратил голодовку по состоянию здоровья
Депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Давид Киркитадзе, объявивший голодовку с требованием перевести экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу, прекратил свой протест. Причиной стали проблемы со здоровьем.
В оппозиционной партии заявили, что кровяное давление Киркитадзе было близко к 100/90. Его госпитализировали. В больнице медики, сославшись на показатели эхокардиограммы, рекомендовали политику прекратить голодовку.
Сейчас состояние здоровья депутата стабилизировалось, но он по-прежнему слаб, пишет СОВА.
Изначально 15 декабря голодовку в поддержку Саакашвили объявили три члена «Национального движения» – Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов. Позже к ним присоединился Темур Джанашия, но голодовку прекратил Исмаилов – также по состоянию здоровья. В настоящее время голодовку продолжают только Цитлидзе и Джанашия.
Белый дом: Северная Корея поставила ракеты для «ЧВК Вагнера»
Северная Корея поставила оружие для российской частной военной компании «Вагнер», чтобы помочь ей укрепить свои позиции в Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Речь идёт о противотанковых ракетах и противоракетах.
По оценкам Белого дома, в боевых действиях на территории Украины участвуют на данный момент около 50 тысяч наёмников «ЧВК Вагнер», из них около 40 тысяч – это завербованные на войну российские заключённые. Кирби при этом считает, что количество оружия, которое поставляет им Северная Корея, не изменит динамику войны. Также он пообещал, что в ближайшие недели против «ЧВК Вагнер» и компаний, которые с ней сотрудничают, будут введены новые санкции.
Создатель и спонсор «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин назвал информацию о поставках оружия от Северной Кореи «слухами и спекуляцией».
Ранее в Белом доме заявляли, что Пхеньян тайно поставляет России большое количество артиллерийских снарядов. Власти Северной Кореи это отрицают.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений. Одним из создателей и спонсоров ЧВК является приближённый к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.
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