Навальный «больше не числится» в колонии во Владимирской области

Оппозиционер Алексей Навальный «больше не числится» в колонии строгого режима номер 6 в Мелехово Владимирской области, где он находился в последние месяцы. Об этом сообщили адвокату Навального сотрудники колонии, – пишет пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Местонахождение Навального неизвестно. По всей видимости, его этапировали. ФСИН как правило до завершения этапирования не сообщает, куда отправлены заключённые.

Соратники Навального ранее шесть дней не могли с ним связаться и не знали, где он и что с ним. Утром в понедельник его вновь не подключили по видеосвязи к заседанию в Ковровском городском суде Владимирской области. Представители колонии утверждали при этом, что Навального не подключают по видеосвязи, поскольку «с 7 декабря не могут починить электричество», пишет пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Официальных комментариев ФСИН не было.

Адвокаты также не могли попасть в колонию к Навальному — их не пускали с 6 декабря.

В конце ноября-начале декабря, по информации соратников Навального, ему стало плохо в камере. Руслан Шаветдинов и Кира Ярмыш отметили, что политика лишают еды, держали в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму.

Соратники Навального 7 декабря, в день назначения даты президентских выборов в России, заявили о начале агитационной кампании против избрания Владимира Путина на новый срок. Об этом было объявлено в соцсетях Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией.

В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального виновным в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и его финансировании, приговорив политика к 19 годам колонии особого режима.

Навальный отбывал в колонии строгого режима во Владимирской области срок по обвинению в мошенничестве. В сентябре 2023 года его как «неисправимого» на год перевели в единое помещение камерного типа – «самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов», писал он.

Политика более 20 раз отправляли в штрафной изолятор. Поводами, например, были расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.

В СИЗО ранее были помещены трое адвокатов, которые оказывали Навальному юридическую помощь. Против них было возбуждено дело об участии в экстремистском сообществе, которым власти России считают Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального.