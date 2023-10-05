Свыше 50 погибших при ударе по магазину и кафе в Купянском районе

Более 50 человек, по последним данным, погибли в результате обстрела продуктового магазина и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области Украины. Удар, как утверждают местные власти, нанесли российские военные. Фото последствий обстрела опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал случившееся «сознательным терактом». Среди погибших есть шестилетний ребенок.

Речь идет об одном из самых больших количестве погибших в результате одного удара в ходе войны в Украине. По предварительным данным МВД Украины, был использован ракетный комплекс «Искандер». Глава ведомства Игорь Клименко заявил, что в момент удара в магазине и кафе находилось не менее 60 человек.

Прокуратура Украины также сообщила о семи раненных в результате обстрела. По информации источников издания «Украина сейчас», в кафе в момент удара проходили поминки, на которых присутствовало много людей.

Российские военные сообщение об обстреле пока не комментировали. Российское командование отрицает удары по мирным целям, утверждая, что бьет только по военным объектам. Село Гроза находится примерно в 20 км от линии фронта.