Несовершеннолетние сыновья Кадырова замечены за рулем в Дубае

Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Эли и Адам замечены за рулем автомобиля в Дубае. Это нарушает законодательство Объединенных Арабских Эмиратов, в соответствии с которым управлять автомобилем можно с 18-летнего возраста, пишет Кавказ.Реалии.

Видео с Эли Кадыровым, Адамом Кадыровым и чеченским спортсменом, гражданином Швеции Хамзатом Чимаевым, едущими за рулем трех разных автомобилей, 10 февраля опубликовал сам Чимаев в сториз в своем инстаграме. О том, что видео снято в Дубае, говорит арабский шрифт на номерном знаке одной из машин, а также другие недавние публикации в инстаграме Чимаева и сториз в инстаграме Эли Кадырова.

Согласно информации на сайте правительства ОАЭ, водить автомобиль могут лица, достигшие необходимого для получения национальных водительских прав возраста – 18 лет, – и имеющие такие права.

Отсюда следует, что у 16-летнего Эли и 15-летнего Адама Кадыровых не могло быть законных оснований для управления автомобилем в Дубае.

Российские законы также предусматривают выдачу прав и разрешение на вождение автомобиля лишь с 18-летнего возраста.