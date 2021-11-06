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Таблетка Pfizer от COVID-19 показала эффективность в 89%
Новая таблетка Pfizer от COVID-19 показала 89-процентную эффективность в ходе клинических испытаний, сообщила пресс-служба компании.
Препарат под названием PAXLOVID снижает риск госпитализации или смерти в связи с COVID-19 на 89%, если таблетка была принята в течение трех дней после постановки диагноза. Всего в исследовании приняли участие более 1200 взрослых, больных коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени. В группе больных, которые принимали препарат, только 6 человек были госпитализированы, смертельных исходов за 28 дней не было зафиксировано. В группе, получавшей плацебо, были госпитализированы 41 человек, из которых впоследствии умерли 10 человек.
Компания планирует направить данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы получить разрешение на использование препарата.
12 октября компания Merck и ее партнёр Ridgeback Biotherapeutics подали в FDA заявку на одобрение своего лекарства от COVID-19 – молнупиравира, который производится в виде пилюли. Результаты клинических испытаний показали, что применение этого препарата сократило на 50 процентов риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска. 4 ноября Великобритания первой в мире одобрила использование молнупиравира.
Другие новости дня
Полиция не позволила установить сцену у тюрьмы, где содержится Саакашвили
Сотрудники полиции помешали монтажу сцены у руставской тюрьмы, где сегодня планируется провести масштабную акцию в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Конструкции сцены были изъяты. Представители МВД Грузии заявляют, что, согласно закону, вернут имущество компании-владельцу.
В полиции пояснили, что монтаж сцены у стен тюрьмы невозможен, исходя из мер безопасности, и они предложили организаторам альтернативное место для проведения акции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Партия Саакашвили «Единое национальное движение» анонсировала митинг у руставской тюрьмы сегодня в 17:00. В оппозиции заявляют, что их протест будет перманентным и акция завершится, когда власти согласятся госпитализировать в частную клинику Саакашвили, который голодает уже 37-й день.
- В Службе Госбезопасности Грузии утверждают, что организаторы перманентных акций получают инструкции от заключенного экс-президента и намереваются свергнуть власть. По версии ведомства, часть их плана - это блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, ведущих к тюрьме, а также убийство одного из лидеров оппозиции.
Коронавирус за сутки выявлен еще у 88 жителей Южной Осетии
Югосетпотребнадзор провел за минувшие сутки 313 исследований на коронавирусную инфекцию, из них выявлено 88 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 6 ноября, глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2362 человека. 60 жителей республики сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 9179 человек, 6817 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 48429 исследований на коронавирусную инфекцию.
- Напомним, что оперштаб правительства самопровозглашенной республики принял новые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.
- До 14 ноября закрыты все учебные заведения, объекты общепита. До 1 декабря в Южной Осетии запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях.
Грузинский тележурналист начал голодовку в поддержку Саакашвили
Популярный тележурналист, корреспондент оппозиционного телеканала «Мтавари» Гигла Туманишвили начал голодовку в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Туманишвили начал голодовку возле тюрьмы №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Журналист требует, чтобы третьего президента страны перевели в многопрофильную частную клинику, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я борюсь не только за спасение Михаила Саакашвили. Его жизни угрожает опасность, однако еще перед более серьезной проблемой оказались все мы… Если Михаила Саакашвили никуда не переведут и убьют в руставской тюрьме, могу сказать прямо, что мы потеряем страну и государственность, за сохранение которых каждый борется как может», - заявил Туманишвили.
У руставской тюрьмы регулярно проходят митинги с требованием освобождения Саакашвили. Телеведущая «Мтавари» Нанука Жоржолиани открыла там собственную студию. До десяти сторонников третьего президента установили у стен тюрьмы палатки и также начали голодовку в знак солидарности с экс-президентом. От пищи отказываются несколько бывших чиновников и силовиков времен Саакашвили, которые были осуждены за должностные преступления и в настоящее время также отбывают тюремные сроки. Кроме того, к крайней форме протеста прибегла лидер оппозиционной партии «Дроа», депутат Элене Хоштария. Она голодает в здании парламента Грузии.
На данном этапе основное требование всех голодающих – госпитализация Саакашвили.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.
- Саакашвили считает себя политзаключенным и в знак протеста голодает в руставской тюрьме №12 уже 37-й день. Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состоянии здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
CNN сообщил подробности визита главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву
Директор ЦРУ Уильям Бернс, на днях посетивший Москву, предупредить российское руководство о пристальном внимании США к передвижениям российских войск вблизи украинской границы.
Как сообщил телеканал CNN, в Вашингтоне также изучают мотивы действий России. На встречах с высокопоставленными российскими чиновниками директор ЦРУ выразил предостережение России от ее возможных намерений провести какие-либо наступательные операции. По сведениям собеседников CNN, после встреч в России Бернс позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. 4 ноября в Киев был направлен высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Керби заявил в пятницу со ссылкой на военные источники, что количество российских войск, сосредоточенных в относительной близости к границам Украины, выглядит «необычным».
СГБ: Саакашвили из тюрьмы координирует подготовку к свержению власти в Грузии
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии утверждает, что экс-президент страны Михаил Саакашвили из тюрьмы планируют государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти, передает агентство «Новости-Грузия».
«Действия, направленные на насильственное свержение правительства, планируются осужденным Михаилом Саакашвили. Через лиц, входящих в пенитенциарное учреждение для встречи с ним, он дает указания лидерам различных оппозиционных партий», - сказал сегодня на брифинге заместитель начальника Контртеррористического центра СГБ Бачи Мгеладзе.
По данным спецслужб, сторонники Саакашвили планируют блокировать здания государственных учреждений: парламента, администраций правительства и президента Грузии, Министерства юстиции, МВД, а также перекрыть дороги, ведущие к пенитенциарному учреждению.
«Для обеспечения максимального обострения ситуации и организации различных провокационных акций планируется привлечение бывших сотрудников правоохранительных органов. Также организаторы митинга активно рассматривают возможность привлечения отдельных сотрудников силовых структур и ликвидации одного из лидеров оппозиции», - заявил Мгеладзе.
По версии СГБ, к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня. Как известно, крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» 6 ноября в 17:00 анонсировала масштабную акцию у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, где содержится Саакашвили. Лидер ЕНД Ника Мелия подчеркнул, что их протест будет перманентным – до тех пор, пока власти не согласятся перевести политика в многопрофильную частную клинику.
«Служба государственной безопасности, основываясь на законе и в соответствии с законом, примет меры по превенции и пресечению преступлений, а виновные будут привлечены к ответственности перед законом», - предупредили в СГБ.
Нерабочие дни в Южной Осетии продлевать не будут
Нерабочие дни в Южной Осетии после 7 ноября продлевать не будут, сообщили информагентству «Рес» в президентской администрации.
«В последнюю неделю в республике не наблюдается скачкообразного роста заболеваемости. Оперативным штабом на этой неделе приняты дополнительные ограничения по предотвращению распространения коронавируса. Режим нерабочих дней завершается согласно указу главы государства 7 ноября, организации и учреждения вернутся к трудовому распорядку, важно не нарушать жизненный цикл республики», - сказали в администрации.
Там отметили, что необходимо продолжить работу и с населением о важности вакцинирования как единственного способа снижения смертности и риска тяжелого течения болезни.
Количество инфицированных с начала пандемии в республике, по данным Югосетпотребнадзора, превысило 9 тысяч человек, большая половина из них выздоровели.
- До 14 ноября закрыты все учебные заведения, объекты общепита. До 1 декабря в самопровозглашенной республике запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях.
Коронавирус в Грузии: 5 240 новых случаев заражения, 68 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 5 240 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 53,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,79%, за последние две недели – 9,55%, а за последнюю неделю – 10,25%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 748 751.
Более 35% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 872. В Имерети выявили 1 045 случаев заражения, в Кахетии – 488, в Шида Картли – 429, в Квемо Картли – 396, в Самегрело и Земо Сванети – 384, в Аджарии – 178, в Мцхета-Мтианети – 144, в Самцхе-Джавахети – 142, в Гурии – 105, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 57.
От ковида умерли еще 68 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 10 368.
Выздоровели 2 235 человек, их общее число выросло до 684 154.
На данный момент в Грузии 54 203 активных случаев коронавируса. Из них 6 707 пациентов проходят лечение в больницах. Состояние 1 645 больных тяжелое, 350 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 313 граждан остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 46 183 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 37 граждан, а в самоизоляции – около 43 тысяч.
Минюст Грузии настаивает на проведении процесса по делу Саакашвили в тюрьме
Назначенное на 10 ноября судебное заседание по одному из дел экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, скорее всего, состоится в тюрьме №12, где находится политик. Об этом заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в интервью телеканалу «Рустави 2».
Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Уже 38-й день экс-президент продолжает голодовку в тюрьме в знак протеста, поскольку считает себя политическим заключенным.
«Наша рекомендация такова, чтобы судебный процесс был проведен в 12-м пенитенциарном учреждении… Мы настоятельно рекомендуем не выводить заключенного из 12-го пенитенциарного учреждения», - сказал Брегадзе.
В Минюсте объясняют это решение возможными угрозами безопасности и необходимостью защиты заключенного экс-президента.
«Если будет иметь место определенная провокация, кто потом ответит за это, и какое количество сил должно использовать государство? Нельзя, чтобы все ресурсы были направлены на защиту одного человека и предотвращение этих постоянных провокаций», - заявил министр.
- После прихода к власти в стране партии «Грузинская мечта» на Саакашвили завели четыре уголовных дела, по двум из них вынесены приговоры. За должностные преступления политик заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Кроме того, начато расследование по факту незаконного пересечения границы экс-президентом 29 сентября.
- Сторонники Саакашвили говорят, что продолжительная голодовка подорвала здоровье экс-президента, и теперь он находится на грани жизни и смерти. Власти отказываются перевести Саакашвили в частную клинику, несмотря на требования адвокатов и врачей.
- Накануне первого тура муниципальных выборов в СГБ заявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
Минобороны Польши: белорусский солдат пытался выстрелить в польских военных
Министерство обороны Польши заявило об очередном инциденте на границе с Беларусью – белорусский военнослужащий пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета, но пистолет не выстрелил. Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере.
«В 100 метрах пять вооруженных белорусов пытались разрушить забор, при этом крича, что будут стрелять в польских солдат. После вызова дополнительных сил в лице представителей армии и Погранслужбы белорусы отошли», – заявили в Минобороны.
8 октября пресс-секретарь польской Погранслужбы Анна Михальская сообщила, что пограничный патруль обстреляли со стороны Беларуси, предположительно, холостыми патронами. В результате стрельбы никто не пострадал.
По данным Погранслужбы Польши, с начала миграционного кризиса в августе было зарегистрировано более 30 тысяч попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. Варшава и ее партнеры по ЕС обвиняют официальный Минск в том, что он потворствует нелегальной миграции или прямо ее организует, чтобы создать проблемы своим соседям, критикующим режим Александра Лукашенко.
В США обнародованы обвинения россиянину, источнику «досье Стила»
Гражданин России Игорь Данченко, арестованный 4 ноября в рамках расследования специального прокурора Джона Дарэма, обвиняется в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований.
Данченко, независимый аналитик, проживающий в Соединенных Штатах около двадцати лет, предоставил информацию бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу, которая была использована в так называемом «досье Стила». В досье содержались, как выяснилось позже, большей частью фальшивые сведения о российских связях Дональда Трампа. «Досье» стало одним из поводом для начала российского расследования ФБР, в ходе которого изучались контакты Дональда Трампа и людей из его окружения с представителями России. Расследование закончилось, по большому счету, ничем, а в президентство Трампа прокурору Дарэму было дано указание выяснить были ли достаточные основания для начала российского расследования.
Игорь Данченко обвиняется по пяти пунктам. В 2017 году во время собеседований с агентами ФБР, изучавшими данные из «досье Стила», Данченко сообщил агентам ФБР, что глава Российско-американской торговой палаты рассказал ему, что во время президентской кампании 2016 года Трамп «сотрудничал» с режимом Владимира Путина. В действительности подобного разговора не было. Согласно обвинительному документу, Данченко скрыл от следователей, что часть информации, переданной им Стилу, он получил от функционера Демократической партии, близкого чете Клинтонов и участвовавшего в качестве волонтера в избирательной кампании Хиллари Клинтон. Информация о сексуальных эскападах Дональда Трампа во время его пребывания в отеле в Москве также поступила от Данченко, в разговорах с ФБР он утверждал, что она подтверждается разными источниками. Но в обвинительном заключении говорится, что его источники не передавали ему подобных данных.
Дача ложных показаний федеральным агентам является серьезным преступлением. Обвиняемому может грозить до пяти лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Коронавирус в Абхазии: 120 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 534 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 120 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 45 пациентов. Состояние 38 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 13 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 35, состояние 7 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 103 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончалась женщина 1946 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32 378 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27 170 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Багдаде в ходе протеста пострадали десятки человек
Десятки человек, включая полицейские, пострадали в результате массовых протестов в столице Ирака Багдаде. Полиция стреляла в воздух для сдерживания толпы, чтобы не допустить демонстрантов в особо охраняемую зону, где располагаются госучреждения. СМИ сообщали о гибели двух человек, но Минздрав эту информацию опроверг.
На улицы Багдада вышли сторонники сотрудничающих с проиранскими шиитскими формированиями партий. Месяц назад они проиграли выборы и лишились большинства мест в иракском парламенте. Протестующие считают, что результаты голосования были сфальсифицированы.
В Ираке до сих пор из-за многочисленных жалоб на фальсификации не объявлены итоги парламентских выборов, и продолжается подсчет голосов. В стране продолжается политический кризис, вызванный ситуацией в экономике. В 2019 году в Ираке прошли массовые антиправительственные протесты.
В Колумбии задержан россиянин по подозрению в связях с джихадистами
В Колумбии задержан россиянин Владимир Таранец, который находился в международном розыске по обвинению в участии в деятельности запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщил глава колумбийской полиции Хорхе Варгас.
По словам Варгаса, россиянина задержали в аэропорту в Боготе. Он прилетел из Турции и собирался направиться в Гватемалу. Полиция Колумбии связалась с российской стороной для начала процесса экстрадиции.
Таранца объявили в международный розыск в 2013 году по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии в составе «Исламского государства».
Министр юстиции: Саакашвили принимает каши и натуральные соки
По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, третий президент страны Михаил Саакашвили получает продукты питания и натуральные соки. В эфире телеканала «Рустави-2» глава Минюста заявил, что Саакашвили через некоторое время стал принимать разные виды каш, а это уже не продукты медицинского назначения, а еда, передает SOVA.
«Михаил Саакашвили купил определенные товары через два дня после получения банковской карты при входе в тюрьму. Впоследствии он отказался принимать эти продукты, через некоторое время снова согласился и добровольно принял как кашу, так и натуральные соки. Также он продолжает принимать медикаменты, прописанные врачами. Каждое наше слово подтверждено доказательствами и фактами, мы говорим только правду, основанную на фактах», - сказал министр.
По словам Рати Брегадзе, адвокаты экс-президента распространяют ложную информацию и пытаются ввести общественность в заблуждение. «О состоянии здоровья Саакашвили должны говорить врачи, а не адвокаты. Могу сказать, опираясь на уточненную у врачей информацию, что состояние его здоровья стабильное и в пределах нормы», - добавил министр юстиции.
- Напомним, Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после того, как тайно вернулся на родину. Он был помещен в руставскую тюрьму №12, где в тот же день в знак протеста объявил об отказе от приема пищи. Сегодня, 5 ноября, - 36 день голодовки. Адвокаты Саакашвили говорят о значительном ухудшении состояния его здоровья.
В Барселоне прошла спецоперация по задержанию членов грузинской криминальной группировки
Масштабная полицейская спецоперация под кодовым названием «Бану» была проведена в Барселоне против грузинской криминальной группировки. Об этом сообщили сегодня, 5 ноября, в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии.
Испанские полицейские задержали девять человек – восемь граждан Грузии и одного гражданина РФ. Всем задержанным вменяют в вину совершение квартирных краж и членство в преступной группе (ст. 237 и 570 УК Испании). Каждому грозит до 5 лет тюрьмы.
В квартирах, где временно проживали члены преступной группировки, уже провели обыски.
Как отмечается, спецоперации предшествовала продолжительная оперативно-следственная работа при содействии атташе департамента криминальной полиции МВД Грузии. В течение года правоохранители следили за преступниками и устанавливали их связи.
ЕНД проведет масштабную протестной акцию в Рустави из-за ухудшения состояния Саакашвили
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» завтра, 6 ноября, проведет масштабную протестную акцию у тюрьмы в городе Рустави, где содержится экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом заявил сегодня, 5 ноября, на брифинге председатель «Национального движения» Ника Мелия.
В субботу оппозиция намеревалась провести многотысячный митинг в центре Тбилиси. Ожидалось, что несколько партий соберут сторонников, чтобы опротестовать результаты муниципальных выборов и выступить в поддержку экс-президента. Согласно заявлению Мелия, в ЕНД пересмотрели свои планы из-за ухудшения состояния третьего президента Грузии, который продолжает голодовку уже 36-й день, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Ситуация очень тяжелая. Жизненные показатели Михаила Саакашвили ухудшаются с каждым днем, и мы должны действовать, чтобы пресечь историческую несправедливость и не допустить того, что сделает нас преступниками в глазах истории, поэтому завтра в 17:00 нас должно быть много в Рустави», - сказал Мелия.
По его словам, митинг у руставской тюрьмы будет «растущим и перманентным». Демонстранты не разойдутся даже ночью, ожидается, что постепенно к ним присоединятся жители разных регионов Грузии. «Мы не разойдемся пока мы не спасем Саакашвили и добьемся его перевода в мультифункциональную клинику. Это должно произойти пока он не впадет в кому», - сказал Мелия.
- Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как вернулся в Грузию впервые с 2013 года. На родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.
- Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку.
- Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состоянии здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Однако власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.
Украина заявила об угрозе веерных отключений электричества
Работа более половины энергоблоков тепловых электростанций Украины остановлена из-за недостатка угля. В стране угрожают веерные отключения электричества. Об этом сообщил депутат Верховной рады Иван Крулько.
С 1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля Украине. Москва объяснила решение растущим внутренним спросом. Другие марки угля, по данным российских властей, продолжают поставляться на украинский рынок. Госдума России при этом утверждает, что прекращение поставок связано с отсутствием новых договоров между Москвой и Киевом.
Украина также покупала энергетический уголь у Казахстана, но, как утверждают в Верховной раде, Россия заблокировала эти поставки.
Киев заявил, что не будет просить Москву о возобновлении поставок. В декабре Украина должна получить топливо от США.
Помимо прочего, украинский МИД обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, Россия ограничивает экспорт газа, чтобы поднять на него цены и оправдать запуск газопровода "Северный поток-2".
Россия все обвинения в свой адрес отвергает. Представители концерна "Газпром" говорят, что в Европе упала собственная добыча газа. При этом российская компания, как утверждается, увеличила экспорт газа европейским потребителям.
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COVID-19 в Южной Осетии: 86 новых случаев, один – летальный
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в самопровозглашенной республике Южная Осетия скончался 71-летний мужчина. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 151.
Как пишет агентство «Рес», в «красную зону» медицинского центра Южной Осетии за прошедшие сутки госпитализированы девять человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции, выписаны 10 пациентов. За сутки выявлено 86 новых случаев заражения (днём ранее – 72).
Ранее югоосетинские власти ужесточили действующие ковид-ограничения. Из-за роста числа случаев заражения коронавирусом до 14 ноября закрылись кафе и рестораны – они могут работать только на вынос и доставку заказов.
До 14 ноября также приостановлено функционирование высшего учебного учреждения (ЮОГУ), средних, средне-профессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, и детских учреждений дополнительного образования.
Согласно ранее принятым ограничениям, до 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий; культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Рекомендовано ограничение посещения похоронных, поминальных мероприятий; при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение масочного режима.
С 1 по 7 ноября в Южной Осетии также установлены нерабочие дни – соответствующий указ подписал президент Анатолий Бибилов.
Михаил Саакашвили пообещал «не умереть назло врагам»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из тюрьмы к своим сторонникам с призывом проводить акции протеста во многих местах одновременно, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции, сообщил адвокат Саакашвили Бека Басилая.
«Поддерживаю позицию проводить акции протеста во многих местах, так как лояльные режиму полицейские силы очень ограничены, поэтому они не смогут препятствовать осуществлению конституционных прав гражданами Грузии», – говорится в послании Саакашвили, которое передал его адвокат.
Он также поддержал идею лидеров оппозиции прибыть вместе с сторонниками 6 ноября на митинг в Тбилиси и не расходиться «до победного конца».
«Мы должны быть мирными, но очень многочисленными и мобильными. Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но, назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом. Наше общество уже осуществило 30 октября революцию на выборах. Сейчас эту революцию надо развивать и требовать назначения внеочередных парламентских выборов», – заявил Саакашвили.
Басилая также рассказал о состоянии здоровья голодающего Саакашвили – «он очень слаб и непривычно неэнергичен».
В Берлине российский дипломат найден мёртвым перед зданием посольства РФ
В Берлине при невыясненных обстоятельствах погиб второй секретарь посольства России.
Об этом в пятницу сообщило немецкое издание Spiegel, в публикации которого говорится, что полиция обнаружила тело 35-летнего мужчины утром 19 октября на тротуаре перед зданием дипмиссии. Реанимировать его не удалось.
Предположительно дипломат мог выпасть из окна верхнего этажа. По информации Spiegel, тело уже передано России. Отвечая на вопрос издания, в российском посольстве заявили о "трагическом происшествии", которое не комментируется по "этическим соображениям".
Поскольку у погибшего был дипломатический статус, германская прокуратура не смогла расследовать смерть. Согласия на вскрытие тела российская сторона не давала.
Также, как пишет Spiegel, согласно официальному списку дипломатов, погибший был аккредитован при посольстве в Берлине с лета 2019 года. Службы безопасности ФРГ не исключают, что он был сотрудником ФСБ под прикрытием и был связан с высокопоставленным генералом спецслужбы.
Издания The Insider и Bellingcat (внесены в России в реестр СМИ – иностранных агентов), ссылаясь на анализ открытых источников, утверждают, что установили личность умершего. Утверждается, что это Кирилл Жало, сын заместителя начальника Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом(известного как Вторая служба ФСБ) генерал-лейтенанта Алексея Жало.
По данным журналистского расследования, проведенного совместно Spiegel, The Insider, Bellingcat и CNN, сотрудники Второй службы ФСБ были причастны к отравлению летом прошлого года ядом "Новичок" оппозиционного политика Алексея Навального. Российские власти это отрицают.
Западные спецслужбы связывают Вторую службу ФСБ с убийством в августе 2019 года в берлинском парке Тиргартен бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Кирилл Жало, ранее работавший третьим секретарем Постоянного представительства России при Министерстве обороны в Вене, был аккредитован при посольстве России в ФРГ за два месяца до этого убийства. Впрочем, перевод Жало мог быть просто совпадением, отмечает The Insider.
В парламент Грузии внесен законопроект о полной декриминализации марихуаны
Лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия зарегистрировал в парламенте Грузии законопроект о снятии уголовной ответственности за употребление, хранение и продажу марихуаны и конопли.
По его словам, конопля и связанные с ней продукты должны регулироваться нормами административного права.
Как пишет издание Netgazeti, Хвичия заявил, что 84 человека отбывают наказание за её потребление, хранение и продажу марихуаны, еще 311 были осуждены условно.
«В случае принятия законопроекта из-за конопли в тюрьме не будет сидеть никто, ни сейчас, ни в будущем», – отметил политик.
Отметим, что в 2018 году Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны, а культивация и продажа остаются уголовно наказуемыми.
В 2018 году экс-премьер и бывший председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили утверждал, что культивация медицинской марихуаны принесет стране огромные деньги. Однако подготовленный на эту тему законопроект был отозван из парламента – из-за позиции Грузинской православной церкви.
Саакашвили призвал США ввести санкции против грузинских судей
Голодающий в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает власти США ввести санкции в отношении т. н. «клана судей».
«Я призываю правительство США немедленно ввести персональные санкции против клана судей. Это укрепит позиции судей, которые впервые подняли голос против давления и за независимость суда. Это также даст надежду жертвам несправедливой системы.
Я говорю это как личный пленник Путина, которого уже больше месяца не может воспользоваться правом предстать перед судом», — говорится в заявлении Михаила Саакашвили, опубликованном на его страничке в соцсети Facebook.
Грузинская оппозиция утверждает, что судебная система страны находится под контролем клана, который проводит интересы правящей партии. Одновременно западные институты обвиняют Тбилиси в неспособности провести полноценную судебную реформу, пишет СОВА.
Ранее посольство США распространило заявление, в котором сказано, что назначение двух членов Высшего совета юстиции Грузии, проведенное поспешно, без конкурса и обсуждения, свидетельствует о том, что судебная система не желает осуществлять реформы.
Назначение двух членов Высшего совета юстиции раскритиковал и посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Cуд в Нидерландах отменил решение о выплате Россией $50 млрд акционерам ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией $50 миллиардов компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Выплата была присуждена им в 2014 году арбитражным судом в Гааге. Дело направлено на новое рассмотрение в суд в Амстердаме.
Некогда крупнейшая нефтяная компания России подверглась процедуре банкротства в 2006 году после того, как её основатель Михаил Ходорковский стал обвиняемым по уголовному делу о хищениях и неуплате налогов.
Большая часть активов ЮКОСа перешла к государственной компании "Роснефть". Бывшие акционеры ЮКОСа обратились в Постоянную палату третейского суда - международный арбитраж в Гааге, пытаясь вернуть средства.
В 2014 году арбитраж в Гааге обязал Москву выплатить акционерам рекордные 50 миллиардов долларов, признав российское государство виновным в нарушении международных обязательств из-за действий, которые привели к банкротству ЮКОСа. Россия впоследствии, на протяжении семи лет, пыталась оспорить этот вердикт в различных нидерландских судебных инстанциях.
В решении Верховного суда отмена решения суда низшей инстанции объясняется процедурными вопросами. При этом отмечается, что аргументы России о том, что международные обязательства были неправильно истолкованы в Гааге, являются несостоятельными, как и позиция Москвы, что у нидерландских судов нет юрисдикции в этом вопросе.
Москва даёт понять, что не планирует выплачивать деньги при любом решении судов. В декабре 2020 года Конституционный суд России фактически постановил, что страна не обязательно должна выплачивать эти деньги.
АВВА вернулась через 40 лет с новым альбомом Voyage
В ночь на 5 ноября вышел первый за последние 40 лет альбом шведской группы ABBA – Voyage. Он доступен на стриминговых сервисах. В новый альбом вошли 10 песен, в том числе представленные в сентябре I Still Have Faith In You и Donʼt Shut Me Down. Тогда же АВВА анонсировала выход нового альбома.
Новые песни, как говорит участник группы Бьорн Ульвеус, писались, абсолютно невзирая на все смены моды и стиля, которые произошли в популярной музыке последних десятилетий. Отчасти потому, что в Voyage музыкантам хотелось вновь воссоздать первозданный дух ABBA.
Весной 2022 года шведская группа планирует представить альбом на концерте с использованием голограмм на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили. Для живого представления 850 инженеров и специалистов студии Джорджа Лукаса Industrial Magic and Light в течение нескольких месяцев работали над созданием цифровых версий четырех артистов, которые появятся на сцене. Дело в том, что участникам группы АВВА уже более 70 лет, а зрители при помощи современных технологий увидят их молодыми, отмечает Русская служба Би-би-си.
ABBA была основана в 1972 году. Voyage – её девятый альбом. Предыдущий The Visitors был выпущен в ноябре 1981 года.
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