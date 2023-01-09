Таиланд ввёл и тут же отменил COVID-ограничения для туристов

Власти Таиланда отменили объявленное на прошлой неделе требование, по которому въезжающие в страну иностранцы должны предъявлять сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул, передаёт Reuters.

По его словам группа экспертов, пришла к выводу, что в подобных санитарных ограничениях нет необходимости, поскольку во всем мире, в том числе в Китае было проведено достаточное количество вакцинаций.

Ранее сообщалось, что туристы из России и других стран с 9 января и как минимум до конца месяца смогут попасть в Таиланд по сертификату о вакцинации, справке о выздоровлении от коронавирусной инфекции или по ПЦР-тесту, который можно будет пройти по прилете в аэропорту. Однако с момента полной вакцинации до вылета должно пройти не менее 14 дней.

Власти Таиланда связали меры с постепенным снятием карантинных ограничений для путешественников из Китая, где с начала декабря резко растёт число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из-за волны заражений COVID-19 в Китае целый ряд стран утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе – Италия, США, Япония, Индия и Малайзия.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника на российском туристическом рынке, ужесточение ограничений для прибывающих в Таиланд могут сократить спрос организованных туристов на это направление на 20% и переориентировать турпоток на иные направления — Индию, Шри-Ланку и Мальдивы.

Таиланд перестал требовать сертификаты о вакцинации от коронавируса и другие COVID-документы с октября 2022 года. Тогда в королевстве понизили уровень беспокойства в отношении COVID-19 с опасного до контролируемого инфекционного заболевания.