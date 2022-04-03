Талибы в Афганистане запретили опиумный мак

В Афганистане пришедшее к власти радикальное движение «Талибан» запретило выращивать опиумный мак. Соответствующий указ подписал верховный лидер талибов Хайбатуллы Ахундзады.

При обнаружении урожая мака он будет немедленно уничтожен, а нарушитель привлечен к ответственности в соответствии с законами шариата, говорится в указе.

Также запрещено производство, использование и транспортировка других наркотиков.

Прекращение наркоторговли было одним из главных требований международного сообщества к талибам, которые захватили власть в стране в августе 2021 года. «Талибан» заинтересован в получении доступа к зарубежным финансовым активам Афганистана.

По данным ООН, в 2021 году объем производства опиума в Афганистане вырос на восемь процентов и достиг почти семи тысяч тонн – это 85 процентов от всего опиума, произведенного в мире. Прибыль от производства опиатов в Афганистане могла превысить два с половиной миллиарда долларов. Продажа за пределами страны принесла гораздо больше дохода, утверждают в организации.

Тяжелая экономическая ситуация заставляет многих крестьян выращивать мак, а не обычные сельскохозяйственные культуры, которые не дают столь высокой прибыли.