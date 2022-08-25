ТАСС написал о военной технике на ЗАЭС. В Минобороны говорили, что ее нет

Российское государственное информационное агентство ТАСС распространило в четверг сообщение о задержании двух сотрудников Запорожской атомной электростанции, которые якобы передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и российской техники на ЗАЭС. При этом неделю назад в Министерстве обороны России заявляли, что военной техники на электростанции нет.

На нестыковку обратило внимание издание The Insider, процитировав начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Именно он 18 августа заявил об отсутствии боевой техники на украинской атомной электростанции, а также о готовности в качестве доказательства предоставить МАГАТЭ фотоснимки высокого разрешения.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили ее вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. На станции при этом продолжает работать украинский технический персонал.