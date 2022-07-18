Телеканал "Дождь" частично возвращается в эфир. Пока по вечерам

Телеканал "Дождь" возобновит работу 18 июля. Первый с марта 2022-го эфир будет транслироваться в ютуб-канале "Дождя", он начнется в 20.00 часов по Москве.

"Сегодня граждане России как никогда должны иметь доступ к независимой информации. И потому нам особенно важно вернуться в эфир. Мы, как и десятки миллионов россиян, хотим, чтобы война закончилась, а Россия от катастрофы и разрушения вернулась на путь развития", – написала редакция телеканала в своем телеграм-канале.

Журналисты пишут, что хотят объединить на платформе Дождя "тех, кто думает" так же как они – "вне зависимости от того, где эти люди находятся".

"Сейчас не время для подобных споров и разногласий. Главное сегодня – распространять информацию о происходящем", – пишет редакция.

Накануне гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева дала интервью изданию "Холод" и сказала, что до конца лета телеканал будет работать несколько часов в день, а с сентября возобновится его полноценное вещание.

На первых этапах, по ее словам, на ютуб-канале "Дождя" будут проходить вечерние прямые эфиры, а также вернутся несколько авторских программ. "Большой, серьезный" запуск запланирован на осень, так как необходимо оборудовать студию и построить декорации, сказала Синдеева.