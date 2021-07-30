Тест нового американского космического корабля перенесён из-за аварии на российском модуле МКС «Наука»

НАСА отложило второй испытательный полет нового космического корабля "Старлайнер" с 30 июля из-за аварии на новом российском модуле Международной космической станции. На только что пристыкованном модуле "Наука" накануне вечером самопроизвольно включились двигатели, из-за чего станция начала менять ориентацию в пространстве.

Проблема была решена, а ориентация скорректирована, но НАСА и создатели "Старлайнера", корпорация Boeing, решили убедиться, что МКС готова принять корабль. Запуск переносится как минимум в пятый раз, изначально предполагалось, что будет осуществлён в марте. В этот раз "Старлайнер" уже был выставлен на ракете-носителе на стартовую площадку.

Согласно планам НАСА, "Старлайнер" вместе с другим американским кораблём, "Крю Дрэгоном" Илона Маска, должны заменить для американской космонавтики российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС. Однако первый испытательный полёт корабля завершился неудачно — он не смог выйти на заданную орбиту и достичь станции.

Из-за этого второй полёт состоится без астронавтов, как планировалось раньше. Корабль должен привезти на МКС около 270 килограммов груза. Ожидается, что продолжительность полёта составит не больше 10 дней. В случае успеха, первый пилотируемый запуск корабля может быть проведён уже до конца года.