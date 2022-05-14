The Insider: российские тележурналисты против войны с Украиной

Не более 10 процентов работников российского телевидения поддерживают войну с Украиной. Об этом на условиях анонимности в интервью изданию The Insider рассказал руководитель одного из российских телеканалов. Он допустил, что журналисты готовы эмигрировать, если какая-либо из стран предложит «понятные условия и перспективы».

Руководитель телеканала привел пример ведущей холдинга ВГТРК. По его словам, США отказали ей в визе. «Как только она говорит «ВГТРК», двери перед ней захлопываются», – сказал собеседник The Insider.

Некоторые сотрудники государственных и подконтрольных властям российских телеканалов (а это все, кто еще не заблокирован) не увольняются, но отказываются освещать войну с Украиной. В частности, работать в кадре после начала войны России прекратили ведущая новостей канала «Россия 24» Мария Гладких и ведущий «Москвы 24» Станислав Кулик, напоминает The Insider.

В феврале в России после начала войны с Украиной была фактически введена военная цензура. Власти требуют называть войну «специальной военной операцией» и запрещают сообщать о событиях вокруг боевых действий не по официальным российским источникам.

Как подсчитал правозащитный проект «Роскомсвобода», в России заблокировали более 3000 сайтов с начала войны в Украине. Большинство из них – по требованию Генпрокуратуры. В числе заблокированных сайтов – сайты Радио Свобода и проектов радиостанции.