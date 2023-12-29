The Moscow Times: травлю гостей «голой вечеринки» организовал Кремль

Преследование российских звёзд шоу-бизнеса, участвовавших в «почти голой» вечеринке телеведущей и блогера Насти Ивлеевой, началось по команде из администрации Владимира Путина. Об этом изданию The Moscow Times рассказали источники в правительстве, Госдуме и Администрации президента России.

Собеседники издания утверждают, что таким образом в Кремле переключают внимание граждан и накопившийся в обществе негатив на светских персонажей. «В сторону зажравшихся звезд», – заявил журналистам на условиях анонимности действующий сотрудник российского правительства.

«Такая масштабная кампания по дискредитации этих звёзд – это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно. Лоббировали эту тему силовики, ФСБ», – сказал изданию еще один российский чиновник, близкий к предвыборному штабу Путина.

Политолог Аббас Галлямов считает, что Кремль решил подхватить скандал с «почти голой» вечеринкой, чтобы выдавить из повестки историю с журналисткой Екатериной Дунцовой. Она заявила о намерении баллотироваться в президенты и получила поддержку ряда российских оппозиционеров. Однако Центризбирком ей отказал.

С этим мнением согласился источник The Moscow Times, близкий к штабу Путина. По его словам, публичная активность Дунцовой вызвала раздражение в Кремле. Среди других негативных для властей событий он назвал удар по российскому военному кораблю в Феодосии, а также рост цен на куриные яйца и другие продукты.

Официально в Кремле «почти голую» вечеринку не комментируют. «Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», – сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вечеринка в московском клубе «Мутабор», проходившая 20 декабря, была посвящена открытию выставки неопубликованных фотографий для журнала Playboy, сообщают российские СМИ. Для гостей рекомендовался дресс-код с минимумом одежды. Многие звёзды пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнажёнными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение.

Многие «патриотические» блогеры приравнивали участников вечеринки к предателям за разнузданное веселье в то время, когда российские солдаты гибнут в Украине, и требовали подвергнуть их максимально жёстким репрессиям.

Одного из гостей вечеринки – рэпера Vacio – арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.