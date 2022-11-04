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The Times: начать войну Путина убедили Патрушев и Бортников
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников были наиболее убеждёнными сторонниками вооружённого вторжения в Украину, фактически убедив президента Владимира Путина начать операцию. Об этом пишет британское издание The Times. Оно публикует отрывки из книги готовящейся к печати книги журналиста Оуэна Мэттьюза, основанной, как утверждает автор, в том числе на беседах с российскими деятелями, знакомыми с историей подготовки вторжения.
Как утверждает автор, Патрушев, Бортников и близкие к ним по взглядам другие деятели российских силовых ведомств были убеждены в необходимости "превентивного" удара по Украине, утверждая, что он необходим для спасения России от якобы возрастающей стратегической угрозы со стороны Запада. Как утверждается, директор Росгвардии Виктор Золотов в разговоре с главным редактором закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым утверждал, что "Украины не существует", она всего лишь является территорией, по которой проходит "граница между Америкой и Россией".
Среди тех, кто непосредственно готовил вторжение, помимо Патрушева, Бортникова и самого Путина, назван и министр обороны Сергей Шойгу. Однако он, как утверждается, играл роль не идеолога, а исполнителя, который при этом иногда проявлял колебания. Самой важной фигурой в окружении Путина при этом назван Патрушев. Издание указывает на важную роль изоляции российского президента после начала пандемии COVID-19 - круг людей, с которыми советовался Путин, существенно сократился, и люди, верящие в необходимость установления контроля над Украиной с целью борьбы с Западом, стали составлять в нём большинство. Одним из них, как утверждается, был бизнесмен Юрий Ковальчук.
Принципиальное решение о войне было принято, как утверждается, к концу лета 2021 года. Перед главой МИД Сергеем Лавровым, однако, была поставлена задача попытаться добиться от Запада больших уступок, чтобы избежать войны. Сам Лавров, как утверждается, хотел добиться именно мирного исхода противостояния и был убеждён, что Путин тоже этого хочет. Требования России о так называемых гарантиях безопасности, сформулированные МИД в декабре 2021 года, не были приемлемы для Запада. При этом, как указывает The Times, западные дипломаты, в том числе и британские, неверно интерпретировали эти требования - они считали, что Россия хочет вести переговоры и убедить Запад в необходимости пойти на какие-то уступки в рамках компромисса, в то время как речь в действительности шла об ультиматуме.
Как утверждает The Times, большинство представителей российской элиты, даже членов Совета безопасности, не знало о решении Путина начать войну вплоть до 21 февраля. Как утверждается, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после начала войны в частном разговоре отметил, что большинству членов Совбеза (среди них был, например, и Лавров) сказали о грядущем наступлении на Киев только после заседания этого органа, на котором обсуждалось признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".
На самом заседании Совбеза 21 февраля - Times опять ссылается на Пескова - его участникам сказали, что его будут транслировать в прямом эфире. На самом деле, его показывали в записи.
Обращение Путина о начале так называемой спецоперации было записано, как утверждается, 23 февраля. На следующий день ранним утром широкомасштабное вторжение в Украину началось.
Представители российских властей пока не комментировали материал Times.
Другие новости дня
В России возобновили выпуск советских холодильников «Мир»
Российская госкорпорация "Ростех" после 30-летнего перерыва возобновила производство холодильников "Мир". Об этом сообщается на сайте корпорации.
Генеральный директор компании "ПОЗиС", выпускающей эту технику, Радик Хасанов считает, что у известных ещё с советских времен холодильников "Мир", которые "славились своим качеством, надежностью и долговечностью", есть шансы повторить успех. По словам Хасанова, компания планирует изготавливать 600 тысяч холодильников в год.
Впервые холодильники "ДХ-120", известные под торговой маркой "Мир", начали выпускать в 1959 году.
В мае после того как французская компания Renault ушла с российского рынка из-за санкций, введённых против России за вторжение в Украину, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что московский завод "Рено", перешедший в государственную собственность, будет выпускать автомобили марки "Москвич". Позже сам завод переименовали в АО "Московский автомобильный завод "Москвич"". Его планируется запустить в декабре.
- В ответ на вторжение России в Украину около 42% иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка, ещё 40% продолжают работать, остальные – приостановили или ограничили свою деятельность в стране, рассказало издание Re: Russia. Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении России.
Югоосетинские власти освободили троих граждан Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили троих ранее задержанных граждан Грузии, среди них был несовершеннолетний. Об этом накануне вечером сообщили в СГБ Грузии.
Жителей Горийского муниципалитета задержали у кладбища в селе Меджврисхеви, обвинив в незаконном пересечении де-факто границы.
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
Грузинская сторона в очередной раз потребует освобождения граждан Грузии на встрече в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, которая пройдет в селе Эргнети 10 ноября.
- 2 ноября СГБ Грузии заявила о незаконном задержании российскими военными гражданина Грузии «на абхазском направлении». Подробности не сообщаются. Задержание не комментировали абхазские власти.
Россия в ходе испытаний запустила баллистическую ракету «Булава»
Минобороны России сообщило в четверг о пуске атомной подлодкой в ходе испытаний баллистической ракеты "Булава".
"Ракетная стрельба выполнялась из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка", – говорится в сообщении. Отмечается, что полёт прошёл в штатном режиме и что пуск был произведён экипажем "новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А". Также говорится, что стрельба проводилась в рамках завершающего этапа государственных испытаний.
На прошлой неделе российская армия провела под руководством президента Владимира Путина учения по отработке ядерного удара в ответ на удар противника. По полигону на Камчатке были запущены баллистические ракеты, кроме того, пуски провели стратегические бомбардировщики.
Ранее Минобороны США заявило, что власти России заранее уведомили Вашингтон о проведении ежегодных учений стратегических ядерных сил "Гром". Этот шаг, как отмечали представители Вашингтона, снижает риск просчета на фоне "безответственной" российской ядерной риторики.
Пуски 26 октября прошли на фоне дискуссии о возможности применения тактического ядерного оружия в украинском конфликте. Страны Запада обвиняют Москву в угрозах применения оружия. Российские официальные лица это отрицают.
Больше о событиях - в видеосюжетах Радио Свобода:
Reuters: страны G7 договорились о фиксированной цене нефти из России
Страны "Группы семи" (G7) и Австралия договорились о том, что потолок цен на российскую нефть будет установлен на фиксированном уровне без использования "плавающей" ставки. Об этом пишет Reuters. По словам источника агентства, "ценовой потолок станет единым и будет регулярно пересматриваться" - это должно повысить стабильность рынка и снизить нагрузку на его участников.
Цена ещё не установлена, но, по данным источников, должна быть объявлена в ближайшие недели. Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США и Австралия договорились регулярно пересматривать фиксированную цену по мере необходимости, рассказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что привязка цены к какому-либо индексу привела бы к слишком большой волатильности и возможным колебаниям цен. Москва может извлечь выгоду из системы плавающих цен, поскольку цена на российскую нефть вырастет, если нефть марки Brent подорожает из-за сокращения поставок нефти из России, одного из крупнейших мировых производителей этого сырья. Плавающая цена ниже международного эталона нефти Brent может позволить президенту России Владимиру Путину "обмануть" механизм, сократив предложение, сказал второй источник, знакомый с дискуссиями.
США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которые считаются основным источником финансирования вторжения в Украину, и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом нефтяном рынке.
5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами.
Изначально обсуждалось установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне 40–60 долларов за баррель. В конце октября Bloomberg сообщил, что позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась и рассматривается потолок выше 60 долларов за баррель.
Россия предупреждала, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.
Угнанный автомобиль Хвичи Кварацхелия нашли за несколько часов
Итальянская полиция нашла угнанный автомобиль грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелия в рекордно короткие сроки, сообщают итальянские СМИ.
Машина была обнаружена в 20 километрах от Неаполя, недалеко от города Аверса. Преступники бросили ее и скрылись, о задержании кого-либо пока не сообщается.
Полиция сообщила, что машина не была повреждена и уже возвращена владельцу, пишет агентство «Новости-Грузия».
Новый Mini Cooper Countryman, который Кварацхелия приобрел чуть больше месяца назад, был угнан от его дома, расположенного в окрестностях Неаполя.
С утра в четверг футболист обнаружил пропажу и сообщил о происшествии в местную полицию, после чего отправился на тренировку, а к вечеру машина уже была на прежнем месте.
В октябре в Абхазии выявлен 151 случай заражения коронавирусом
За октябрь в Абхазия был выявлен 151 случай заражения коронавирусной инфекцией и зафиксирован один летальный случай. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава самопровозглашенной республики.
В сентябре количество зараженных составляло 1321 человек, один пациент скончался.
На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся два пациента. За первые три дня ноября было зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Мобилизованные из Северной Осетии устроили пьяный дебош в Запорожской области
Четверо пьяных мобилизованных из Северной Осетии в оккупированном российскими войсками городе Васильевка Запорожской области Украины зарезали 13 коров и стреляли в российского военнослужащего.
По данным телеграм-канала Baza, на ферме, где они были размещены, моблизованные зарезали коров, выгнали из дома ее хозяина и избили российских военных. На угнанном у работников фермы автомобиле они выехали на дорогу, где их пытались остановить у одного из блокпостов, но они открыли огонь и ранили российского сержанта. В конце концов их все же удалось задержать. Сообщается, что они были очень сильно пьяны. Телеграм-канал назвал их фамилии.
Информацию о случившемся подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. «Сказать, что стыдно за этих людей – не сказать ничего!» – написал он в своем телеграм-канале. Он пообещал, что виновные понесут наказание, и отметил, что «после того, как они были мобилизованы и попали в конкретные воинские соединения, прямую ответственность за них несут их командиры».
Позднее Меняйло сообщил, что направил руководителя администрации главы и правительства Северной Осетии и военного комиссара республики в места дислокации осетинских военнослужащих в Украине: «Их задача – посмотреть, как экипированы наши ребята, как организовано их пребывание в районе выполнения боевых задач». Также они будут на месте разбираться в произошедшем.
- В середине октября мобилизованные из Северной Осетии, направленные в Запорожскую область, записали анонимное (бойцы на видео были в балаклавах) обращение, в котором пожаловались, что их что отправили в Украину без экипировки, вооружения и денег. «Нас бросили сюда, поставили на позиции, но при этом у нас почти нет автоматов, приборов ночного видения, дронов. Раций тоже нет, поэтому нас тут и уничтожают», – сказал один из них. Другой заявил, что они не получили никаких выплат.
- После объявления в России мобилизации глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что резервисты из республики должны быть обеспечены всем необходимым. Он также обещал поддерживать солдат «и словом, и делом». Однако дополнительные выплаты мобилизованным, которые установили в некоторых регионах России, в Северной Осетии пока не предусмотрены. Ранее Меняйло предложил правительству возместить мобилизованным затраты на экипировку, которую они купили за собственные деньги.
- Ранее Кавказ.Реалии рассказывал, что в Северной Осетии в рамках мобилизации планируют призвать более тысячи человек. Повестки присылают не только многодетным отцам, инвалидам и тем, кто уже находится на фронте, но и убитым на войне в Украине военным. Первую группу призывников отправили на сборы без прохождения медкомиссии – в ней оказался 45-летний опекун трех инвалидов.
Зеленский поручил МИД проработать вопрос о признании независимости Ичкерии
Президент Украины Владимир Зеленский официально отреагировал на петицию о признании независимости Ичкерии, собравшую более 25 тысяч подписей, что, по закону, делает ее обязательной для рассмотрения главой государства, пишет Кавказ.Реалии.
Ответ опубликован на портале электронных петиций интернет-представительства президента. В нем Зеленский сослался на принятие Верховной Радой постановления о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией и осуждении «геноцида чеченского народа» и напомнил, что, согласно Конституции Украины, признание иностранных государств является прерогативой президента. Вместе, отмечается в ответе, с тем в полномочия МИД страны входит внесение предложений о признании иностранных государств и установлении с ними дипломатических отношений.
Зеленский дал МИД поручение рассмотреть в рамках компетенции вопрос, затронутый в петиции, и представить ему соответствующие предложения.
- Накануне премьер-министр непризнанной Чеченской республики Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев потребовал от Украины признать независимость российского Дагестана. В России предусмотрена уголовная ответственность за обсуждение возможного отделения субъектов страны.
- 18 октября Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила «геноцид чеченского народа». За постановление проголосовали все 287 присутствовавших депутатов.
- 19 октября петиция президенту Украины о признании суверенитета Чеченской республики Ичкерия набрала 25 тысяч голосов, необходимых для передачи вопроса на рассмотрение. Она была размещена 15 августа на сайте официального интернет-представительства президента страны, ее автор – украинской политик и журналист Сергей Гармаш.
- Ранее, выступая на внеочередном заседании Совбеза ООН 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отрицании права «более десятка народов на двух континентах на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь». Он подчеркнул, что Россия ведет политику «уничтожения этнического и религиозного разнообразия».
- Все последние месяцы территорию Украины защищают в том числе чеченские добровольческие батальоны. В их рядах – покинувшие родину сторонники непризнанной Ичкерии. В мае с киевскими политиками встречался премьер-министр Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев, а депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил признать геноцид черкесов и независимость Ичкерии. При этом офис президента Зеленского публично не реагировал на предложения сотрудничества. Судя по карточкам, оба законопроекта еще не рассмотрены комитетами.
В Старом Тбилиси обрушился трехэтажный дом
На улице Цуртавели в Старом Тбилиси обрушился трехэтажный дом.
По адресу зарегистрировано пять семей, однако в момент происшествия дома никого не было, никто не пострадал.
На месте находятся представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, правоохранители и представители районной администрации.
Кроме того, как передает с места журналист Общественного вещателя Грузии, районная администрация предлагала перевести жильцов в гостиницу, но они сказали, что останутся у родственников.
Нона Мамулашвили объявила об отказе от депутатского мандата и выходе из «Нацдвижения»
Депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили заявила, что отказывается от мандата, уходит из парламента и выходит из оппозиционной партии «Единое национальное движение», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Членом ЕНД 42-летний магистр международного права стала всего два года назад. Сегодня она говорит, что не видит смысла оставаться ни в партии, ни в парламенте. Мамулашвили собирается присоединиться к гражданской платформе «Гамзири».
«Парламент десятого созыва – самый позорный парламент за всю историю независимости… его большинство подписалось под разрушением европейского будущего страны… Этот парламента предал дух парламента всех предыдущих созывов и волю народа», - заявила Мамулашвили.
«Я пришла в политику и парламент с единственной целью - работать на прозападное развитие страны, чтобы создать экономически сильную, справедливую и защищенную среду. Но в ситуации, когда нищета и безысходность терзают страну, когда в тюрьмах сидят политзаключенные, а олигархическая система вырвала из наших рук европейское будущее - парламент Грузия превратился в место, где ничего хорошего для страны не делается и там ничего делать», - говорится в заявлении.
Что касается ЕНД, то, по словам Мамулашвили, «партия уже давно вне политики», в ней системные проблемы, которые делают невозможным ее восстановление.
По ее мнению, вне партийной деятельности сейчас открывается больше возможностей работать в интересах страны, на ее европейское будущее.
- С конца сентября ЕНД покинули уже несколько политиков, в том числе член политсовета Бадри Басишвили. Противостояние в ЕНД продолжается уже несколько месяцев. Часть лидеров открыто высказывают недовольство политикой председателя партии Ники Мелия. Однопартийцы расходятся во мнениях по ключевым вопросам, которые касаются роли Михаила Саакашвили, сотрудничества с другими политическими объединениями и реакции на те или иные события. Мелия отрицает серьезные проблемы в партии, говоря об обычных рабочих разногласиях. Две недели назад об уходе из ЕНД объявил ее секретарь по стратегическим коммуникациям Ника Оболадзе.
Зеленский сказал, что его не будет на G20 в случае участия в саммите Путина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать в предстоящем саммите «Большой двадцатки» на Бали, если там будет российский президент Владимир Путин.
«Не слежу за участием других в саммите «Двадцатки». Позиция моя личная и позиция Украины заключалась в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем», - цитирует слова Зеленского на брифинге в четверг РБК-Украина.
Владимир Зеленский отметил, что Украина готовится к предстоящему саммиту G20, и этот вопрос обсуждался, в частности, в ходе его телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Индонезия в этом году председательствует в G20. Саммит пройдет на Бали 15-16 ноября. Власти Индонезии направили, в том числе, приглашения президентам Украины и России. Путин недавно заявил, что еще не принял окончательного решения о своей поездке на саммит, но Россия, по его словам, там будет представлена «совершенно точно на высоком уровне».
У российской группировки «Центр» в Украине новый командующий
Новым командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО), участвующими во вторжении на территорию Украины, стал генерал-майор Александр Линьков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ЦВО. До этого Линьков был начальником организационно-мобилизационного управления Центрального округа. На новой должности он будет находиться пока как «временно исполняющий обязанности».
Ранее СМИ сообщали об увольнении с поста командующего ЦВО и группировкой российских войск «Центр» в Украине генерал-полковника Александра Лапина. Официального подтверждения этой информации до сих пор нет.
Летом Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России. Однако затем, после ряда чувствительных поражений российской армии на территории Украины, на Лапина с резкой критикой обрушились приближенный к Путину бизнесмен и создатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Оба обвинили Лапина в сдаче ранее оккупированных территорий - в частности, в отступлении российских войск из города Лиман Донецкой области Украины.
В начале мая Русская служба Би-би-си сообщала, что генерал Лапин наградил своего сына, подполковника Дениса Лапина, который командует 1-м гвардейским танковым полком и руководил провалившимся наступлением на Сумы и Чернигов. В день выхода на телеканале «Звезда» сюжета о награждении российская армия отступала с черниговского и киевского направлений.
Экс-начальник чеченского Совбеза назначен в так называемую народную милицию «ЛНР»
Экс-замминистра внутренних дел по Чечне, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов назначен заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса так называемой народной милиции сепаратистской «ЛНР». Также он получил звание генерал-майора, пишет Кавказ.Реалии.
При этом статус помощника главы Чечни за Алаудиновым будет сохранен, сообщил в своем телеграм-канале руководитель республики Рамзан Кадыров. Он также отметил, что Алаудинов находится в «ЛНР» уже три месяца и назвал его назначение «заслуженным продвижением по службе».
Накануне Кадыров подписал указ об отставке Алаудинова с поста секретаря совета экономической и общественной безопасности Чечни. Он был опубликован на официальном сайте утром, однако в течение дня ни Кадыров, ни Алаудинов его не комментировали.
Вечером того же дня Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале голосовое сообщение, в котором не подтвердил, но и не стал отрицать отставку Алаудинова.
«Сейчас зашел в интернет и там везде пишут, что якобы Кадыров уволил с должности Совбеза господина Алаудинова… У тех, кто служит в команде Ахмат-Хаджи Кадырова нет ни должностей, ни званий, ни орденов, ни медалей – есть путь...», - отметил глава Чечни.
- Критики режима Кадырова в Чечне ранее заявляли Кавказ.Реалии, что Апти Алаудинов отправился на войну в Украине «для искупительной миссии» - его обвиняли в заговоре против Кадырова в 2019 году. Алаудинов все обвинения отрицал, записав обращение со словами, что «уродов которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести».
- В начале августа Алаудинов, назначенный за месяц до этого на должность секретаря чеченского Совбеза, получил звезду Героя России.
- 25 августа Служба безопасности Украины назвала Алаудинова подозреваемым в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, речь идет о марте-апреле, когда Алаудинов принимал непосредственное участие в войне России против Украины, осуществляя руководство действиями «Ахмата» в Рубежном, Кременной и Северодонецке.
- В 2017 году «Новая газета» опубликовала расследование убийства 27 человек в подвале полка ППС имени Ахмата Кадырова в Грозном. По данным издания, в день расстрела Алаудинов находился на территории подразделения.
- В 2015 году, по данным правозащитников, Алаудинов, будучи замминистра внутренних дел по республике, применял физическую силу к задержанному по ложному обвинению оппозиционному активисту Руслану Кутаеву. Об угрозах убийством от Алаудинова также сообщал дагестанский активист Рамазан Джалалдинов.
- Кроме того, Алаудинов участвовал в публичных унижениях критиков Кадырова в эфире ЧГТРК «Грозный». В одной из бесед он потребовал от своих подчиненных делать «что угодно» с теми, кто «похож на террориста и экстремиста».
- Алаудинов был внесен в санкционный список Государственного департамента США. Чуть позже ему запретили въезд в Латвию. В 2020 году Великобритания присоединилась к санкциям в отношении чеченского силовика.
Парламент Болгарии поддержал отправку Киеву военной помощи
Парламент Болгарии подавляющим большинством голосов одобрил отправку Украине партии тяжелых вооружений в качестве помощи.
Решению предшествовали месяцы напряженных споров вокруг этой темы между политическими партиями Болгарии, входящей в НАТО, отмечает Болгарская служба Радио Свобода.
В итоге 175 голосами «за» при 49 проголосовавших «против» законодатели поддержали предоставление военной помощи Киеву.
Решение позволит предоставить украинской армии в условиях войны с Россией тяжелое оружие и запасное оборудование к нему. Одобренная Софией мера делает Венгрию единственным государством-членом НАТО, не одобрившим военные поставки Киеву с момента начала российского военного вторжения на украинскую территорию в конце февраля.
С начала года граждане России купили в Грузии почти 3 тысячи квартир
Национальное агентство государственное реестра предоставило данные о рабочем статусе и приобретении имущества гражданами России, въехавшими в Грузию после начала войны в Украине.
Выписка обнародована в ответ на официальный запрос издания «Батумелеби».
Бизнес: Гражданами России с марта по середину октября зарегистрировано в Грузии 711 юридических лиц. Статус индивидуальных предпринимателей получили 9789 граждан России.
Приобретение недвижимости: 2 585 граждан купили 2 964 квартиры, общей площадью 189 084 квадратных метров в период с 1 марта по 12 октября.
Приобретение земли: 252 гражданина России приобрели в Грузии 249 земельных участков общей площадью 37,9 га. В том числе 61 земельный участок без зданий и сооружений, на остальных есть строения и конструкции. Согласно законодательству Грузии, иностранцы могут приобретать землю только несельскохозяйственного назначения.
Трудоустройство: с 1 января по 1 августа текущего года в Грузии трудоустроено 1493 иностранца. 977 из них являются гражданами России - данные Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.
Общее число: МВД Грузии ранее сообщило в ответ на депутатский запрос, что в 2022 году, по 30 сентября, в Грузию въехали и к этому времени все еще проживают на территории страны 112 733 гражданина России. Это 3,05% населения Грузии.
В Пакистане ранен бывший премьер-министр
В Пакистане в результате стрельбы, открытой по его кортежу, ранен бывший премьер-министр Имран Хан.
Сообщается, что стрельбу из автоматического оружия открыл неизвестный в Вазирабаде, городе примерно в 200 километрах от столицы страны Исламабада. Хан с коллегами по партии совершает предвыборное турне по стране. В результате нападения, по словам соратников Хана, ранены несколько человек, есть неподтвержденные сообщения об одном убитом.
Сам бывший премьер получил ранение в ногу, он был госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. Действующий глава правительства Шехбаз Шариф осудил нападение и распорядился о его расследовании.
Имран Хан в апреле был отправлен в отставку, получив вотум недоверия парламента. Сейчас он возглавляет оппозицию. В последнее время Хан и его сторонники готовились к маршу на Исламабад. Они утверждают, что речь идет о мирном протесте. По решению суда Хан лишен права баллотироваться на предстоящих в будущем году выборах, однако его сторонники ведут активную предвыборную борьбу.
МАГАТЭ сообщило, что не нашло в Украине следов «грязной бомбы»
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило в четверг, что не нашло свидетельств создания так называемой «грязной бомбы» на объектах в Украине, которые осмотрели эксперты организации.
Никаких признаков незадекларированной ядерной активности на трех объектах в Украине не обнаружено, подчеркивают в МАГАТЭ. В этой связи перечислены три предприятия - Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах и «Южный машиностроительный завод» имени Макарова в Днепре.
Инспекция проводилась по экстренному запросу Киева после того, как российские власти выступили с утверждениями, что украинская сторона готовится подорвать на своей территории «грязную бомбу». В Москве также утверждали, что впоследствии украинское руководство планировало возложить ответственность за применение такого оружия на Россию.
Киев и страны Запада, оказывающие поддержку Украине в связи с российским военным вторжением, назвали обвинения Москвы лживыми. Они отмечали, что Россия могла выступить с заявлением, сама готовясь к атаке под чужим флагом. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что единственный, кто может думать о применении ядерного оружия в Европе - это российский президент Владимир Путин.
«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной деятельности и материалов», - говорится в распространенном 3 ноября заявлении МАГАТЭ.
Еще до начала нынешней проверки международное агентство заявляло, что ранее регулярно проводило инспекции на украинских предприятиях и никогда не находило там свидетельств несогласованной активности.
- Грязная бомба – взрывное устройство, состоящее из контейнера с радиоактивным изотопом и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Поражающие эффекты при этом похожи на эффекты взрыва ядерного заряда малой мощности, хотя технически грязная бомба не является ядерным боеприпасом. Прецедентов использования такого оружия на данный момент нет.
- Министр обороны России Сергей Шойгу, сообщая 23 октября главам военных ведомств нескольких стран НАТО о подозрениях относительно «грязной бомбы», не представил никаких доказательств в пользу российской версии дальнейшего развития событий.
- Недоверие к российскому предупреждению на Западе в Кремле называли «непозволительным подходом с учетом опасности угрозы». Президент России Владимир Путин в ходе выступления на «Валдае» говорил, что Москва не заинтересована в использовании ядерного оружия, а подобные обвинения со стороны Киева и стран Запада связал с их желанием перетянуть на свою сторону союзников России.
Москва и Киев сообщили о состоявшемся новом обмене пленными
Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 107 российских военных.
Как отметили в ведомстве, всех освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. «В плену им грозила смертельная опасность», - утверждают российские власти.
Ранее 3 ноября глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле «107 на 107». Как следует со слов Пушилина, в числе вернувшихся в Россию - 65 жителей районов, подконтрольных сепаратистам. Украине переданы в основном служащие ВСУ, отметил Пушилин.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что среди освобожденных из плена украинцев - 74 защитника «Азостали»: «Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежащих из Мариуполя, из «Азовстали», ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, не чувствующими часть лица, с инфицированными ранами», - написал Ермак в Telegram. По его сведениям, всего освобождены 6 офицеров и 101 рядовой и сержант.
О предыдущем обмене между Россией и Украиной сообщалось 29 октября. В Киеве сообщали, что из плена вернулись 52 человека, из которых двое гражданских. Минобороны России заявляло, что были возвращены 50 военнослужащих. И тогда также тоже отмечалось, что в плену этим солдатам «грозила смертельная опасность».
СМИ: у Хвичи Кварацхелия угнали машину в Неаполе
У грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелия в Неаполе угнали автомобиль Mini Countryman. Об этом пишет итальянское издание Corriere dello Sport.
По информации СМИ, Кварацхелия был дома, но ничего не заметил. Футболист уже подал жалобу в полицию. Другие подробности пока не сообщаются.
Автомобиль, который угнали у Кварацхелия, футболист приобрел 28 сентября, сообщил итальянский журналист Лука Черкионе.
Кварацхелия перешёл в «Наполи» летом текущего года. В рамках сезона полузащитник отыграл в 16 матчах, забил восемь мячей и сделал 10 голевых передач. Успешно выступающего в Италии грузинского футболиста называют «Кварадоной».
В Тбилиси прокомментировали визит белорусских депутатов в Абхазию
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал «тревожным событием» приезд в Абхазию белорусских депутатов – в обход официального Тбилиси.
«Это тревожное событие, любое такое посещение. У нас очень четкая цель и задача – поддерживать успешную политику непризнания. Поэтому любое реагирование будет осуществляться именно в контексте этой цели. Конечно, этот так называемый визит настораживает, но мы должны предпринять прагматичные шаги, чтобы продолжить успешную политику непризнания», – сказал Кобахидзе.
Председатель «Грузинской мечты» при этом не расшифровал, какие именно шаги подразумеваются под «прагматичными», пишет агентство «Новости-Грузия».
Ранее стало известно, что в Абхазию прибыла делегация Парламентского собрания Союза России и Беларуси. Во главе делегации – депутат Госдумы Артем Туров. От Минска – депутаты Сергей Клишевич, Дмитрий Басков, Ольга Петрашова.
Депутаты, в частности, встретились с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания.
В сентябре Абхазию посетил белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Тогда официальный Тбилиси выступил с осуждающими заявлениями, отметив, что этот шаг нарушает закон об оккупированных территориях.
В Украине погиб командир вертолетного полка из «ЧВК Вагнера»
На войне в Украине погиб уроженец Северной Осетии, командир боевого вертолетного полка Вячеслав Зангиев.
По информации СМИ и телеграм-каналов, ему был 61 год. Зангиев был подполковником авиации в отставке с 2019 года. По имеющейся информации, он участвовал в российском вторжении в Украину в составе «ЧВК Вагнера» и руководил вертолетом «Ми-8», сбитым 31 октября возле сел Спорное и Берестово Бахмутского района Донецкой области.
О том, что на вооружении «ЧВК Вагнера» кроме стрелкового оружия состоит тяжёлая техника, артиллерия и военная авиация, ранее неоднократно сообщали СМИ. В частности, журналисты писали о формировании авиационных отрядов «Вагнера».
Ранее стало известно о гибели в Украине заместителя командира батальона «Осетия» Виктора Жидаева с позывным «Витос». Международный волонтерский расследовательский проект InformNapalm в 2018 году указывал человека с таким же именем и фамилией, также родившегося в Северной Осетии, среди наемников «ЧВК Вагнера». По данным расследователей, он имел должность старшего стрелка-зенитчика.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц. Тренировки наемников проходят на базе спецназа ГРУ в поселке Молькино под Краснодаром. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена.
- Несмотря на отсутствие правовых оснований, «ЧВК Вагнера» занимается вербовкой российских заключенных на войну в Украине как минимум с лета. Владельцем ЧВК считается бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ неоднократно связывали с президентом Владимиром Путиным.
- По данным Кавказ.Реалии, на войне в Украине убили не менее 143 уроженцев Северной Осетии. Редакция ведет поименный список убитых на войне уроженцев и жителей регионов Северного Кавказа и Юга России, основанный как на официальных, так и на собственных данных, а также на информации других источников.
ЕСПЧ вынес решение по делу протоиерея Георгия Мамаладзе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу протоиерея Георгия Мамаладзе.
Суд не установил нарушения части 1 статьи 6 Европейской конвенции о правах человека относительно права на справедливое судебное разбирательство, однако подтвердил нарушение в отношении закрытия уголовного процесса для общественности. Кроме того, суд установил нарушение части 2 статьи 6 Конвенции, касающейся презумпции невиновности.
«Суд установил, что суд первой инстанции недостаточно учел довод господина Мамаладзе о возможности лишь частичного закрытия судебного процесса для общественности. В связи с этим некоторые публичные заявления после его ареста, обнародование органами прокуратуры материалов уголовного дела и обязательство о неразглашении побудили общественность поверить в его вину еще до фактического вынесения приговора», – говорится в решении.
В Министерстве юстиции Грузии при этом заявили: Страсбургский суд согласился с позицией правительства, согласно которой полученные следствием доказательства подтверждают, что «подброс» отравляющего вещества исключен.
«Европейский суд по правам человека признал приговор в отношении Георгия Мамаладзе законным и не удовлетворил требование истца о компенсации морального вреда», – говорится в заявлении министерства.
По данным министерства, нарушения, которые Страсбургский суд установил по делу, носят процессуальный характер и не влияют на законность приговора, пишет СОВА.
Согласно решению суда, в течение трех месяцев государство должно выплатить Георгию Мамаладзе 9418 лари (около 3400 долларов). Мамаладзе требовал возмещения ущерба в размере 376 304 лари (около 137 тысяч долларов).
- Высокопоставленный представитель патриархии Грузии Георгий Мамаладзе был признан виновным в попытке убийства Шорены Тетруашвили – секретаря-референта Католикос-Патриарха всея Грузии. Мамаладзе был задержан 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Илия Второй. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов.
- Семья Мамаладзе называет громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.
В финал Кубка Грузии по футболу вышла команда из четвёртой лиги
В финал Кубка Грузии по футболу сенсационно вышла команда «Локомотив-2» из Тбилиси, выступающая в четвёртой лиге.
В полуфинале команда выбила из борьбы действующего обладателя кубка – тбилисский клуб «Сабуртало». Соперником команды «Локомотив-2» в финале, который состоится 7 декабря, будет кутаисское «Торпедо».
Отметим, что главная команда «Локомотива» выбыла из розыгрыша в 1/8 финала.
Со здания администрации в Херсоне сняли флаг России
Со здания Херсонской областной администрации в аннексированном Херсоне сняли флаг России. Фотографии и видео опубликованы в местных пабликах, их публикуют также российские СМИ.
Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц подтвердил, что флаг снят. По его словам, на ряде других зданий в городе российские флаги остаются.
Российские власти пока не комментировали снятие флага. Однако заместитель главы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Соловьёв TV" предположил, что российские войска могут быть отведены на левый берег Днепра. Это будет означать сдачу города Херсон.
По словам Стремоусова, в течение ближайших двух недель возможно наступление украинских войск на город.
Ранее командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин говорил о возможности "непростых решений" о судьбе областного центра, взятого российскими войсками под контроль в самом начале вторжения, в начале марта.
В начале октября украинские войска освободили ряд районов на севере области - вскоре после того, как Россия заявила о её аннексии. 18 октября оккупационные власти объявили о начале перемещения жителей правобережья Днепра на левый берег в связи с угрозой украинского наступления. О возможности сдать город Херсон и всё правобережье представители российских властей до последнего времени прямо не говорили. При этом Херсона вывезли памятники российским и советским деятелям и даже покоившиеся там останки князя Григория Потёмкина-Таврического.
- Несколько дней назад было объявлено, что так называемая эвакуация закончилась. После этого было объявлено и о вывозе населения части районов левобережья Днепра. Российские власти объявили, что с 6 ноября эвакуация жителей из Каховского района Херсонской области может стать принудительной для всех.
- Накануне в Херсоне была закрыта переправа через Днепр. Назначенная Россией администрация объявила, что прекращает транспортное сообщение – как автомобильное, так и почти полностью речное.
- При этом украинские войска в течение всего этого времени не вели активных наступательных действий, ограничиваясь обстрелами. Утром в четверг сообщается о серьёзных разрушениях в результате обстрела здания администрации посёлка Голая Пристань на левом берегу Днепра.
- 30 сентября российский президент Владимир Путин объявил об аннексии четырёх областей Украины - то есть российские власти считают Херсон территорией Российской Федерации. Украина и подавляющее большинство стран мира не признают аннексию.
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