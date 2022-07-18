The Insider: Игорь Стрелков (Гиркин) использовал паспорт на вымышленное имя

Бывший министр обороны так называемой «ДНР» Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин) по меньшей мере с ноября 2014 года по февраль 2016 года пользовался паспортом на вымышленное имя. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.

Журналисты выяснили это, изучив авиаперелеты Стрелкова и его жены. Например, в декабре 2014 года супруги летели вместе из Москвы в Ростов-на-Дону и обратно. Жена Стрелкова – уроженка Донбасса Миросала Регинская – бронировала билеты вместе с неким Сергеем Руновым, родившимся 12 мая 1970 года. Рунов - фамилия деда Стрелкова по материнской линии. Согласно расследованию, человека с таким ФИО и датой рождения не существует.

Паспорт на это имя мог быть выдан ФСБ, делают выводы авторы. Они обнаружили в авиабазе еще шесть поддельных российских внутренних паспортов из той же серии, некоторых из этих личностей The Insider и Bellingcat идентифицировали как сотрудников ФСБ.

Среди них – Артем Виноградов, который в марте 2015 года летел вместе с неким Михаилом Степановым (настоящая фамилия Швец), человеком, которого расследователи считают причастным к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Паспорт «прикрытия» той же серии авторы обнаружили и у бывшего главы так называемой «ЛНР» Игоря Плотницкого. Он, как и Стрелков, летал по нему вместе с женой Ларисой Плотницкой (которая, как сообщается, скончалась в 2020 году).

Игорь Стрелков заявил The Insider, что не комментирует наличие у него паспорта прикрытия, а его жена Мирослава Регинская, выслушав вопрос журналистов, бросила трубку.