Светлана Тихановская опубликовала детали Всеобъемлющего плана по Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская опубликовала в своем телеграм-канале экономический план ЕС для демократической Беларуси, разработанный и принятый Еврокомиссией. По оценкам команды Светланы Тихановской, полный объем международного финансирования составит около 10 млрд долларов.

План опубликован также на сайте Еврокомиссии.

Документ предполагает финансовую макропомощь для Беларуси и поддержку политических и экономических реформ с участием МВФ, Всемирного банка, ЕБРР. Как сообщалось ранее, обязательное условие для этого – помощь поступит демократической Беларуси, а не режиму Лукашенко, в переходный период и после новых, свободных выборов.

По оценкам команды Светланы Тихановской, полный объем международного финансирования – с учетом плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других МФИ – составит около 10 млрд долларов на первые три года существования демократической Беларуси.

Основные положения плана включают:

инвестиционный пакет на 3,6 миллиарда долларов США (3 млрд евро);

доля грантов (не подлежащих возврату) оценивается в 500 миллионов долларов;

проведение инвестиционного форума Беларусь-ЕС высокого уровня под возможности демократической Беларуси;

проведение встречи доноров высокого уровня ЕС для выделения грантов для экономической трансформации Беларуси.

Сообщается, что средства будут направлены на поддержку структурных реформ и повышение конкурентоспособности, включая:

управление экономикой и развитие частного сектора;

верховенство права и независимая судебная система;

развитие человеческого капитала, включая сферу образования, социальную защиту и здравоохранение;

прозрачное, подотчетное, инклюзивное госуправление при участии гражданского общества и под контролем свободных медиа.

Предполагаются объемные инвестиции в современную инфраструктуру, а также в "зеленую" и цифровую трансформацию экономики.

Тихановская поблагодарила ЕС за разработку плана и призвала к его скорейшему воплощению. Она отметила, что важно действовать быстро, чтобы белорусы, против которых Лукашенко продолжает применять жестокие репрессии, знали о практических шагах Евросоюза. "Я благодарна ЕС за реализацию плана. Это действительно послание надежды и поддержки для белорусского народа", – подчеркнула Тихановская.