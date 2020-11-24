Светлана Тихановская попала в топ-100 самых влиятельных женщин года по версии ВВС

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вошла в список 100 самых влиятельных женщин 2020 года, составленный ВВС. Ее отметили в категории "Лидерство".

На сайте ВВС деятельность Тихановской в 2020 году описывается так:

"Светлана Тихановская – бывший кандидат в президенты Беларуси, где она возглавляла национально-демократическое движение. В августе 2020 года президент Александр Лукашенко заявил об убедительной победе на президентских выборах, что вызвало протесты по всей стране на фоне широких обвинений в фальсификациях голосов.

Вскоре после выборов, опасаясь за безопасность своих детей, Светлана скрылась из Беларуси в Литву. Она продолжает руководить демократическим движением в изгнании".

В этом году в списке 100 самых влиятельных женщин года ВВС выдвинула тех, кто вдохновляет и инициирует перемены. В их числе отмечены, например, премьер-министр Финляндии Санна Марин и Сара Гилберт, руководящая исследованиями Оксфордского университета по разработке вакцины против коронавируса.

В список влиятельных женщин по версии ВВС вошли также две представительницы из России – зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина и художница, фемактивистка Юлия Цветкова.

Как отмечают составители списка, Пушкина была единственным депутатом, кто публично поддержал журналисток, заявивших о сексуальных домогательствах со стороны председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Художница Юлия Цветкова в театральном центре в Комсомольске-на-Амуре начала поднимать вопросы, связанные с правами женщин, ЛГБТ, антимилитаризмом и экологией, отмечает ВВС. Теперь ей грозит срок до шести лет по обвинению в распространении порнографии и ЛГБТ-пропаганде. Российские правозащитные организации признали ее политзаключенной.

Гулназ Жузбаева, глава Кыргызской федерации незрячих, также вошла в список самых влиятельных женщин по версии ВВС. Отмечается, что активистка неустанно работает над тем, чтобы важные правительственные документы страны были доступны на шрифте Брайля. Команда Жузбаевой также реализует программу по социальной адаптации незрячих.

Одна строчка в списке ста самых влиятельных женщин осталась пустой – как дань тем, кто во время пандемии коронавируса жертвует своей жизнью ради других.