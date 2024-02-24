Томский губернатор создает именной батальон «Васюган»

Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал о решении создать именной батальон «Васюган», который будет формироваться из местных добровольцев. Ранее в области был создан батальон «Тоян».
Батальон будет входить в состав Вооруженных сил России, это решение принято совместно с Минобороны. Об этом Мазур рассказал на встрече с участником войны в Украине Сергеем Рябовым.
«Обеспечим наших ребят самым современным снаряжением и обмундированием. Вместе с военными профессионалами проведем боевое слаживание и подготовим к службе в зоне специальной военной операции», – цитирует пресс-служба обладминистрации Мазура.
Летом 2022 года в Томской области уже был создан именной батальон «Тоян». Власти заявляли, что он занимается материально-техническим обеспечением российской армии в Донбассе. В него набирали водителей, поваров, электриков, кладовщиков и связистов. Через несколько месяцев родственники военных из «Тояна», жаловались, что им в одностороннем порядке продлевают контракты, пишет «ТВ2».
- Ровно год назад США ввели санкции против 48 глав российских регионов и девяти министров, сообщалось на сайте Госдепартамента. Из регионов Сибири и Дальнего Востока в американский черный список попали 12 глав регионов, в том числе губернатор Томской области Владимир Мазур. Среди обоснований для включения их в список – мобилизация местных жителей.