Торговые сети в России предупредили о дефиците детского питания

У крупных производителей детского питания в России заканчивается сырьё для производства. Запаса хватит в лучшем случае на полтора месяца. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимные источники. Торговые сети готовятся к ограничению продаж в одни руки, пишет газета.

Nestle уведомила ритейлеров о том, что имеющихся запасов сырья для производства сухих молочных смесей осталось на полторы недели, утверждает издание. Причина — в разрыве цепочки поставки сырья из Европы. Производители сталкиваются не только с трудностями с поставками сырья, но и с требованиями поставщиков о полной предоплате заказа. Аналогичные проблемы возникают и в других индустриях после начала войны с Украиной.

Проблема не только с сухим молочным детским питанием, но и с фруктовыми пюре и смесями с большой долей импортного сырья. Ситуацию усугубляет массовая скупка детского питания гражданами, опасающимися резкого повышения цен — за неделю спрос вырос в 2,5 раза.

Торговые сети увеличивают заказы, но производители не справляются со спросом и начинают останавливать отгрузки. Исправить ситуацию магазины ограничением продаж детского питания в одни руки, не исключает представитель одного из ритейлеров. Во многих сетях так уже делают с сахаром, растительным маслом и крупами.