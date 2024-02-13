Трамп обратился в Верховный суд, настаивая на своём иммунитете

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой отложить рассмотрение его дела о вмешательстве в выборы.

Трамп просит заблокировать решение суда низшей инстанции, который отклонил его иск об иммунитете от ответственности за предполагаемые нарушения закона в бытность президентом.

Адвокаты политика-республиканца подали эту экстренную апелляцию в высшую судебную инстанцию страны в понедельник, спустя всего четыре дня после того, как судьи приступили к рассмотрению еще одной апелляции Трампа. В ней оспаривается решение Верховного суда штата Колорадо об исключении его имени из списка кандидатов на предстоящих президентских выборах. Основанием для этого судьи штата посчитали попытки Трампа оспорить его поражение на выборах в 2020 году. Коллегия сослалась на Конституцию США, которая запрещает должностным лицам, участвовавшим в «мятеже или восстании», занимать государственные посты.

«Без иммунитета от уголовного преследования президентство, каким мы его знаем, прекратит свое существование», – подчёркивают адвокаты Трампа. От того, что решит Верховный суд и как быстро он это сделает, может зависеть, предстанет ли кандидат в президенты от Республиканской партии перед судом по этому делу до ноябрьских выборов.

Сроки рассмотрения дела не определены, но команда спецпрокурора Джека Смита настаивает на том, чтобы суд состоялся именно в этом году, передаёт Голос Америки.

Трамп неоднократно пытался отложить рассмотрение дела. Если он победит на предстоящих президентских выборах, то может попытаться использовать свое положение главы исполнительной власти, чтобы приказать новому генеральному прокурору прекратить федеральные дела в отношении него или даже добиться помилования.

Дональд Трамп – первый в истории США кандидат в президенты, баллотирующийся на пост несмотря на то, что в судах ведутся многочисленные уголовные и гражданские судебные расследования и разбирательства. Ему предъявлено 91 обвинение по четырем уголовным делам, связанным в том числе с выносом сверхсекретных документов из Белого дома после его ухода, а также нарушением законов при попытке оспорить результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал его соперник Джо Байден.

Ранее в этом месяце федеральный апелляционный суд постановил, что Дональд Трамп не может рассчитывать на иммунитет.