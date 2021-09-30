Третий день подряд в РФ самое высокое число смертей от COVID-19 за сутки

В России третий день подряд, по официальным данным, фиксируется самое высокое число смертей от коронавирусной инфекции за сутки с начала пандемии.

Утром 30 сентября оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в России, включая аннексированный Крым, умерли 867 человек, у которых был выявлен коронавирус. Предыдущие максимальные значения зарегистрировали в минувшие два дня.

Растёт и число выявленных инфицированных – за сутки их более 23 тысяч. Рекордные значения фиксировались прошлой осенью – тогда число инфицированных, выявленных за 1 день, доходило до 30 тысяч. Число умерших, однако, тогда было существенно меньшим.

Всего с начала пандемии, по данным оперативного штаба, умерли более 200 тысяч человек с коронавирусом. По статистике Росстата, это число примерно в полтора раза выше. Показатели же так называемой избыточной смертности ещё выше, достигая, по оценкам демографов, 600–700 тысяч человек.

В Москве за сутки выявлено почти 4 тысячи заражённых, это максимальный показатель за несколько недель. Власти Москвы сегодня объявили, что с 1 октября все пациенты с диагнозом ОРВИ должны будут проходить антигенный тест на коронавирус.

Несмотря на рост числа заражённых и умерших, власти России исключают введение локдауна. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, однако, заявио, что регионам "придётся реагировать" на ухудшение ситуации. По его словам, на федеральном уровне никаких решений об ограничительных мерах не принималось, "но ситуация подвижная, цифры стремительно растут".

В ряде регионов ужесточаются некоторые ограничительные меры – в частности, на удалённое обучение переводятся школы. Власти Москвы ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. В городе по-прежнему формально запрещены массовые мероприятия, что позволяет властям отказывать в согласовании заявок на политические акции и привлекать к ответственности даже участников одиночных пикетов.